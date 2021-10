Вначале не было слов. В первом фильме из официальной бондовской серииЧто это?Фильмы, которые созданы компанией EON Productions. В их число не входят «Казино „Рояль“» 1967 года и «Никогда не говори „никогда“» 1983 года. Их нет и в нашем списке. — «Доктор Ноу» — даже заглавная мелодия в исполнении оркестра Монти Нормана не звучала в знаменитой заставке с дулом пистолета (так называемая gun barrel sequence). Первая песня — «From Russia with Love» в исполнении Мэтта Монро — появилась в одноименном фильме 1963 года. Первая песня с голосом исполнителя на вступительных титрах — «Goldfinger» в исполнении Ширли Бэсси — появилась в одноименном фильме 1964 года. Так постепенно оформился канон. После первой сцены начиналась красочно оформленная заставка (танцующие женщины на фоне алмазов, пистолетов, огня или о чем там будет очередной фильм) со вступительными титрами и заглавной песней, написанной специально для фильма.

Как и в любом каноне, в бондовских саундтреках есть исключения. У фильма «На секретной службе Ее Величества» есть заглавная композиция — инструментальный трек Джона Барри — но большинство помнит балладу «We Have All the Time in the World» в исполнении Луи Армстронга. Во вступительной заставке к «Только для ваших глаз» в первый и последний раз появлялась исполнительница заглавной песни — Шина Истон. Песни к фильмам «Шпион, которого я полюбила», «Осьминожка», «Казино „Рояль“», «Квант милосердия» и «007: Спектр» называются иначе («Nobody Does It Better», «All Time High», «You Know My Name», «Another Way to Die» и «Writing’s on the Wall» соответственно).

У большинства саундтреков бондианы есть одна заглавная песня плюс куча инструментальных композиций (часто крутящихся вокруг одной темы). Тут тоже есть исключения. Во-первых, это саундтреки к обеим картинам с Тимоти Далтоном «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство». Во-вторых, это «Золотой глаз» с красочной балладой французского композитора и сонграйтера Эрика Серра в конце (похожую он потом засунет в другой треш-блокбастер эпохи, «Пятый элемент») и «Завтра не умрет никогда» с прекрасным рок-боевиком k.d. lang на титрах. Были и другие, но эти особенно примечательные.

Иногда песни хоть и оказывались в официальных альбомах с саундтреком, но в фильм не попадали или попадали не в изначальном виде. Так было с «Mr. Kiss Kiss Bang Bang»: в фильме была только инструментальная композиция, а куда более эффектный номер с Дайон Уорвик на вокале остался за бортом. Так было с «Only Myself to Blame» Скотта Уокера: ей не нашлось места в «И целого мира мало», но на диске она в итоге оказалась.

Песни для Бонда записывали лучшие люди своих эпох: от Маккартни до a-ha, от Garbage до Мадонны. Но куда больше знаменитостей остались за бортом. Свои песни для фильмов о Бонде предлагали Blondie и Элис Купер, Pet Shop Boys и Джонни Кэш, Saint Etienne и Radiohead. Получив отказ, многие потом перерабатывали их уже для собственных альбомов.

Музыка менялась вместе с Бондом. В шестидесятые это были крунеры и поп-певицы, в семидесятые пришел софт-поп (с перерывом на Пола Маккартни), вторая половина восьмидесятых — это новая волна и соул, девяностые и начало нулевых — поп и альтернатива. Все изменилось, только когда Бондом стал Дэниел Крейг. Музыка к последним фильмам про разведчика хоть и записана важными статусными звездами момента, но никак этот самый момент не отражает, а последние три заглавных песни и вовсе слеплены по одному шаблону — трагичная рукозаламывательная баллада с оркестром. Смелости, с которой Мадонна и ее продюсер Мирвей кромсали старые оркестровые аранжировки, уже ни у кого давно нет. Возможно, она обнаружится у авторов саундтрека к следующему фильму про Бонда.

Вечная классика

Мэтт Монро «From Russia with Love» («Из России с любовью», 1963)