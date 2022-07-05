Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру

Джеймс Кэмерон рассматривает такую возможность, в которой режиссерское кресло финальных фильмов «Аватара» займет другой постановщик. В недавнем интервью журналу Empire он сказал, что готов «передать эстафету».

После «Аватар: Путь воды» последуют третья часть, которая снималась параллельно второй и должна выйти в 2024 году, а затем четвертая и пятая картины. Однако Кэмерон сомневается, что последние две будет снимать он, к тому же, «Аватары» «довольно энергозатратны».

«У меня в разработке есть и другие захватывающие вещи. Я думаю, что со временем — может, после третьего или четвертого фильма — я захочу передать эстафетную палочку другому режиссеру, которому я доверяю, а сам смогу заняться другими интересными для меня вещами», — сказал он.

Кэмерон рассказал и о трудностях, с которыми сталкивается в процессе создания. Четвертый «Аватар» застопорился и идет с трудом — режиссер надеется, что все-таки сможет его снять, но многое зависит в том числе от рынка.

«Все, что мне нужно сказать о семье, о балансе и о климате, о мире природы, о темах, которые важны для меня в реальной жизни и в моей кинематографической карьере, я могу сказать на этом полотне», — сказал Кэмерон и понадеялся, что ему удастся закончить «одну большую историю».

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 14 декабря. Посмотреть трейлер можно здесь.