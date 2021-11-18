Все оттенки желтого, формальные костюмы, мягкие силуэты и много аксессуаров.
18 ноября в российский прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник». Режиссер — мастер красивой картинки, начиная от композиции кадра и заканчивая интерьерами и костюмами. «Афиша Daily» сделала подборку вещей в эстетике фильма для тех, кто вдохновился образами героев. И пусть действие киноленты происходит в выдуманном французском городе, стиль его жителей все равно похож на тот самый загадочный парижский шик — только с оглядкой на середину XX века.
Блуза Uterque11 590 р.
Юбка Dolce & Gabbana23 015 р.
Юбка A.N.G.E.L.O. Vintage Cult13 255 р.
Платье Mango4999 р.
Туфли Ekonika5990 р.
Куртка Zara11 999 р.
Сапоги H&M2799 р.
Часы Fossil9990 р.
Берет Mango1999 р.
Галстук Zara2299 р.
Рубашка Zara3299 р.
Поло Arket4900 р.
Брюки Weekday3499 р.
Ботинки Cos15 590 р.
Жилет H&M1699 р.
Носки Uniqlo399 р.
Бабочка Calvin Klein4490 р.
Очки P.Y.E9000 р.
Бусы Phenomenal Studio4500 р.
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