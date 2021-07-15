В Москве от коронавируса скончался Петр Мамонов, ему было 70 лет. «Афиша Daily» вспоминает семь важнейших моментов его музыкальной биографии

Альбом «Простые вещи» (1988) Один из самых странных, безумных альбомов русского рока восьмидесятых. Пластинка, которая и в 2021 году производит сокрушительнейшее впечатление. Самый неприятный — и оттого самый точный — портрет человека в водовороте больших перемен.

Альбом «Zvuki Mu» (1989) Единственный в истории музыки случай, когда Брайан Ино не совладал с темпераментом музыканта — настолько он был неуемен и противоречив. Оставшийся в тени предшественника, но при том страшно энергичный диск, каких даже у «Звуков Му» было мало.

«Звуки Му» в «Программе А» (1989) Наверное, лучшая фиксация — и музыкальная, и концертная — деятельности Мамонова конца восьмидесятых. Наверное, самый живой во всех смыслах концерт, который можно было увидеть тогда — да и сейчас тоже. Тот случай, когда юродство не цель, а средство, не образ артиста, а образ жизни.

«Русские поют» (1994) Удивительный — и позабытый всеми — совместный эксперимент Василия Шумова и Петра Мамонова по перепеванию зарубежной классики рока. Нет тут дикой неуемной энергии соавторов, а все равно красота: и обложка-пародия на «Wish You Were Here» Pink Floyd, и аккуратный подход к переиначиванию оригинала, и ладный красочный звук лос-анджелесской студии.

«Грубый Закат» (1995) Видео, которое многие знают из‑за The National, но и ценное само по себе. Символ новой творческой эпохи в жизни Мамонова — с ее более грубым и более примитивным звуком, с ее более дикой (хотя казалось бы куда дальше-то) энергией. Статический динамизм (пусть будет такой оксюморон) удивительный.

«Шоколадный Пушкин» (2000) Не первый, но важнейший шаг Мамонова не вправо, не влево, а вниз и вглубь, шаг к окончательному отшельничеству. Деконструкция рэпа и реконструкция даба, тщательно запрограммированное безумие и хорошо темперированная простота. Спектакль-альбом, спектакль-манифест с великим рефреном «Быть желаю не горбатым, быть желаю потусторонним».

Мамонов в передаче «Земля-Воздух» (2003) Одно из самых странных интервью, когда‑либо появлявшихся на российском телевидении. Спич Мамонова в ответ на вопрос про лейбл Ninja Tune, как символ его величия.