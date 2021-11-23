На Netflix вышел «Ковбой Бибоп» — ремейк одноименного сериала Синъитиро Ватанабэ. Оригинал наравне с «Акирой» или «Евангелионом» стал одним из самых влиятельных аниме на Западе. Рассказываем главное о сериале из 90-х, который лучше посмотреть вместо новинки.

Начнем с простого: кто такой ковбой Бибоп? «Бибоп» — это не персонаж, а название старого корабля (некогда рыболовецкого судна), на котором путешествуют главные герои. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем — в 2071 году. Человечество давно освоило космические путешествия. Для этого по Солнечной системе были построены гиперпространственные врата. Согласно мифологии шоу, в 2021 году одни из таких врат взорвались близ Земли. Взрыв расколол Луну, из‑за чего на Земле начались сильные метеоритные дожди, которые погубили едва ли не половину населения земного шара. Выжившие после катастрофы покинули планету и расселились по Солнечной системе. Рост преступности вынудил межпланетную полицию (Inter Solar System Police, сокращенно — ISSP) легализовать контрактную систему сыска. Для этого во вселенной «Бибопа» нанимаются охотники за головами, также известные как ковбои. Охотой за головами и занимаются главные герои сериала. Локации

За время своих путешествий герои побывают не на одной планете Солнечной системы. Вот так в представлении создателей будет выглядеть Марс в 2071 году. 1 из 8 А это Ганимед — спутник Юпитера. Издалека производит сильное впечатление, но вблизи оказывается серым и пугающе пустым. 2 из 8 Другая планета в системе спутников Юпитера — Каллисто — превратилась в холодный индустриальный ад. 3 из 8 Еще один спутник Юпитера — Ио — своими пейзажами напоминает Техас. 4 из 8 Посетили герои и Землю. 5 из 8 Один из бесчисленных космических пейзажей — близ Земли, покрытой поясом астероидов. 6 из 8 Очень дюнно выглядит Титан — спутник Сатурна. 7 из 8 После расселения землян по Солнечной Системе государственные границы окончательно стерлись и стало возможным действительно стать гражданином Вселенной. 8 из 8

Главные герои сериала — кто они? Экипаж «Бибопа» не похож на типичную команду космических странников — вроде той, что мы видели в «Светлячке». Герои до конца сериала плохо понимают друг друга и часто просто не могут синхронизироваться. Поначалу экипаж «Бибопа» ограничивается двумя членами — Спайком Шпигелем и Джэтом Блэком, — но по мере развития сюжета стремительно обрастает новыми лицами.

Спайк Задумчивый меланхолик, заядлый курильщик, нередко замкнутый и неловкий, но при этом блистательно владеющий боевыми искусствами. Его образ — помесь главного героя аниме «Люпен III» и Брюса Ли. Спайк охвачен иррациональной тягой к смерти, поэтому он не боится идти в бой. Львиная доля обаяния Спайка в его загадочном прошлом, связанном, разумеется, с таинственной девушкой и криминальным синдикатом «Красный дракон», о котором зритель долгое время практически ничего не знает. Нельзя сказать, что именно Спайк является протагонистом сериала (в силу длинного повествования в «Бибопе» всем героям уделяется достаточно времени), но именно с ним связаны все главные эпизоды, которые двигают сюжет вперед. Джэт Блэк Во многом противоположность Спайку. Прежде чем стать охотником за головами, Джэт работал в ISSP, а потому и характер его напористый и волевой. Как и у Спайка, у Джэта было сложное прошлое, о котором он мало говорит: его бросила любимая женщина и предал друг. Спайка и Джэта объединяет еще одно: у них обоих есть аугментированные части тела. У Спайка — глаз, у Джэта — рука. Фэй Валентайн В сериале появляется не сразу, но наряду со Спайком и Джэтом она становится одним из ведущих героев. Фэй тоже пытается разобраться со своим прошлым, но в ином смысле: после катастрофы, случившейся еще на Земле, Фэй на годы оказалась в криогенном сне и потеряла память. Фамилию Валентайн она получила вместе со второй жизнью. До встречи с Джэтом и Спайком она зарабатывала на жизнь шулерством в азартных играх и после одной из мошеннических историй оказалась в крупном финансовом долгу. Как и остальные герои, Фэй, пережив не один обман, мало доверяет людям. Поэтому, к слову, она не раз порывается покинуть корабль, но неизменно возвращается. Проблема доверия, пожалуй, одна из ключевых в сериале: преодолевая недоверие, экипаж «Бибопа» и становится семьей.

Кроме них в сериале есть еще два важных героя — Эд и Эйн . Эд — гениальный хакер-подросток с андрогинной внешностью. До финала прямо так и не говорится о биологическом поле этого героя. Эд отличается юношеской непосредственностью и незаурядным мышлением. Считается, что прообразом Эда стала Ёко Канно, которая написала музыку к сериалу. Как и Канно, Эд тоже любит ходить босиком. Большую часть времени он проводит с лабораторным корги Эйном, который в ходе научных экспериментов был наделен выдающимся интеллектом. Собственно, кличка Эйн — сокращенное от Эйнштейн. В сериале есть еще ряд ярких эпизодических персонажей. Большинство из них появляется лишь в одной серии, но некоторые, принципиально важные для сюжета, возникают в нескольких. Речь тут в первую очередь идет про Вишеза — мрачного двойника Спайка , который некогда работал с ним в «Красном драконе». Вишеза вряд ли можно назвать главным злодеем сериала, но именно такое впечатление он производит: жестокий и непримиримый к врагам, Вишез готов пойти по головам, чтобы достичь цели. В паре эпизодов появляется и единственная возлюбленная Спайка — Джулия. Роковая женщина, которая разделила жизнь Спайка на до и после. В одной из серий выясняется, что именно она и была причиной раздора между Спайком и Вишезом. Злодеи

Некоторые злодеи своим образом иногда даже затмевают главных героев. Вот, например, Вишез — бывший соратник Спайка. 1 из 5 Безумный Пьеро появляется, пожалуй, в самом пугающем эпизоде сериала. Его душевное здоровье было повреждено в результате научных экспериментов, и он навсегда остался ребенком в теле мужчины с нечеловеческими способностями. 2 из 5 Мария Мердок — предводительница космических эко-террористов, которые владеют оружием, способным превращать людей в обезьян. Ее цель — заразить вирусом население Ганимеда, чтобы спасти морских крыс. 3 из 5 Вен кажется маленьким мальчиком, но на самом деле он уже взрослый мужчина, который в детстве пострадал после взрыва гиперпространственных врат и перестал стареть. 4 из 5 Доктор Лондез — киберпреступник, и создатель культа «Scratch», который обещает вступившим вечную жизнь, но в действительности оцифровывает сознание людей и помещает в виртуальное пространство. 5 из 5

Как устроено повествование? Сериал состоит из 26 эпизодов. Структура повествования в «Бибопе» вертикальная, то есть каждая серия, как правило, представляет собой законченную историю. Согласно распространенному мнению, художественный руководитель проекта Синъитиро Ватанабэ всегда хотел заниматься кино, поэтому большинство серий в «Бибопе» можно смотреть как полноценные мини-фильмы . Часто сюжетно серии представляют собой погони за теми или иными преступниками — к примеру, космическими террористами, киберзлоумышленником или похитителями опасного наркотика. Но есть и очень особые эпизоды: например, полносерийный оммаж на «Чужого» Ридли Скотта, когда на «Бибопе» появляется космическое чудовище, или серия-трип, в которой герои объедаются грибами. Кроме того, несколько серий посвящены прояснению прошлого каждого из героев. И хотя в «Бибопе» сложно найти похожие эпизоды, на протяжении всего шоу не исчезает впечатление, что герои живут во временной петле — один их день похож на другой. Такое ощущение безвременья заряжает аниме особой атмосферой меланхолии и приятной печали. Через два года после окончания сериала — 1 сентября 2001 года — на большие экраны вышел единственный полнометражный фильм во вселенной аниме — «Ковбой Бибоп: Достучаться до небес». Хронологически он располагается между 22 и 23 эпизодом, но посмотреть его можно как до, так и после просмотра всех серий. На первый взгляд он мало влияет на сюжет первоисточника, однако, как гласит одна завиральная теория, события сериала после фильма могут быть лишь сном Спайка . На это намекает финал полнометражки и закрывающий интертитр («Are You Living in the Real World?»). Фильм более серьезный по настроению, легкомысленности сериала в нем практически нет. Пугающее совпадение: в начале фильма террорист Винсент Воладжу выпускает смертельно опасный вирус в столице Марса, а через десять дней после старта проката в Америке произойдет самый страшный теракт в новейшей истории.

Костюмы и внешний вид

У каждого персонажа свой уникальный внешний вид. Спайк носит классический костюм с галстуком, но носит его неряшливо. 1 из 5 Фэй носит обтягивающие и вызывающие костюмы, которые привлекают мужское внимание. 2 из 5 Поскольку Джэт любит поковыряться в технике, он почти всегда появляется в практичной одежде. 3 из 5 Эйн нужен был создателям для того, чтобы спекулировать на его милоте, но отказаться от этого удовольствия невозможно. 4 из 5 А Эд носит предельно естественную одежду, которая не сковывает движений. 5 из 5

При чем тут бибоп? Бибоп — еще и название джазового стиля, и джаз в сериале занимает отнюдь не последнее место. Каждая серия называется «сессией» (в смысле музыкальной сессией), и в каждой из них играет саундтрек, практически целиком состоящий из джазовой музыки. Ее специально для «Ковбоя Бибопа» записала Ёко Канно и группа The Seatbelts. Впрочем, в аниме звучит не только джаз, но и, например, хеви-метал. Несколько серий носят название популярных песен: скажем, одна называется «Bohemian Rhapsody», а другая — «Honky Tonk Women» (в честь Rolling Stones). Названия эпизодов в принципе очень музыкальные (и очень поэтичные!): «Asteroid Blues», «Waltz for Venus», «Jupiter Jazz». Джаз важен и по другой причине. Известно, что этот музыкальный жанр во многом строится на импровизациях и неожиданных темповых решениях. Похожим образом устроен и аниме-сериал: стремительные сцены сменяют созерцательные, экшен-фрагменты — бытовые зарисовки. Динамичный, клиповый монтаж в «Бибопе» соседствует с медитативными фрагментами с минимальным монтажом. Еще в сериале много «скрытых» сцен («скрытая сцена» — понятие, которое означает нарочно вырезанный фрагмент, о содержании которого мы узнаем из контекста предыдущей и следующей за «скрытой» сцены), из‑за которых нарушается типичная логика повествования и лишний раз усиливается сновидческая атмосфера аниме. Музыка Ёко Канно и The Seatbelts, в свою очередь, идеально совпадает с расслабленным, сонным настроением сериала.

© Bandai Visual Company

«Ковбой Бибоп» — космический вестерн? В общем-то да. Но правильнее будет сказать, что «Бибоп» настоящий компендиум жанрового кино. В нем можно встретить эпизоды, сделанные под гонконгский боевик, научную фантастику, неонуар или даже хоррор . А когда герои бездельничают на корабельном диване, «Бибоп» начинает напоминать обаятельный ситком о жизни нескольких неудачников. Аниме-сериал сделан на стыке самых разных жанров, отчего он сам становится специфическим жанром. Один из самых популярных интертитров в сериале так и гласит: «Работа, которая сама станет новым жанром, будет называться… Ковбой Бибоп». Как бы это банально ни звучало, но каждый найдет в «Бибопе» серию по душе.

Трейлер игрового ремейка для Netflix

Аниме-сериал вообще имеет смысл смотреть сегодня? Разве он не устарел? В отличие от фильмов Хаяо Миядзаки или «Евангелиона», в «Бибопе» практически нет японской экзотики, которую нужно комментировать. Как раз наоборот: сериал нарочно сделан предельно транспарентным — так, чтобы быть понятным на любом языке и в любой стране мира. Именно поэтому он во многом сложен из хорошо знакомых поп-культурных образов. Одни — вроде отсылок на вестерны с Клинтом Иствудом и боевики с Брюсом Ли — видны невооруженным взглядом; другие — например, криокамера, в которую погрузили Фэй, носит номер корабля «Энтерпрайз» из «Звездного пути» — заметить без лупы практически нереально. По нетфликсовскому сериалу сложно сказать, зачем «Бибопу» ремейк (особенно учитывая то, сколько мемов он продолжает порождать и сегодня). Оригинал и сегодня даст фору многим другим шоу, так что ремейк на первый взгляд кажется исключительно коммерческим решением, а не необходимым творческим переосмыслением . Конечно, некоторые аспекты первоисточника наверняка стоило бы раскритиковать (скажем, утрированную, как в фильмах Майкла Бэя, объективацию женского тела), но в остальном сериал выглядит современно. С ним по-прежнему можно отлично провести время, и в худшие из моментов жизни он станет приятной терапией. Поскольку серии почти не связаны магистральным сюжетом, смотреть оригинал можно практически с любого места и не бояться высокого порога вхождения.

© Bandai Visual Company