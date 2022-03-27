Ночью с воскресенья на понедельник состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар». Текстовую трансляцию события будут здесь вести наши авторы — кинокритик Зинаида Пронченко и редактор Максим Сухагузов.
94-я церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар».
В Лос-Анджелесе на сцене кинотеатра Dolby. Церемонию будет транслировать канал ABC. В этом году в России «Оскар» официально не покажут.
«Оскар» пройдет в ночь на 28 марта с 03:00 до 06:00 по Москве. Старт ковровой дорожки — 00:30 по Москве. С 02:00 до 03:00 Академия в своем твиттере огласит лауреатов в восьми категориях: саундтрек, монтаж, сценография, короткие метры, звук и грим. В саму церемонию потом вставят отрывки речей лауреатов — таков был ультиматум канала ABC с целью поднять стабильно падающие рейтинги.
Ведущие церемонии: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. На мероприятии выступят Билли Айлиш, Бейонсе, артисты мюзикла «Энканто» и др.
Основные номинанты представлены здесь.
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