Финнеас О’Коннелл выпустил дебютный сольный альбом «Optimist»

Композитор и автор песен своей младшей сестры Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл выпустил альбом «Optimist». Это его дебютный сольный релиз, он выпустил его под псевдонимом Finneas.
На пластинку попало 13 треков в жанрах поп, электроники, рока и латиноамериканской музыки. Как сам признался О’Коннелл, это рефлексивный альбом с личными переживаниями исполнителя и рассуждением об общественных проблемах.
«Я надеюсь, что вы носите эту пластинку с собой и слушаете ее в своих машинах, в поездах и самолетах, сидя в парке и убираясь в своей комнате. Надеюсь, вы слушаете ее, и когда вам плохо, и когда ыы на пике активности», — написал Финнеас О’Коннелл в своем инстаграме.
Вместе с альбомом Finneas выпустил клип на песню «Love is Pain». Режиссером выступил американский постановщик Сэм Беннетт.
На счету Финнеаса О’Коннелла к 24 годам уже 8 наград премии «Грэмми», в том числе, в категории «Лучший продюсер». В 2019 году он выпустил мини-альбом «Blood Harmony», в одной из песен которого он обвинил экс-президента США Дональда Трампа в бездействии во время пандемии.