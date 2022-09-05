Никакого праздника: Таргариены отправляются на охоту в третьем эпизоде «Дома дракона»

Наконец-то после нескончаемого потока утомительных дворцовых разговоров в третьей серии «Дома дракона» грянула настоящая битва. Со всеми спойлерами рассказываем, как обстоят дела на передовой и чем закончился отдых Таргариенов на природе.

Третий эпизод «Дома дракона» переносит нас на несколько лет вперед. Визерис все же дождался обещанного ему в пророческом видении и даже больше: Алисента родила ему сына Эйгона и вдобавок беременна еще одним ребенком. В начале эпизода король и его свита празднуют двухлетие мальчика, в честь которого планируется устроить королевскую охоту.

Единственная, кто не участвует в празднике, — это Рейнира. Как и полагается фрустрированному подростку (ей к этому моменту исполнилось 17 лет), она проводит время вдали от общества, слушая на репите песню в исполнении менестреля. Алисента — теперь уже королева — перехватывает контроль над средневековым «Спотифаем» для богатых, чтобы поговорить со своей (некогда?) лучшей подругой. Визерис очень хочет видеть Рейниру возле себя на празднике. Разговор королевы и принцессы проходит не без скрипа, но Рейнира все же уступает.

На празднике в честь брата Рейнира чувствует себя откровенно чужой. Статус наследницы престола еще несколько лет назад почти не открыл для нее новых горизонтов. Теперь же после рождения наследника положение Рейниры серьезно зашаталось. Светское общение с куртуазными дамами на празднике у принцессы не задается: ей трудно сдерживать презрение к мировоззрению этих людей. С таким подходом поддержку двора не получишь! Особенно когда параллельно десница Отто Хайтауэр предпринимает попытки сделать своего внука Эйгона следующим королем .

Но по-настоящему добивает Рейниру неоткровенность отца. Оказывается, Визерис активно сватал дочь за ее спиной. Потенциальный избранник, лорд Джейсон Ланнистер весьма богат — настолько, что может позволить себе построить в фамильном замке драконью яму, — но противен даже по меркам своего рода. Рейнира, мягко говоря, недовольна: к ней отнеслись не как к полноценному актору во власти, а как к финансовому активу. После ссоры с отцом принцесса в ярости вскакивает на лошадь и убегает прочь с праздника.

За Рейнирой увязывается сир Кристон Коль; несмотря на расстроенные чувства, принцесса не против такой компании. Прогулки по лесу и совместная ночевка слегка сближают наследницу престола и рыцаря Королевской гвардии — особенно после того, как их обоих едва не убивает дикий кабан. Совместными усилиями они одолевают зверюгу. Визерис и его свита поймали на охоте оленя, но и у Рейниры есть добыча . Перемазанная в крови принцесса возвращается с тушкой кабана, всем своим видом излучая Визерису «фак ю».

Визерис и сам проводит праздник не в лучших чувствах. В оригинальной книге Мартина Визерис был классическим образцом хорошего парня и плохого короля, предпочитающего праздники серьезным вопросам. Герой Падди Консидайна не лишен этих черт, но его образ смещен в более сочувственную сторону: он человек, который пытается сделать как лучше, но получается как всегда. Ему наивно казалось, что решение назначить Рейниру наследницей наладит абсолютно все, но теперь это источник проблем . Наедине с Алисентой пьяный вдрызг Визерис открыто признается в том, что, возможно, он совершил ошибку.

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Еще Визерис впервые откровенно зол на Рейниру. Подталкивая дочь к женитьбе, он уверен, что таким образом проявляет заботу о ней, — и обижается, не понимая, почему она отвергает, казалось бы, очевидное предложение. Алисента подсказывает ему решение: Рейнира должна сама прийти к мысли о необходимости выйти замуж . В одной из последних сцен эпизода отец и дочь вновь приходят к временному пониманию. Визерис клянется, что ее «не заменят». И мотивирует найти мужа, чтобы укрепить свое положение в вертикали власти. Насколько он искренен? Скорее всего, весьма — мы уже видели, что Визерис склонен выбирать сердцем, а не холодным расчетом. Но, как заметил сам король, он не вечен, а его двор может и не выбрать Рейниру.

Тем временем дела у еще одного Таргариена тоже не очень. Первый раунд схватки Деймона и Крагхаса Кормильца Крабов за остров Ступени оборачивается не в пользу принца. Несмотря на преимущества атаки Деймона — неожиданность и огромного огнедышащего Караксеса, люди Кормильца Крабов отбиваются от незваных гостей с помощью лучников и огненных стрел. Остров слишком хорошо защищен — и совместные войска Деймона и Корлиса Велариона застряли в сражениях за него, несмотря на флот и драконов.

На военном совете младший брат Корлиса Веймонд даже высказывает мысль, что Деймон и есть причина их неудач. С ним вступает в спор сын Корлиса и Рейнис Лейнор, которого мы в последний раз видели еще ребенком в первом эпизоде . Теперь это юноша, сражающийся на равных с отцом и дядей. И еще один потенциальный жених Рейниры. Во всяком случае, его кандидатуру чуть ранее предлагал советник Визериса Лионель Стронг.

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В разгар обсуждений приходит гонец от Визериса. Король сменил гнев на милость и обещает брату помощь. Однако принц совсем не рад протянутой руке — если только не считать за проявление радости избитого Деймоном гонца. Как и Рейнире, Деймону жизненно необходимо проявить себя, но принятая от брата помощь только докажет его несостоятельность. Ну вы знаете этих Таргариенов.

Загнанный в угол между фигурой брата и собственной гордостью Деймон предпринимает отчаянный шаг. Он в одиночку высаживается на Ступени и устраивает бег с препятствиями по острову. Лучники Крагхаса оказываются на самую малость точней штурмовиков из «Звездных войн» — и потому Деймон получает лишь две стрелы вместо выпущенных в него нескольких сотен. Впрочем, самое важное уже сделано: Деймон выманил из укрытий войско Крагхаса, и теперь в бой вступают люди Велариона. Пока Корлис и Веймонд разбираются с пехотой на земле, Лейнор на своем драконе по имени Морской Дым поливает огнем солдат и лучников сверху.

Этого оказывается достаточно, чтобы Деймон добрался до главного приза — Кормильца Крабов. Таргариен выходит из пещеры Ступеней, перемазанный в крови и останками Крагхаса в качестве трофея. Как и Рейнира ранее в эпизоде, Деймон возвращается после охоты с добычей . Вот только его победа сулит куда больше возможностей.