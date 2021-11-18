18 ноября в российский прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник». Режиссер — мастер красивой картинки, начиная от композиции кадра и заканчивая интерьерами и костюмами. «Афиша Daily» сделала подборку вещей в эстетике фильма для тех, кто вдохновился образами героев. И пусть действие киноленты происходит в выдуманном французском городе, стиль его жителей все равно похож на тот самый загадочный парижский шик — только с оглядкой на середину XX века.