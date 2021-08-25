В рубрике «Кино уже онлайн» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает самые заметные стриминговые премьеры. В новой подборке — Деймон и Вашингтон оказались в Европе в фильмах «Тихий омут» и «Беккет», Джон Бойега сменил джедайский меч на самурайский, «Обед в Америке» вышел остроумным, а «Лебединая песня» Удо Кира — подобающей его карьере.

«Тихий омут» («Stillwater»)

Мэтт Деймон возвращается во Францию; теперь он не шпион с амнезией, а работяга из Оклахомы, чья дочь (Абигейл Бреслин) поехала учиться в Марсель и села там в тюрьму за убийство своей подружки, которого предположительно не совершала. Спустя несколько лет вроде бы мелькнул след настоящего убийцы, юноши араба, и герой Деймона пытается помочь дочери, параллельно сближаясь с богемной француженкой (Камилла Коттен), матерью-одиночкой. Массивный и на вид грубоватый, как и главный герой, фильм оскаровского лаурета Тома МакКарти («В центре внимания»), написанный отчасти по мотивам реальной истории Аманды Нокс, притворяется то сентиментальной мелодрамой, то кросскультурным триллером, но главным образом служит, кажется, притчей об американском характере. На Деймоне бейсболка, черные очки и татуировка с черепом на натруженном бицепсе сидят идеально ; угрюмый положительный мужчина в завязке, над которым хихикают французские театралы («ну спроси, спроси, голосовал он за Трампа?»), мечется по Марселю с грацией слона в посудной лавке. Но жизнь — больше не фильм с Чарлзом Бронсоном, цель не оправдывает средства, американский проект выглядит почти трогательным в своей обреченности. Интересная, заставляющая думать работа.

«Беккет» («Beckett»)

Еще один фильм про американского туриста в Европе, куда более твердолобый . Тезка великого писателя (Джон Дэвид Вашингтон) колесит по Греции со своей герлфренд (Алисия Викандер), засыпает за рулем, она погибает, а он случайно видит то, что не должен был, и за ним начинают гоняться фашисты и коррумпированные полицейские. Фильм малоизвестного пока итальянца Сито Филомарино (родственника Висконти и многолетнего партнера Луки Гуаданьино) очевидно срисован с политических триллеров 70-х в диапазоне от Де Пальмы до Коста-Гавраса, но лишен и яркости первого, и ярости второго. Сюжет движется почти исключительно за счет совпадений. Первый акт с участием Викандер — пятнадцать минут непрерывной неловкости. В экшене преобладает абсурд с элементами немой комедии. Желание режиссера подселить в кадр к Вашингтону то бездомную кошечку, то бродячую собачку — примерно оттуда же. Впрочем, как греческий тревелог это мило, и физическая интенсивность в духе того же «Борна» вытаскивает отдельные сцены.

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«Голая сингулярность» («Naked Singularity»)

Молодой нью-йоркский адвокат-идеалист (Джон Бойега), проигрывающий в неравной борьбе с мельницами юридической системы, ввязывается в аферу своей подзащитной (Оливия Кук), которая касается арестованной машины, набитой героином. Вселенная подмигивает ему регулярными блэкаутами. Режиссерский дебют сценариста фильма «Оно», экранизация романа писателя Серхио де ла Павы, явно перечитавшего Пинчона. Теоретическая физика, рептилоиды, боевые хасиды, Бойега с самурайским мечом вместо джедайского , Билл Скарсгорд в галстуке и гражданский месседж в порядке вишенки. Претенциозная чушь? Пожалуй, но, несмотря на нулевые эмоциональные ставки и стойкое ощущение, что до полутора часов фильм порезали просто волевым решением продюсера, что‑то в этом есть. Амбициозный провал всяко интереснее удавшейся посредственности.

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«Обед в Америке» («Dinner in America»)

Очень славный инди-фильм в духе 90-х , даже с некоторым культовым потенциалом. Панк-рокер Саймон, врун, пироман и мелкий драгдилер, спасаясь от полиции, знакомится с чудаковатой, скажем так, девушкой Пэтти, которая его фанатка, но этого не знает, поскольку он выступает в лыжной маске. Вместе они немножко хулиганят в своем детройтском пригороде. Нежный в глубине души ромком про встречу двух одиночеств, покрытый толстым слоем нигилизма, сквернословия и асоциального поведения. Все это мы много раз наблюдали, но благодаря остроумному сценарию и органичности главных героев (особенно хорош Кайл Голлнер) «Обед» смотрится и свежо, и честно.

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«Лебединая песня» («Swan Song»)

Едва ли не первый по-настоящему сольный фильм в выдающейся карьере Удо Кира. Он играет знаменитого в прошлом на весь городок Сандаски, штат Огайо, парикмахера, который доживает век в доме престарелых и совершает свое последнее путешествие в морг, где лежит его старинная клиентка, завещавшая подготовить ее для похорон. Горько-сладкая гей-элегия, затянутая дымом от сигарет More — воспоминания об умерших от СПИДа друзьях и возлюбленных, снесенных домах, снятых с производства лаках для волос, трансвеститском кабаре, которое закрывается за ненадобностью. Что‑то среднее между картиной «Свинья» и клипом Марка Алмонда. 76-летний Кир, актер невеликих способностей, но колоссальной киногеничности, раз в жизни отдается роли с головой. Наверное, жаль, что это не произошло в фильме получше, а может быть, именно так все и должно было быть. В любом случае, чтобы не подпеть этой «Песне», нужно иметь каменное сердце.