Дай краба: рекап второго эпизода «Дома дракона» со всеми спойлерами

Очередное обсуждение внутренних дел на Малом совете прерывает гневный выход Корлиса Велариона (Стив Туссен). Член совета, муж несостоявшейся королевы Рейнис и выдающийся адмирал Семи королевств пришел с неприятными вестями: пираты, как их называет Корлис, уничтожили целых четыре вестеросских корабля. За разбой ответственны уже упомянутый в премьерном эпизоде Крагхас Кормилец Крабов (к нему мы еще вернемся) и его люди под эгидой альянса Свободных городов. Теперь Корлис требует немедленных действий, но Малому совету проще проигнорировать потерю и возместить ущерб Корлису.

Обиженным на встрече остается не только лорд-адмирал. Когда мы последний раз видели Рейниру Таргариен, это был момент триумфа: она наконец стала наследницей престола. Однако новый статус не сильно изменил положение девушки. В начале второго эпизода мы видим, как она все еще разносит напитки благородным членам Малого совета, а ее идею устроить показательный визит правителям Свободных городов верхом на драконах достойные мужи всерьез не воспринимают.

Корлис Веларион слишком опытный политик, чтобы унывать после первой же неудачи. Вместе с Рейнис он делает Визерису новое предложение: женить короля на их дочери. Пускай она все еще несовершеннолетняя, зато слияние двух могущественных домов Вестероса продемонстрирует силу и сплоченность государства. Визерис в замешательстве, да и сватовство тоже проходит не лучшим образом из‑за возраста потенциальной невесты: леди Лейна Веларион оказывается славной маленькой девочкой, которой в первую очередь интересно поболтать про драконов. Впрочем, милая непринужденность слетает, когда она вдруг начинает говорить заученными фразами о том, какой верной женой Визерису она станет.

Рейнира издалека наблюдает за этой неловкой сценкой. Незадолго до этого в утешение за пренебрежение ее советом принцессе дали выбрать нового рыцаря Королевской гвардии — и она отдает голос своему крашу сиру Кристону Колю. Теперь же Рейнире попадается менее приятный собеседник: ее дальняя тетка Рейнис Веларион. На этом отрезке «Дом дракона» вновь возвращается к своей пока что магистральной линии о тяжести женской доли в Вестеросе. Рейнис уже давно все поняла в этой жизни и хочет поделиться тяжело заработанной мудростью с принцессой. Рейнире не светит престол, говорит Рейнис, ведь у мужчин во власти уже был шанс поставить во главу государства женщину, и они показательно проигнорировали его. И добавляет: мужчины скорее спалят все королевство дотла, чем отдадут власть королеве.

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Дворцовые дрязги прерывает неожиданная новость: Деймон Таргариен зовет брата на свадьбу. В письме принц сообщает, что берет во вторые жены свою безродную любовницу Мисарию и нарекает ее леди. Вдобавок она ждет ребенка, и потому Деймон украл яйцо дракона, ведь каждому Таргариену по праву рождения полагается личная крылатая бестия. Но есть откровенно тролльский нюанс: Деймон взял не обычное яйцо, а то, которое предназначалось погибшему сыну короля . Это однозначная провокация, требующая ответа. Вот только Деймон вместе со своей армией золотых плащей засел в неприступном родовом замке Таргариенов Драконий камень. Визерис в ярости и порывается ответить на приглашение, но на праздник в итоге отправляют Отто Хайтауэра с небольшим (и вооруженным) отрядом.

Радушие — совсем не то слово, с каким Деймон встречает гостей. После перебранки принца с Отто и затем еще и сиром Кристоном — двое мужчин не забыли, как Коль победил Деймона на турнире, — все берутся за мечи. Потенциальную схватку прерывает появление драконов — сначала Караксеса Деймона, затем Сиракса с Рейнирой верхом. Встреча принцессы с любимым дядей остужает ситуацию — нехотя Деймон все же отдает яйцо. Параллельно выясняется, что никакой свадьбы не было, да и насчет ребенка Деймон приукрасил. Присутствующая при этой сценке Мисария устраивает принцу небольшую выволочку: девушке не нравится, что ее превратили в пешку странных игр богатых господ.

Когда Рейнира возвращается в Королевскую гавань, ее ждет своя выволочка — от Визериса. Король очень недоволен, что его единственная наследница рискует собой, но до полноценной ссоры дело так и не доходит. Алисента тонко подтолкнула их друг к другу, напомнив об общем горе — смерти Эйммы. Сближение отца и дочери приводит к моменту откровенности и понимания: Визерис признается в том, что ему придется взять новую жену, а Рейнира принимает это.

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Вот только принцессу ждет сюрприз, когда она узнает, что избранница его отца — это ее лучшая подруга Алисента , сохранившая дружеские визиты к Визерису в тайне. Для Рейниры это явно удар в спину. Едва сдерживая слезы, принцесса выбегает из зала собрания Малого совета, на котором Визерис сделал объявление. Алисента тоже выглядит расстроенной из‑за реакции подруги. Дочь Отто Хайтауэра кажется милой, поддерживающей и внимательной девушкой. Но еще в первых двух эпизодах сделан особый акцент на том, как она постоянно ковыряет свои заусеницы до крови. Ее аутоагрессия — явно не к добру.

Рейнира не единственный человек, недовольный выбором Визериса. Рассчитывавший на брак короля и своей дочери Корлис тоже в ярости. Одно оскорбление — отказ принять меры из‑за потерянных кораблей — еще можно пережить. Но два? С лорда-адмирала хватит: он приходит с деловым предложением к неожиданному союзнику — Деймону Таргариену. Принцу нужно доказать свою значимость подвигом, а Корлису освободить остров Ступени от враждебных сил: звучит как достаточное основание для союза.

Эпизод начинается и завершается похожими кадрами. На побережье Ступеней люди Крагхаса Кормильца Крабов грабят имущество захваченных кораблей и прибивают гвоздями несчастных моряков к импровизированным распятиям; затем их плоть поедает целая армия крабов (Кормилец Крабов, ну вы поняли). В финале камера уделяет особое внимание диковато выглядящему мужчине в маске. Это и есть Крагхас, будущий противник Деймона? Что ж, в любом случае крабам предстоит познакомиться с драконом.