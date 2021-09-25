Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к бондиане «Не время умирать»

Немецкий композитор Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде, последней бондиане с Дэниелом Крейгом. Первая композиция называется «Matera», вторая — «Shouldn’t We Get To Know Each Other First».
Cinemablend пишет, что первый трек посвящен любовной линии Бонда и Мадлен Суонн, а название отсылает к итальянскому городу, в котором герои остановились.
В «Matera» Циммер оставил отсылку к старому фильму об агенте — «На секретной службе ее Величества», в котором Бонду выпала редкая возможность выйти замуж. Готовый бросить работу и завести серьезные отношения, он теряет свою невесту Трейси — ее убивают враги, пытаясь избавиться от него.
Вторая мелодия из «Не время умирать» намного легче и без чувства приближающегося мрака. В «Shouldn’t We Get To Know Each Other First» есть гитарные мотивы, которых, как говорил Циммер, в современной бондиане очень не хватает.
«Не время умирать» выйдет в российском прокате 7 октября. В фильме снялись помимо Крейга Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Джеффри Райт и другие. Трейлер картины можно посмотреть здесь.
Ранее Циммер выпустил альбом с саундтреками к «Дюне» и их вариациями.