В этом году «Оскар» незаметен на фоне более важных новостей. Но не стоит игнорировать кинопремию: решения американских киноакадемиков все еще сообщают многое о культуре, внутри которой мы живем. Предлагаем вашему вниманию финальный прогноз итогов премии и анализ трендов этого года. А насколько мы были правы, узнаем утром 28 марта.

Лучший фильм и лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Последние несколько месяцев фронтраннером на главный «Оскар» считалась «Власть пса» Джейн Кэмпион, но все изменилось буквально за неделю. Сначала сандэнсовское инди «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграло награду за лучший ансамбль на премии Гильдии киноактеров (актеры — самая многочисленная ветвь Американской киноакадемии), а затем и приз в категории «Лучший фильм» у Гильдии продюсеров (с 2010 года совпадала с решением академиков 8 из 11 раз). Ни один фильм в истории не завоевывал эти два важнейших оскаровских индикатора одновременно, чтобы потом не стать триумфатором «Оскара», так что по идее прогноз очевиден . Загвоздка состоит в том, что у «CODA» нет номинации за лучший монтаж (за последние 40 лет без нее становился «Лучшим фильмом» только однокадровый «Бердмен»), но, честно говоря, это уже что‑то из категории суеверий. Интересно, что в глобальном политическом смысле замена «Власти пса» на «CODA» ничего не меняет. Оба фильма стали бы третьими в истории победителями, поставленными женщинами, и первыми, произведенными стримингами — Netflix и Apple соотвественно. Учитывая, что «Власть пса» — мизантропическое, труднопроходимое кино с неочевидной интригой, а «CODA» — пример универсального, сентиментального гуманизма, второй вариант окончательно укрепляется в статусе наиболее «оскаровского» фильма года. Разумеется, одним «Лучшим фильмом» в случае с «CODA» дело не ограничится — так не бывает. Самой вероятной из крупных наград выглядит «Лучший адаптированный сценарий» («CODA» — ремейк французского фильма «Семейство Белье») — ведь именно за слог принято хвалить скромное по масштабам инди на общественно-значимую тематику. Как раз за это несколько лет назад наградили фильм «В центре внимания», получивший лишь статуэтки за «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

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Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Но все-таки нельзя игнорировать чистое ремесло. Джейн Кэмпион — режиссерка масштаба Канн, не «Сандэнса» (как авторка «CODA» Шан Хедер), ее величественные, зловещие пейзажи Дикого Запада и работа с актерами, изображающими психологически сломленных героев, легко затыкают за пояс любое сладкое инди. Награда Режиссерской гильдии только укрепляет уверенность в прогнозе — случаи несовпадения здесь предельно редки.

Лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»)

Уилл Смит в прошлые годы номинировался на «Оскар» дважды, но именно этот год должен стать для одной из главных голливудских звезд поколения триумфальным. В роли из «Короля Ричарда» объединились три любимых киноакадемиками тренда : награда за выслугу лет, поощрение камбэка в «серьезное» кино (последние лет пять Смит снимался в основном в провальных недоблокбастерах) и перевоплощение в реального человека, а именно в отца-тренера сестер-теннисисток Уильямс. Может ли что‑то пойти не по плану? Учитывая, что БАФТА, «Выбор критиков» и премия Гильдии за эту роль у Смита уже в кармане — едва ли.

Лучшая актриса, лучшие грим и прически — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Джессика Честейн тоже играет реальную историческую личность (телепроповедницу Тэмми Фэй Баккер), у нее тоже есть определенная выслуга лет, причем явно большая, чем у конкурентки Кристен Стюарт, несмотря на более поздний экранный дебют, да и после позорного участия в «Темном Фениксе» любая приличная роль — уже камбэк. Набор имеющихся наград, впрочем, уступает смитовскому: премию БАФТА в этом году выиграла англичанка Джоанна Сканлан за роль в «После любви» (вы, наверное, не слышали про этот локальный британский хит), а Честейн даже не была номинирована. Козырь в рукаве актрисы — неузнаваемость в образе: перевоплощение в китчевую героиню действительно впечатляет визуально . Так что логичной будет не только награда за лучшую актерскую игру, но и за грим и прически.

Лучший актер второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)

Несмотря на то что Трой Коцур малоизвестный актер, набор наград за роль второго плана в фильме «CODA» у него аналогичен набору Уилла Смита. «Оскар» для Коцура стал бы не только вознаграждением его выдающейся харизме, но и политическим решением, взывающим к справедливой экранной репрезентации: это первый глухонемой номинант на актерский «Оскар» в истории.

Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Роботизированный ремейк «Вестсайдской истории» провалился в прокате и не претендует всерьез на крупнейшие «Оскары». Учитывая, что Спилберг променял страсть и ярость оригинала на механическую демонстрацию режиссерского портфолио, вооружившись актерами-куклами, это не удивительно. Важное исключение — Ариана ДеБос, единственное яркое пятнышко фильма, которая полностью крадет действие как минимум на время исполнения центральной песни «Америка». В копилке ДеБос есть не только вышеперечисленные награды за эту роль, но и «Золотой глобус», который мы в этом году, в общем-то, не учитываем (опальная премия даже не проводила церемонию награждения).

Лучший оригинальный сценарий — «Лакричная пицца»

Несмотря на всепроникающую киноманию и множество сюжетных отсылок к истории Голливуда, «Лакричная пицца» — это оригинальный сценарий с большой буквы О . «Новый американский эксцентрик» (по выражению Армонда Уайта) Пол Томас Андерсон игнорирует жанровые лекала романтической комедии и трехактную драматургию, а вместо этого полагается на животрепещущее остроумие и красочную причудливость каждой отдельно взятой сцены. В этом фильме есть все: и любовь, и ненависть, и фрики, и гики, и аферы, и политика. Ближайший конкурент в категории — популистский «Белфаст» Кеннета Браны, но ему не удалось опередить «Пиццу» даже в домашней премии БАФТА. Надеемся, что и по мнению американских киноакадемиков восторжествует подлинная оригинальность.

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Лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучшие спецэффекты, лучший монтаж, лучший саундтрек, лучший звук — «Дюна»

С точки зрения технического ремесла Дени Вильнев превзошел сам себя в «Дюне». Дизайн и рендер гигантских песочных червей — моментально классические. Потусторонняя атмосфера темной магии поистине обволакивающая. Геометрические формы еще не наступившей, но по ощущениям давно забытой цивилизации стимулируют зрительское воображение интенсивней почти любых фантастических фильмов этого века . Все действие похоже то ли на сон, то ли на музыкальный клип: зрители, заставшие фильм в кино, еще долго не забудут дрожь кресел от баса и зернистый экран с внеземной пустыней. «Дюна» — тот редкий блокбастер с девятизначным бюджетом, который достоин всех технических наград за чистое визионерство не меньше авангардных экспериментов.

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Лучшие костюмы — «Круэлла»

Костюмы в «Дюне» тоже совершенно инопланетные и выдающиеся, однако у киноакадемиков, голосующих в этой категории, есть давний перекос в сторону фильмов с платьями . Так, «Маленькие женщины» побороли «Однажды… в Голливуде», «Анна Каренина» — «Отверженных» и так далее. В этом году делаем ставку на «Круэллу» — все-таки это фильм про мир моды, где платья играют чуть ли не главную роль после Эммы Стоун. Художница по костюмам Дженни Беван, работавшая над фильмом, — легенда профессии, ранее завоевавшая «Оскары» за «Комнату с видом» и боевик «Безумный Макс: Дорога ярости». Среди членов Гильдии костюмеров победили и «Круэлла», и «Дюна» — в исторической и фантастической категориях соответственно.

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Лучший анимационный фильм — «Энканто»

В анимационной категории делать ставку против «Пиксара» и «Диснея» — дурное дело . Среди трех кандидатов 2022 года от этих студий самый прославленный (по крайней мере, в тиктоке) — колумбийская сказка «Энканто». Конечно, есть еще «Митчеллы против машин» от Sony (победил на анимационной премии «Энни» и премии «Выбор критиков»), но мы от фильма не в восторге — он слишком детский и гиперактивный для серьезных академиков. Самым шокирующим победителем стал бы датский документальный мультфильм «Беглец» про афганского беженца-гея.

Лучший документальный фильм — «Беглец»

Зато для документальной категории такой остросоциальный сюжет — попадание в яблочко. В последние годы на «Оскарах» побеждает банально самый популярный документальный фильм, и в этом году с «Беглецом» может посостязаться «Лето соула». Однако сложно представить, что на «Оскарах» победит фильм-концерт , пускай и снятый в рамках политического фестиваля (так называемого «Черного Вудстока»), а не драматическое повествование о современной гуманитарной катастрофе.

Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («Не время умирать»)

Премьера песни из последнего «Бонда», написанной и исполненной Билли Айлиш, состоялась больше двух лет назад. Этому виной бесконечные переносы премьеры фильма. За это время Айлиш превратилась из подростковой звезды просто в одну из главных поп-див нашего времени , за композицию «Не время умирать» она уже выиграла «Грэмми». Грядущий «Оскар» не станет выходом Айлиш на новую ступень признания, а просто будет очередным косвенным признаком ее очевидного статуса.

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Лучший международный фильм — «Сядь за руль моей машины»

В последние три года даже американцы стали признавать, что они больше не делают лучшее голливудское кино в мире. В 2020-м и 2021-м главные «Оскары» выиграли корейские «Паразиты» и китаянка Хлоя Чжао, а в 2022-м впервые в истории премии трех главных ассоциаций американских кинокритиков выиграл неанглоязычный фильм — «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. При ином стечении обстоятельств эта картина тоже вполне могла бы претендовать на «Лучший фильм», но в этом году, увы, сражается лишь за «Лучшего режиссера» и «Лучший международный фильм». В последней категории, кажется, битва уже выиграна — невозможно отрицать исключительное признание картины. Почему же мы утверждаем, что это отчетливо голливудское кино? «Сядь за руль моей машины» — мелодрама про душевную связь двух одиночеств, несчастного театрального режиссера и его водительницы. Это абсолютно универсальное кино , пронзительно ясное и щемяще сдержанное, психологизм и трагичность которого будет понятна жителям практически любого уголка мира — этими свойствами традиционно Голливуд и славится. Но и у Голливуда все время появляются серьезные конкуренты — даже если американоцентричная кинопремия «Оскар» на сей раз дала шаг назад в признании этого факта.