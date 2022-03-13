На платформе Disney+ (недоступна в России, как и многое сейчас) вышел новый мультфильм студии Pixar «Turning Red». В нем взрослеющая девочка при сильных эмоциях превращается в красную панду. Дмитрий Барченков рассказывает, почему даже в изменившемся мире Pixar все еще лучше всех. Студия наконец-то сместила фокус на женских персонажей.

Около двух лет назад в тогда еще не столкнувшийся ни с пандемией, ни с событиями последних двух недель прокат вышла анимация «Вперед» — духоподъемное роуд-муви про двух братьев-эльфов. Они искали своего пропавшего папу и попутно находили себя. К мультфильму было сложно придраться: анимация радовала глаз, персонажи влюбляли в себя за секунду, а сюжетная заварушка, в которую они попадали, трогала и объединяла поколения. В общем, все как обычно на высоте, не подкопаешься. За исключением одной вещи: он, как и многие проекты Pixar (смотрите, например, блистательную, но маскулинную «Душу»), не поспевал за профеминистской оптикой.

В этом смысле его антиподом оказывается «Я краснею» — не менее вдохновляющая на подвиги история, которая не только мирит матерей и дочерей, но и ломает консервативные препоны, семейные стереотипы, которые многим детям мешают принять себя.

13-летняя Мэй Ли — канадка китайского происхождения (как и режиссерка мультфильма Доми Ши; вы наверняка видели ее короткометражку «Бао»). Мэй пытается встроиться в токсичное школьное общество, тайно рисует фанфики с приглянувшимся ей мальчишкой и мечтает попасть на концерт любимой k-pop-группы. При всех строгих домашних правилах, заученных c матерью-наследницей древнего китайского рода, Мэй старается оставаться собой. Но помимо алтаря, благовоний и традиций семейство наградило Мэй кое-чем особенным: взрослея, она получает не то проклятье, не то дар — при гормональных выбросах становиться большущей красной пандой .

ээээээ ээээээ

Доми Ши признается, что « Я краснею» — история про пубертат, про отношения с телом, мамой и межпоколенческими травмами . Члены семьи Ли годами не принимали себя: вместо того чтобы найти ключ или, если угодно, методику воспитания внутреннего «я», они от него убегали, прятали куда подальше, держали взаперти. Обычно для усмирения магического превращения весь род Ли собирался и перемещал милого внутреннего зверя в медальон, но, кажется, в случае Мэй все пойдет не по плану. Мэй окружает классное девическое коммьюнити — подруги тут же помогают героине овладеть собой. К тому же девочка интегрирована в современную поп-культуру, хотя действие происходит в нулевые. Например, появляющаяся в кадре вымышленная группа 4*Town — абсолютно современное веяние: внешне натуральные BTS (хотя сама режиссерка рассказывает, что ориентировалась на Big Bang и 2PM из 2000-х) поют треки, сочиненные героями поколения зумеров — Билли Айлиш и Финнеасом О’Коннелом. Да и традиции настолько далеки от Мэй, что она воспринимает материнские заветы исключительно как легенды из далекого прошлого.

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Впрочем, не стоит искать в «Я краснею» эйджистские мотивы, как и не нужно сравнивать ее с другой диснеевской новинкой «Энканто», с которой очень много сходств формальных, но не фактических. Мультфильм о матриархальной волшебной семье тоже прорабатывал поколенческую травму, но совсем не смотрел в сторону женского тела и наболевшей оппозиции «дочь — мать». В то время как в «Я краснею» это главный мотив: мама Мэй сталкерит сидящую в школьном классе дочку из‑за дерева и на потеху одноклассников предлагает пачку прокладок, что сразу же будит в дочери то самое внутреннее «я». Очевидно, красная панда — прямая метафора полового созревания и месячных . В другой сцене — авторкиДоми Ши писала сценарий вместе с писательницей Джулией Чо. недвусмысленно показывают, что корень бед в непринятии своей «женкости» по материнской линии в роду Ли (и мамы Мэй — в первую очередь). Как и в случае с любой пиксаровской анимацией, под конец нужно оговориться о, что называется, стандартах качества. «Я краснею» соответсвует актуальности, изобилует прекрасными азиатскими референсами, а также предлагает понятную (особенно — девочкам!) сказку про борьбу со страхами взросления и позволяет по-настоящему погрузиться в себя и свои собственные проблемы. Пожалуй, это особенно важно в нынешний период, когда общественное, хотим мы того или нет, преобладает над индивидуальным.