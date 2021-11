Как устроено повествование?

Сериал состоит из 26 эпизодов. Структура повествования в «Бибопе» вертикальная, то есть каждая серия, как правило, представляет собой законченную историю. Согласно распространенному мнению, художественный руководитель проекта Синъитиро Ватанабэ всегда хотел заниматься кино, поэтому большинство серий в «Бибопе» можно смотреть как полноценные мини-фильмы . Часто сюжетно серии представляют собой погони за теми или иными преступниками — к примеру, космическими террористами, киберзлоумышленником или похитителями опасного наркотика. Но есть и очень особые эпизоды: например, полносерийный оммаж на «Чужого» Ридли Скотта, когда на «Бибопе» появляется космическое чудовище, или серия-трип, в которой герои объедаются грибами. Кроме того, несколько серий посвящены прояснению прошлого каждого из героев. И хотя в «Бибопе» сложно найти похожие эпизоды, на протяжении всего шоу не исчезает впечатление, что герои живут во временной петле — один их день похож на другой. Такое ощущение безвременья заряжает аниме особой атмосферой меланхолии и приятной печали.