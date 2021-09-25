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Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к бондиане «Не время умирать»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:40

Немецкий композитор Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде, последней бондиане с Дэниелом Крейгом. Первая композиция называется «Matera», вторая — «Shouldn’t We Get To Know Each Other First».

Cinemablend пишет, что первый трек посвящен любовной линии Бонда и Мадлен Суонн, а название отсылает к итальянскому городу, в котором герои остановились.

В «Matera» Циммер оставил отсылку к старому фильму об агенте — «На секретной службе ее Величества», в котором Бонду выпала редкая возможность выйти замуж. Готовый бросить работу и завести серьезные отношения, он теряет свою невесту Трейси — ее убивают враги, пытаясь избавиться от него.

Вторая мелодия из «Не время умирать» намного легче и без чувства приближающегося мрака. В «Shouldn’t We Get To Know Each Other First» есть гитарные мотивы, которых, как говорил Циммер, в современной бондиане очень не хватает.

«Не время умирать» выйдет в российском прокате 7 октября. В фильме снялись помимо Крейга Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Джеффри Райт и другие. Трейлер картины можно посмотреть здесь.

Ранее Циммер выпустил альбом с саундтреками к «Дюне» и их вариациями.

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