Особенно приятный бонус для российской аудитории: главный герой — театральный режиссер, который ставит пьесу «Дядя Ваня», поэтому текст Чехова очень важен для этого кинопутешествия. Сейчас каждый международный контакт с русской культурой как глоток свежего воздуха. Фильм может стать для вас таким же спасительным островком, каким друг для друга стали главные герои фильма — женщина-водитель и ее пассажир-режиссер.