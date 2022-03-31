Новоявленный оскаровский лауреат «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути с 31 марта в российском прокате. Публикуем премьеру короткого отрывка и другие причины сходить на японский хит в кинотеатр.
Медитативная трехчасовая экранизация Харуки Мураками, получившая на днях «Оскар» в международной категории. Фильм, который умчит вас на маленькой красной машине в относительно спокойное место и поможет утихомирить свои эмоции.
«Сядь за руль моей машины» — яркий пример того, как искусство рождается из переживаний, чтобы потом помочь другим людям справиться и проговорить схожие чувства. Хамагути снял фильм об ощущении потери так, чтобы это было относительно близко и безопасно для каждого зрителя.
«Сядь за руль моей машины» — мелодрама про душевную связь двух одиночеств, несчастного театрального режиссера и его водительницы. Это абсолютно универсальное кино, пронзительно ясное и щемяще сдержанное, психологизм и трагичность которого будет понятна жителям практически любого уголка мира.
Особенно приятный бонус для российской аудитории: главный герой — театральный режиссер, который ставит пьесу «Дядя Ваня», поэтому текст Чехова очень важен для этого кинопутешествия. Сейчас каждый международный контакт с русской культурой как глоток свежего воздуха. Фильм может стать для вас таким же спасительным островком, каким друг для друга стали главные герои фильма — женщина-водитель и ее пассажир-режиссер.