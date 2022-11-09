Почему «Аватар-2» такой длинный и что стало с черновиком сюжета: Кэмерон дал интервью Total Film

Кэмерон также рассказал о первоначальном сюжете для продолжения «Аватара»: «Я работал с командой писателей. У нас было много идей. Мы все время пытались уместить их в одну рамку, и они никогда не совмещались. Поэтому в какой‑то момент я сказал, что закончу это и посмотрю, получится ли из этого фильм».