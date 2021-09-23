Единственный фильм-участник из России в конкурсной программе старейшего кинофестиваля в Венеции этого года. По сути, конкурсанты трех крупнейших фестивалей — Берлинского, Каннского и Венецианского — формируют для мировых медиа представление о современной российской культуре и о темах, которые она поднимает и осмысляет наиболее часто. Причем выборка эта, разумеется, не очень-то репрезентативна — до фестивалей доезжают чаще всего работы уже состоявшихся режиссеров. Но таковы правила игры.

И тем важнее, что фильм Меркуловой и Чупова посвящен принятию исторической памяти , что вообще-то у нас вовсе не принято — но теперь, может, кто и задумается, что же на самом деле происходило в приснопамятном 1937 году, с которым сегодняшние времена принято иронично сравнивать в политически заряженных текстах. Вся риторика что тогда, что сейчас сводится к тому, что мы всех победили и можем повторить. Собственно, всех мы победили и в 1937–1938 годах, но, к сожалению, в основном сами себя.

Юра Борисов играет исполнителя Большого террора, чьими руками и осуществляются многочисленные беспочвенные и параноидальные чистки, но сам он никого с улицы не ловит — только допрашивает, говоря по-честному, пытает, выбивая таким образом признания-самооговоры в нарушении контрреволюционной уголовной статьи. Поначалу может показаться, что герой Волконогов, чье имя теперь наверняка станет нарицательным, живет не совсем в нашей реальности — слишком много там визуальных и эстетических гипербол на тему раннего СССР. Да и вообще действие чем‑то смахивает на фантазийную жанровую экранизацию акунинского романа «Шпион» с Козловским и Бондарчуком. Но в процессе просмотра обнаруживаешь вдруг, что не так‑то много нового привнесли в визуальный облик сталинского Союза режиссеры Меркулова и Чупов, снявшие вместе вот уже третий полный метр и один утомляюще динамичный сериал «Колл-центр». Все, что не получилось в «Колл-центре», срослось в «Капитане Волконогове» — истошная плотность действия, по-тарантиновски ураганный монтаж, мощная моралистическая и этическая подоплека.