В кинотеатрах выходит драма дебютантки Ниньи Тюберг «Удовольствие». По сюжету шведка приезжает в США, чтобы стать известной порнозвездой. Ее сыграла непрофессиональная актриса София Каппель. Поговорили с режиссеркой и исполнительницей главной роли о порноиндустрии, феминистском движении и поиске новой оптики.

Нинья Тюберг Режиссерка София Каппель Актриса

— Знаю, что во время создания сценария вы больше пяти лет изучали порноиндустрию. Если я вдруг захочу начать карьеру актером или режиссером в порно, выгодно ли сегодня туда идти? Нинья: Расстрою вас — многие работники порноиндустрии зарабатывают не так уж и много. Есть лишь небольшое число людей, кто действительно богат, но другие по большей части остались не у дел, когда лет пятнадцать назад случился интернет-бум и порно в целом стало бесплатным. C каждым годом индустрия становится все беднее. — Получается, порно сегодня — все еще вынужденное дело? Нинья: Причины у всех разные: от какой-никакой славы до желания демонстрировать себя другим, то есть эксгибиционизма. Но зачастую да, небольшие деньги. Большая ошибка считать, что все, как под копирку, идут в порно за одним и тем же. Я провела несколько лет в поиске одного ответа, но так его и не нашла. — Вы сказали, что интернет убивает индустрию. Как думаете, какую роль в этом играет вебкам? Нинья: Мне кажется, что вебкам — это своего рода поджанр порно. Действительно, OnlyFans несколько вытеснил порно в традиционном смысле . Там люди могут быть более свободными: нет режиссеров и агентов, эксплуатации меньше. Но это лишь мое ощущение. Мы начали снимать «Удовольствие» в 2018 году, когда OnlyFans только появлялся на арене, поэтому утверждать что‑то однозначное я не совсем в праве.



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— Кстати, про эксплуатацию. Сегодня этические принципы значительно изменились. Общество выросло. Как социальный прогресс повлиял на порноиндустрию? Нинья: Конечно, люди все еще жутко эксплуатируются в порно. В общем, как и везде. Но прогресс, действительно, есть. #MeToo отразилось и на этой индустрии. Просто не так сильно, как на других, потому что порно до сих пор стигматизировано. Мы все еще боимся говорить о сексе.

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— Мы все смотрим порно, но многие продолжают это скрывать. Лицемерие распространяется даже на кинопрокат. В «Удовольствии» довольно часто можно увидеть члены. Мне повезло оценить «чистую» копию, но в кинотеатрах гениталии будут зацензурены блюр-квадратиками…



Нинья: Не знала про такую цензуру в России. Это глупо, как по мне. В Европе, например, ничего не блюрится. Мне кажется, все исходит из патриархального уклада. Мы остаемся заложниками мужской перспективы, привыкли видеть обнаженных женщин, но если на экране появляется член, то все — стыд . К слову, дискуссия об оптике безумно важна для меня и моего фильма. Мне хотелось поднять на поверхность вопрос о том, если я — аудитория, то кто я. Задумайтесь. Мы ведь так привыкли осознавать себя зрителем, а не зрительницей. Отсюда и стыд перед членами, отсюда и цензура. Люди, как вы и отметили, лицемеры, всегда притворяются кем‑то лучшими, чем они есть. — Не мне об этом говорить, но не знаю, как еще вас поблагодарить за эту оптику. Фильм вообще очень профеминистский. Нинья: Я всю свою жизнь осознаю себя частью феминистского движения. Причем я прошла, пожалуй, через все его части. Была и радикальной феминисткой, разделявшей весь мир на черное и белое, естественно, полностью отрицающей порно. Это было в моих подростковых нулевых. Дальше я ушла в квир-феминизм в поиске новых перспектив движения, новой оптики. Мои взгляды изменились и сегодня — после изучения американского сознания в особенности. Шведский феминизм прилично отличается от американского. — А в чем разница? Нинья: В Швеции все еще остается черно-белый взгляд, все еще критикуются социальные конструкты, все еще остается жесткое отстаивание веры в утопию — мир равенства, который наступит, но не при нас. А еще больше чувствуется общность шведской части движения. В США вовсю процветает либеральный феминизм — с большим фокусом на индивидуальность и на наши права здесь и сейчас. Не в далеком утопическом будущем. София: Я вообще не понимаю, как можно не быть феминисткой и профеминистом. Идея равных прав такая ж очевидная! Особенно сегодня, когда по-настоящему видимыми стали не только женщины, но и трансгендерные и небинарные персоны. Я, кстати, тоже менялась в этом пути. Видимо, все через это проходят. Рада, что общество растет вместе с каждой из нас. А в случае с порно многие дистанцируются, закрывают глаза на индустрию.

© Neon

— В «Удовольствии» достаточно провокационных сцен: в одной вашу героиню связывают, демонстрируя технику сибариШибари или сибари — техника связывания в Японии тела человека при помощи веревок, которая определяется эстетическими и эротическими составляющими., в другой — двое мужчин едва ли не насилуют. Какую из них было снимать особенно тяжело? София: Это трудный вопрос — все думают, что самыми трудными для нас были съемки как раз вами упомянутых сцены. Назовем их жесткими. Но так как мы много репетировали, прибегали к чудесам, которые нам дарит кино, все это было достаточно легко. Чем‑то похожим на танец: все отточено, понятно, быстро, никаких сюрпризов. Ближе к финалу есть сцена со страпоном и другой героиней. Вот она стала настоящим испытанием. Моя Белла (главная героиня «Удовольствия». — Прим. ред.) к тому моменту изменилась, стала довольно противной, совершенно непохожей на меня в жизни. Каждое ее взаимодействие с другой героиней я уточняла, все время спрашивала про границы, все ли в порядке. Дико переживала на самом деле. По-прежнему работала магия кино, и мы никому не делали больно, но страх все равно присутствовал. И не забывайте, что я дебютантка, первый раз перед камерой , часто чувствовала себя жутко уязвимой. — Вы удивительно круто и уверенно исполнили свою роль. Хочется просто поклониться. О вас минимум информации в интернете, чем занимались до кино? И как вообще нашли друг друга с Ниньей? София: Чем я только в жизни не занималась! На момент встречи с Ниньей я работала промоутером на выставках… Нинья: Мы уже полгода искали главную героиню, перепробовали на эту роль, наверное, всех женщин Швеции. София: И один из моих знакомых вскользь сказал, что его друзья собираются снимать кино и ищут кого‑то, схожего со мной. Так я попала на прослушивание, где мы познакомились. Потом было еще четыре или пять этапов проб. Нинья: Когда передо мной открылась дверь, а за ней была яркая София с сигаретой в руках, я тут же поняла — она идеальна. Но встал вопрос, актриса ли она и сможет ли сыграть то, что нам необходимо. За месяцы проб мне встречались столько подходящих актрис, но они не могли сыграть так, как надо, а они были актрисами, на минуточку. Но я решилась на пробы с Софией. Была сцена с младшим братом ее героини, которая не вошла в финальный монтаж, но дала понять, что этой девушке я по-настоящему верю. — София, глупый вопрос, но хотите ли продолжать актерскую карьеру? Вон на вас в инстаграме подписан горячо любимый мной Шон Бейкер (один из главных авторов в современном американском независимом кино, режиссер фильмов «Мандарин», «Проект „Флорида“» и «Красная ракета» — Прим. ред.). София: Я тоже сильно люблю Шона Бейкера! Не хочу быть звездой, потому что не ищу денег и славы, но хочу продолжать сниматься и, конечно, стать крутой актрисой. У меня есть пара предложений, но я готова взяться только за то, во что действительно верю. «Удовольствие» изменило мою жизнь, изменило меня как человека. Вероятно, я все теперь буду сравнивать с этим опытом. Из‑за чего есть дикий страх попасть куда‑то, где будет все не так классно, как в фильме Ниньи.

— Напоследок: можете ли назвать любимые порностудии? Нинья: У меня нет такой. Но могу сказать, какое порно мне определенно нравится. То, где представлен немужской взгляд. Так как часто женщина в секс-видео унижается, ставится ниже мужчины. — Секс выступает метафорой контроля и в кино часто тоже. Нинья: Да, это факт. А в порно, как вы можете догадаться, это более ярко выражено. Хотела бы такое порно, где партнеры или партнерши были равными. Повторюсь, порно, которое я бы хотела порекомендовать, — то, где есть переосмысление токсичности, угнетавшей женщин этой индустрии многие годы. София: Вообще не знаю, как на мои рекомендации посмотрит мой бойфренд. Но если выбирать, то советую OnlyFans, где нужно поддерживать перформеров деньгами. Нинья: Всегда платите за порно!