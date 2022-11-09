Почему «Аватар-2» такой длинный и что стало с черновиком сюжета: Кэмерон дал интервью Total Film

Джеймс Кэмерон дал большое интервью журналу Total Film, где пояснил, почему «Аватар: Путь воды» длится более 3 часов, и рассказал, как отказался от первоначального 130-страничного сюжета продолжения блокбастера. Полный текст интервью появится в журнале 10 ноября, его отрывки опубликованы на GamesRadar+.
По словам Кэмерона, столь большой хронометраж (3 часа 10 минут) «Пути воды» обусловлен желанием устранить дисбаланс между зрелищностью и повествованием. Именно на него указывали некоторые критики в рецензиях на оригинальный «Аватар»: якобы там сложность истории и характеров была принесена в жертву экшену и спецэффектам.
«Цель в том, чтобы рассказать чрезвычайно захватывающую историю на эмоциональной основе, — говорит режиссер. — В новом фильме больший акцент делается на персонажах, истории, отношениях, эмоциях. Мы не тратили на это столько времени в первом фильме, поэтому второй получился более длинным — в нем больше персонажей, которых нужно раскрыть. Больше истории, которую следует рассказать».
Многие ждут от продолжения «Аватара» семейной истории в духе Disney, ведь в центре сюжета окажутся Джейк и Нейтири, ставшие гордыми родителями пятерых детей. Но Кэмерон предупреждает, что это совсем не тот случай: «Это семейная история как в „Клане Сопрано“».
В подтверждение Total Film приводит слова Сэма Уортингтона, сыгравшего Джейка: «Они родители из ада, если вы попытаетесь напасть на их детей». Да и отношения пары не будут безоблачными: они обострятся из‑за растущего непослушания одного из их детей-подростков, отмечает издание.
Кэмерон также рассказал о первоначальном сюжете для продолжения «Аватара»: «Я работал с командой писателей. У нас было много идей. Мы все время пытались уместить их в одну рамку, и они никогда не совмещались. Поэтому в какой‑то момент я сказал, что закончу это и посмотрю, получится ли из этого фильм».
Результатом стал текст под названием «Аватар: Вершина» («Avatar: The High Ground») — примерно на 130 страниц. Он, по словам режиссера, был «отличной историей», но «адским чтением». «В нем отсутствовал один из важнейших элементов сиквелов, а именно неожиданность», — отметил автор.
Другое, чего не хватало сюжету, — соединения истории с миром грез, наличия в нем духовного компонента. Иными словами, он недостаточно играл по правилам вселенной «Аватара». Текст соответствовал всем остальным параметрам, но не этим, считает режиссер.
Кэмерон отложил «Аватар: Вершина», но не отказался от него полностью. Текст стал основой графического романа, который выйдет 6 декабря и расскажет историю на’ви между первым фильмом и «Путем воды». Кроме того, некоторые элементы, заложенные в этот текст, будут реконструированы в двух первых киносиквелах.
По словам режиссера, в графическом романе будет рассказано о «промежуточной битве», которая произошла между первым фильмом и вторым. Там будут «на’ви, сражающиеся луками и стрелами в невесомости», отмечает он.
«Аватар: Путь воды» выйдет в широкий прокат в середине декабря. А всего будет четыре фильма-продолжения. Премьеры третьей, четвертой и пятой частей запланированы на декабрь 2024-го, 2026-го и 2028 годов соответственно.
В прошлом декабре Кэмерон рассказывал, чего ждать от новых фильмов. В частности, их действие развернется в океане Пандоры и на его побережье, в картинах покажут новый клан на’ви, который живет на подводных рифах, а главной темой сиквелов станет семья.