Когда

«Оскар» пройдет в ночь на 28 марта с 03:00 до 06:00 по Москве. Старт ковровой дорожки — 00:30 по Москве. С 02:00 до 03:00 Академия в своем твиттере огласит лауреатов в восьми категориях: саундтрек, монтаж, сценография, короткие метры, звук и грим . В саму церемонию потом вставят отрывки речей лауреатов — таков был ультиматум канала ABC с целью поднять стабильно падающие рейтинги.