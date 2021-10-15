Финнеас О’Коннелл выпустил дебютный сольный альбом «Optimist»

Композитор и автор песен своей младшей сестры Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл выпустил альбом «Optimist». Это его дебютный сольный релиз, он выпустил его под псевдонимом Finneas.

На пластинку попало 13 треков в жанрах поп, электроники, рока и латиноамериканской музыки. Как сам признался О’Коннелл, это рефлексивный альбом с личными переживаниями исполнителя и рассуждением об общественных проблемах.