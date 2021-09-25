Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к бондиане «Не время умирать»

Немецкий композитор Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде, последней бондиане с Дэниелом Крейгом. Первая композиция называется «Matera», вторая — «Shouldn’t We Get To Know Each Other First».

Cinemablend пишет, что первый трек посвящен любовной линии Бонда и Мадлен Суонн, а название отсылает к итальянскому городу, в котором герои остановились.

В «Matera» Циммер оставил отсылку к старому фильму об агенте — «На секретной службе ее Величества», в котором Бонду выпала редкая возможность выйти замуж. Готовый бросить работу и завести серьезные отношения, он теряет свою невесту Трейси — ее убивают враги, пытаясь избавиться от него.