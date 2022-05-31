«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+

«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным оригинальным проектом Disney+. Об этом сообщил официальный аккаунт сериала в твиттере.

Создатели «Оби-Вана Кеноби» получили такие данные на основе количества просмотренных часов сериала с момента выхода. Сразу после премьеры шоу число зрителей, которые просматривают тот или иной проект «Звездных войн» увеличилось втрое.

В настоящее время на стрим-сервисе вышло только две серии сериала. Третий эпизод появится на Disney+ уже 1 июня.

Сюжет шоу рассказывает о джедае Оби-Ване-Кеноби, который присматривает за юным Люком Скайуокером и прячется от охотников Империи во время изгнания на Татуине. Действие разворачивается спустя 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», когда джедаи были уничтожены согласно приказу 66.

К роли Оби-Вана Кеноби вернулся Юэн МакГрегор. В образе Дарта Вейдера вновь появился Хейден Кристенсен. Также в шоу снялись Мозес Инграм, Джоэл Эджертон, Бонни Пессе, Кумайл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд и другие.

Режиссером сериала выступила Дебора Шоу. Она же стала одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Кэтлин Кеннеди, Мишель Рейван и Джоби Гарольдом.