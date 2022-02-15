Поп-культурные отсылки в первом трейлере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

В трейлере становится понятно, что в киноленте будет представлена смесь 3D- и 2D-анимации и живого действия. Чип и Дейл теперь живут в мире, в котором барьеры между мультфильмами и людьми разрушены, и все они проживают в современном Лос-Анджелесе. Оказывается, что Дейл перенес CGI-операцию, чтобы не отстать от современных тенденций.

Disney+ показал дебютный трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Премьера картины состоится 8 апреля 2022 года на стрим-сервисе.

Весь ролик наполнен поп-культурными отсылками. В нем упоминаются проекты «Кто подставил кролика Роджера?», «Парк Юрского периода», «Аладдин», «Мой маленький пони» и «Кошки» 2019 года. Кроме того, в трейлере показали Чипа в его знаменитом костюме Индианы Джонса.

Действие киноленты происходит спустя 30 лет после завершения мультсериала. Чип стал страховым агентом, а Дейл начал зарабатывать, разъезжая по разным фестивалям. Однако старым друзьям вновь предстоит объединиться, чтобы найти пропавшего друга.

Сценарий к «Чипу и Дейлу» написали Дэн Грегор и Даг Менд, известные по сериалам «Как я встретил вашу маму» и «Чокнутая бывшая». Кресло режиссера занял лауреат премии «Эмми» Акива Шаффер.