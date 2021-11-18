Все оттенки желтого, формальные костюмы, мягкие силуэты и много аксессуаров.

18 ноября в российский прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник». Режиссер — мастер красивой картинки, начиная от композиции кадра и заканчивая интерьерами и костюмами. «Афиша Daily» сделала подборку вещей в эстетике фильма для тех, кто вдохновился образами героев. И пусть действие киноленты происходит в выдуманном французском городе, стиль его жителей все равно похож на тот самый загадочный парижский шик — только с оглядкой на середину XX века.

Блуза Uterque

11 590 р.

Юбка Dolce & Gabbana

23 015 р.

Юбка A.N.G.E.L.O. Vintage Cult

13 255 р.

Платье Mango

4999 р.

Туфли Ekonika

5990 р.

Куртка Zara

11 999 р.

Сапоги H&M

2799 р.

Часы Fossil

9990 р.

Берет Mango

1999 р.

Галстук Zara

2299 р.

Рубашка Zara

3299 р.

Поло Arket

4900 р.

Брюки Weekday

3499 р.

Ботинки Cos

15 590 р.

Жилет H&M

1699 р.

Носки Uniqlo

399 р.

Бабочка Calvin Klein

4490 р.

Очки P.Y.E

9000 р.

Бусы Phenomenal Studio

4500 р.
Подробности по теме
Фильму «Драйв» исполняется 10 лет. Вот где найти атласный бомбер, как у главного героя
Фильму «Драйв» исполняется 10 лет. Вот где найти атласный бомбер, как у главного героя