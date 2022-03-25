В этом году «Оскар» незаметен на фоне более важных новостей. Но не стоит игнорировать кинопремию: решения американских киноакадемиков все еще сообщают многое о культуре, внутри которой мы живем. Предлагаем вашему вниманию финальный прогноз итогов премии и анализ трендов этого года. А насколько мы были правы, узнаем утром 28 марта.
Лучший фильм и лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Последние несколько месяцев фронтраннером на главный «Оскар» считалась «Власть пса» Джейн Кэмпион, но все изменилось буквально за неделю. Сначала сандэнсовское инди «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграло награду за лучший ансамбль на премии Гильдии киноактеров (актеры — самая многочисленная ветвь Американской киноакадемии), а затем и приз в категории «Лучший фильм» у Гильдии продюсеров (с 2010 года совпадала с решением академиков 8 из 11 раз). Ни один фильм в истории не завоевывал эти два важнейших оскаровских индикатора одновременно, чтобы потом не стать триумфатором «Оскара», так что по идее прогноз очевиден. Загвоздка состоит в том, что у «CODA» нет номинации за лучший монтаж (за последние 40 лет без нее становился «Лучшим фильмом» только однокадровый «Бердмен»), но, честно говоря, это уже что‑то из категории суеверий.
Интересно, что в глобальном политическом смысле замена «Власти пса» на «CODA» ничего не меняет. Оба фильма стали бы третьими в истории победителями, поставленными женщинами, и первыми, произведенными стримингами — Netflix и Apple соотвественно. Учитывая, что «Власть пса» — мизантропическое, труднопроходимое кино с неочевидной интригой, а «CODA» — пример универсального, сентиментального гуманизма, второй вариант окончательно укрепляется в статусе наиболее «оскаровского» фильма года.
Разумеется, одним «Лучшим фильмом» в случае с «CODA» дело не ограничится — так не бывает. Самой вероятной из крупных наград выглядит «Лучший адаптированный сценарий» («CODA» — ремейк французского фильма «Семейство Белье») — ведь именно за слог принято хвалить скромное по масштабам инди на общественно-значимую тематику. Как раз за это несколько лет назад наградили фильм «В центре внимания», получивший лишь статуэтки за «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».
Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Но все-таки нельзя игнорировать чистое ремесло. Джейн Кэмпион — режиссерка масштаба Канн, не «Сандэнса» (как авторка «CODA» Шан Хедер), ее величественные, зловещие пейзажи Дикого Запада и работа с актерами, изображающими психологически сломленных героев, легко затыкают за пояс любое сладкое инди. Награда Режиссерской гильдии только укрепляет уверенность в прогнозе — случаи несовпадения здесь предельно редки.
Лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»)
Уилл Смит в прошлые годы номинировался на «Оскар» дважды, но именно этот год должен стать для одной из главных голливудских звезд поколения триумфальным. В роли из «Короля Ричарда» объединились три любимых киноакадемиками тренда: награда за выслугу лет, поощрение камбэка в «серьезное» кино (последние лет пять Смит снимался в основном в провальных недоблокбастерах) и перевоплощение в реального человека, а именно в отца-тренера сестер-теннисисток Уильямс. Может ли что‑то пойти не по плану? Учитывая, что БАФТА, «Выбор критиков» и премия Гильдии за эту роль у Смита уже в кармане — едва ли.
Лучшая актриса, лучшие грим и прически — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Джессика Честейн тоже играет реальную историческую личность (телепроповедницу Тэмми Фэй Баккер), у нее тоже есть определенная выслуга лет, причем явно большая, чем у конкурентки Кристен Стюарт, несмотря на более поздний экранный дебют, да и после позорного участия в «Темном Фениксе» любая приличная роль — уже камбэк. Набор имеющихся наград, впрочем, уступает смитовскому: премию БАФТА в этом году выиграла англичанка Джоанна Сканлан за роль в «После любви» (вы, наверное, не слышали про этот локальный британский хит), а Честейн даже не была номинирована.
Козырь в рукаве актрисы — неузнаваемость в образе: перевоплощение в китчевую героиню действительно впечатляет визуально. Так что логичной будет не только награда за лучшую актерскую игру, но и за грим и прически.
Лучший актер второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
Несмотря на то что Трой Коцур малоизвестный актер, набор наград за роль второго плана в фильме «CODA» у него аналогичен набору Уилла Смита. «Оскар» для Коцура стал бы не только вознаграждением его выдающейся харизме, но и политическим решением, взывающим к справедливой экранной репрезентации: это первый глухонемой номинант на актерский «Оскар» в истории.
Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
Роботизированный ремейк «Вестсайдской истории» провалился в прокате и не претендует всерьез на крупнейшие «Оскары». Учитывая, что Спилберг променял страсть и ярость оригинала на механическую демонстрацию режиссерского портфолио, вооружившись актерами-куклами, это не удивительно. Важное исключение — Ариана ДеБос, единственное яркое пятнышко фильма, которая полностью крадет действие как минимум на время исполнения центральной песни «Америка». В копилке ДеБос есть не только вышеперечисленные награды за эту роль, но и «Золотой глобус», который мы в этом году, в общем-то, не учитываем (опальная премия даже не проводила церемонию награждения).
Лучший оригинальный сценарий — «Лакричная пицца»
Несмотря на всепроникающую киноманию и множество сюжетных отсылок к истории Голливуда, «Лакричная пицца» — это оригинальный сценарий с большой буквы О. «Новый американский эксцентрик» (по выражению Армонда Уайта) Пол Томас Андерсон игнорирует жанровые лекала романтической комедии и трехактную драматургию, а вместо этого полагается на животрепещущее остроумие и красочную причудливость каждой отдельно взятой сцены. В этом фильме есть все: и любовь, и ненависть, и фрики, и гики, и аферы, и политика.
Ближайший конкурент в категории — популистский «Белфаст» Кеннета Браны, но ему не удалось опередить «Пиццу» даже в домашней премии БАФТА. Надеемся, что и по мнению американских киноакадемиков восторжествует подлинная оригинальность.
Лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучшие спецэффекты, лучший монтаж, лучший саундтрек, лучший звук — «Дюна»
С точки зрения технического ремесла Дени Вильнев превзошел сам себя в «Дюне». Дизайн и рендер гигантских песочных червей — моментально классические. Потусторонняя атмосфера темной магии поистине обволакивающая. Геометрические формы еще не наступившей, но по ощущениям давно забытой цивилизации стимулируют зрительское воображение интенсивней почти любых фантастических фильмов этого века. Все действие похоже то ли на сон, то ли на музыкальный клип: зрители, заставшие фильм в кино, еще долго не забудут дрожь кресел от баса и зернистый экран с внеземной пустыней. «Дюна» — тот редкий блокбастер с девятизначным бюджетом, который достоин всех технических наград за чистое визионерство не меньше авангардных экспериментов.
Лучшие костюмы — «Круэлла»
Костюмы в «Дюне» тоже совершенно инопланетные и выдающиеся, однако у киноакадемиков, голосующих в этой категории, есть давний перекос в сторону фильмов с платьями. Так, «Маленькие женщины» побороли «Однажды… в Голливуде», «Анна Каренина» — «Отверженных» и так далее. В этом году делаем ставку на «Круэллу» — все-таки это фильм про мир моды, где платья играют чуть ли не главную роль после Эммы Стоун. Художница по костюмам Дженни Беван, работавшая над фильмом, — легенда профессии, ранее завоевавшая «Оскары» за «Комнату с видом» и боевик «Безумный Макс: Дорога ярости». Среди членов Гильдии костюмеров победили и «Круэлла», и «Дюна» — в исторической и фантастической категориях соответственно.
Лучший анимационный фильм — «Энканто»
В анимационной категории делать ставку против «Пиксара» и «Диснея» — дурное дело. Среди трех кандидатов 2022 года от этих студий самый прославленный (по крайней мере, в тиктоке) — колумбийская сказка «Энканто». Конечно, есть еще «Митчеллы против машин» от Sony (победил на анимационной премии «Энни» и премии «Выбор критиков»), но мы от фильма не в восторге — он слишком детский и гиперактивный для серьезных академиков. Самым шокирующим победителем стал бы датский документальный мультфильм «Беглец» про афганского беженца-гея.
Лучший документальный фильм — «Беглец»
Зато для документальной категории такой остросоциальный сюжет — попадание в яблочко. В последние годы на «Оскарах» побеждает банально самый популярный документальный фильм, и в этом году с «Беглецом» может посостязаться «Лето соула». Однако сложно представить, что на «Оскарах» победит фильм-концерт, пускай и снятый в рамках политического фестиваля (так называемого «Черного Вудстока»), а не драматическое повествование о современной гуманитарной катастрофе.
Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («Не время умирать»)
Премьера песни из последнего «Бонда», написанной и исполненной Билли Айлиш, состоялась больше двух лет назад. Этому виной бесконечные переносы премьеры фильма. За это время Айлиш превратилась из подростковой звезды просто в одну из главных поп-див нашего времени, за композицию «Не время умирать» она уже выиграла «Грэмми». Грядущий «Оскар» не станет выходом Айлиш на новую ступень признания, а просто будет очередным косвенным признаком ее очевидного статуса.
Лучший международный фильм — «Сядь за руль моей машины»
В последние три года даже американцы стали признавать, что они больше не делают лучшее голливудское кино в мире.
В 2020-м и 2021-м главные «Оскары» выиграли корейские «Паразиты» и китаянка Хлоя Чжао, а в 2022-м впервые в истории премии трех главных ассоциаций американских кинокритиков выиграл неанглоязычный фильм — «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. При ином стечении обстоятельств эта картина тоже вполне могла бы претендовать на «Лучший фильм», но в этом году, увы, сражается лишь за «Лучшего режиссера» и «Лучший международный фильм». В последней категории, кажется, битва уже выиграна — невозможно отрицать исключительное признание картины.
Почему же мы утверждаем, что это отчетливо голливудское кино? «Сядь за руль моей машины» — мелодрама про душевную связь двух одиночеств, несчастного театрального режиссера и его водительницы. Это абсолютно универсальное кино, пронзительно ясное и щемяще сдержанное, психологизм и трагичность которого будет понятна жителям практически любого уголка мира — этими свойствами традиционно Голливуд и славится. Но и у Голливуда все время появляются серьезные конкуренты — даже если американоцентричная кинопремия «Оскар» на сей раз дала шаг назад в признании этого факта.