Вышел долгожданный роман Владимира Сорокина, который на этот раз не выворачивает литературу наизнанку, а скорее даже успокаивает. Егор Михайлов считает, что Сорокин неожиданно для всех написал обычный приключенческий роман — и это нормально (в хорошем смысле).

Десять лет назад доктор Платон Ильич Гарин ехал-ехал сквозь снежную равнину, везя жителям села Долгое вакцину от нехорошей болезни. Не доехал, потеряв кучера и ноги, — и вот теперь обитает в санатории «Алтайские кедры», где под его надзором лечатся грязями и электрошоком восемь жоп с ручками (эта метафора, как часто бывает у Сорокина, не метафора). Жопы, которых здесь называют «бути», носят имена политических лидеров начала XXI века: Дональд всем хамит и поглощает куриные крылышки с колой, Ангела лает и старается всех помирить, еще один по-грутовски отвечает на все тремя словами «Это не я!» — скажите, как его зовут. Когда на алтайско-казахской границе гремит взрыв и вырастает ядерный шампиньон, Гарин с коллегами и пациентами седлают гигантских биороботов-маяковских и отправляются в Барнаул, подальше от войны. Десять лет назад Лев Данилкин в своей рецензии демонстративно отказался пересказывать сюжет «Метели»: «с какой стати делать вид, будто мы не знаем, что все сорокинские „сюжеты“ — не более чем карикатурная бутафория, которая выстраивается лишь для того, чтобы поэффектнее выбить из‑под нее клинья». На этом и построен самый важный прием «Доктора Гарина»: в прямом сиквеле «Метели» Сорокин обманывает ожидания читателя, совершая совсем уж немыслимое.

В «Гарине» есть самый настоящий сюжет с началом, серединой и концом — причем, что вовсе уж небывало, концом счастливым.



Разумеется, в «Гарине» присутствуют и все необходимые элементы сорокин-бинго. Привычная игра в стили тут как тут: сотканный из литературы Платон Гарин не может пройти мимо букв на бумаге и читает (а мы вместе с ним) все, что попадается на глаза, — от детской книжки до чьего-то дневника или одного из нескольких романов в романе. Находится место даже для автопародии: в сортире для подтирки используют страницы из альтернативной версии самого известного сорокинского текста — пятой главы «Нормы». Есть тут и свифтораблезианские сатирические элементы, но их, к счастью, немного. Добравшись к середине романа до Барнаула, ожившие политические карикатуры устраиваются работать в цирк, где им самое место, а Гарин отправляется в Хабаровск, «город утонченной японской культуры», — и тут-то начинается настоящий роман. С сюжетными поворотами и внятными героями. С болотным гулагом чернышей и зомби (их худо-бедно научились дезактивировать, они ходят по барам в засаленных куртках со значками «Цой жив!» и глухо гудят песню «про сердца, вены, глаза и перемены»). С такой местами пронзительной лиричностью, на которую способен только человек, имеющий в широких массах репутацию «писателя про говно и **** [половые акты]» Впрочем, говно и **** [половые акты] тоже присутствуют. Но любим мы Сорокина не за это. Десятилетия Сорокин разбирал на своем операционном столе русский язык, речь и литературный канон и складывал из него фантастических химер, восхитительных и ужасающих, как ангелы небесные. А теперь он совершил обратный трюк: разобрал этих ангелов и слепил что‑то обычное и человеческое. Да, пожалуй, крылья пришлось подрезать. Но разве не удивительно, что этот гомункул таки встал и пошел? После «Дня опричника» стало общим местом соотносить траекторию движения России с траекторией вымышленного сорокинского прошлобудущего. Сорокина в какой‑то момент начали читать просто для того, чтобы ужаснуться тому, куда несемся мы.

Не знаю, в эволюции автора ли дело, или в том, что тревожность новостной ленты стала уж вовсе зашкаливать, но, читая «Доктора Гарина» в апреле 2021 года, я обнаружил, что Сорокин превратился в успокаивающее чтение для неспокойных времен — эдакий русский « Гарри Поттер », в котором все обязательно закончится хорошо.

Добро, как известно, нужно делать из зла, потому что его больше не из чего сделать. Сорокин был нашим Джойсом, нашим Селином, нашим Берроузом, кем только не был. Почему бы ему не стать заодно и нашей Роулинг или, еще лучше, нашим Толкином — в «Докторе Гарине» есть даже волшебная птица ex machina, явно кузина толкиновским орлам. К слову о Гарри Поттере. Возможно, читая в романах Роулинг о том, что Хагрид был сыном человека и великанши, вы задавались простым человеческим вопросом: «Как?» Знайте: на этот вопрос в романе «Доктор Гарин» вы найдете чрезвычайно детальный ответ.

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