Возвращение «Рика и Морти», продолжение французского «Люпена», второй сезон «Домой засветло» от Apple TV+ и первый исландский сериал для Netflix.

На Netflix вышла вторая часть «Люпена»

Вторая часть «Люпена» начинается ровно там, где закончилась первая. Злодей-киллер похищает сына главного героя, изобретательного преступника Ассана Диопа (Омар Си), подражающего знаменитому литературному джентльмену-грабителю Арсену Люпену. Харизматичный авантюрист, недолго раздумывая, ясно дело, пускается в погоню. С ним в одной машине оказывается полицейский Юсеф Гедир (Суфьян Герраб), который ведет охоту на подражателя Люпена. «Как так оказался?» — спросите вы. Да вот так: — Я поеду с вами!

— Зачем?

— Я хочу помочь!

— ОК! Вторую часть похождений месье Диопа легко представить в виде комикса: лаконичность диалогов, как и некоторая нарочитая картонность персонажей, этому во многом способствует. Герои второго «Люпена» как будто совсем не раздумывают над своими поступками — им главное действовать. Зачем злодей похитил ребенка? Да бог его знает! Главное, что результатом этого действия стала отличная первоклассная погоня.

Нового «Люпена» легко сравнить не только с комиксом, но и со старыми добрыми французскими авантюрными комедиями. Ведь, когда мы их смотрели в детстве, мы не задавались вопросом, зачем герои совершили то или иное действие, а просто наслаждались погонями и изобретательными твистами.

Последних в «Люпене» традиционно хватает: каждое значимое событие рассматривается здесь с двух точек зрения, во второй, как правило люпеновской, мы получаем объяснение, как же была провернута очередная авантюра. И пусть порой эти объяснения нас — опытных и взрослых зрителей — могут не вполне устраивать (подделать голос с помощью современных технологий — так себе объяснение, согласитесь), главное — помните? — это погоня. Изобретательно обставленный экшен. Ну и, конечно, шикарные виды Парижа — глаз не оторвать! В «Люпене» красиво все : вечно ухмыляющийся Омар Си, городские и сельские пейзажи Франции, уютно обставленные жилища героев. Саундтрек, в конце концов. В одной сцене Диоп гоняет по парижским улочкам с красавицей-подругой Жюльетт (Клотильда Эм) на украденном скутере под «Cuz I Love You» Lizzo, в другой — готовит обед под шестидесятнический хит «Reach Out I’ll Be There» мотаунских звезд Four Tops, пластинку которых герой предварительно поставил на красивый (как же по-другому?) виниловый проигрыватель. Так что выключайте мозг, раскрывайте пошире глаза и вперед — в погоню! Роман Дранников

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Ищите 2-й сезон «Домой засветло» («Home Before Dark»)

Без сомнения, будет нелишним напомнить, в чем же суть дела в «Домой засветло», потому что создатели сериала начинают новую главу похождений упрямой девочки-журналистки Хильды Лиско (Бруклин Принс) с таким видом, будто современный зритель обладает уникальной памятью и в течение года не смотрит ничего другого. Первый сезон сериала закончился весьма впечатляющим открытием. В последних кадрах мы видим, что мальчик Ричи Файф, пропажу которого главная героиня расследовала все десять серий, вовсе не погиб. Фургон, в котором предполагалось обнаружить его тело, подняли из озера и обнаружили, что тот пуст. В финальном флешбэке мы видим, что мальчуган выбрался из тонущей машины, но не понимаем, куда он двинулся дальше и почему, собственно, не вернулся домой за все эти тридцать лет, прошедшие с момента случившегося. Второй сезон начинается спустя год после этого открытия. Главная героиня мучается кошмарами и, похоже, своим стремлением докопаться до правды заработала себе целый букет неврозов. «По-крайней мере, мы знаем, что она не социопатка», — находят плюсы в сложившейся ситуации ее родители, журналист Мэтт (Джим Стерджесс) и юрист Бриджит (Эбби Миллер). Чтобы хоть как‑то помочь дочери, отец, который сам в тайне продолжает расследование пропажи Ричи, предлагает Хильде переключиться на что‑нибудь другое. И новое дело — кто бы сомневался — не заставляет себя долго ждать. Таинственная компания «Уотт менеджмент» всеми силами пытается отжать, казалось бы, ничем не примечательный земельный участок у местного фермера (Скотт Лоренс), отца офицерки Маккензи Джонсон (Азиза Скотт), ставшей после событий первого сезона шерифом городка. Хильда считает, что причины такой настойчивости нужно искать в шикарном особняке Кэтрин Вудрафф, расположившемся по соседству к ферме. «В Эри Харбор есть еще одна тайна помимо исчезновения Ричи Файфа!» — восклицает радостно Хильда, выбравшись из зловещего подвала особняка Вудраффов в конце первого эпизода. Никто, конечно же, не сомневается, что тайна фермы Джонсонов, скорее всего, тесно связана с исчезновением печально известного Ричи Файфа. В плане подачи и атмосферы второй сезон практически не отличается от первого. Детективно-мелодраматический сюжет завернут во все тот же ностальгический спилберговский флер 80-х : провинциальный уютный городишко со своими тайнами, дети на велосипедах, школьные проблемы. Новый учебный год в средней школе Эри Харбор начинается бойко — под сингл Haim «Now I’m in It», электропоп-балладу, основательно пропитанную звуком 1980-х. «В смысле, какая милашка в розовом?!» — возмущенно восклицает Бриджит, удивившись невежеству старшей дочери. И уже в следующем кадре они вместе смотрят одноименный мелодраматический хит 1986 года. Формула беспроигрышная, множество раз опробованная в нетфликсовских «Ключах Локков» и, конечно же, «Очень странных делах», с ролью временной замены которых «Домой засветло» вполне справляется. Все это щедро приправлено актуальной социальной повесткой. «А если к тебе кто‑то прикоснется, то я его убью», — бросает вдогонку отец семейства Лиско, провожая старшую дочь на школьную вечеринку. «Точнее, я научу тебя, как его убить», — тут же поправляется он. Р. Д.

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«Катла» — первый исландский сериал для Netflix

О чем, по-вашему, должен быть первый исландский сериал для Netflix? Ну, если это не байопик Бьорк? Конечно же, о вулкане! Исландия — это остров, вся территория которого представляет собой вулканическое плато, страна буквально утыкана этими вулканами, так и ждешь, когда один из них начнет извергаться. Постановщиком половины серий выступил популярный местный режиссер Бальтасар Кормакур, которому не впервой снимать кино про горы (см. «Эверест»). И, самой собой разумеется, по форме это должен быть скандинавский нуар. Исландия — тоже Скандинавия, только в широком понимании. Климат там тоже суровый, люди — закаленные, поселения — небольшие. Жители в них предпочитают держаться друг друга. Идеальный сеттинг для самого популярного жанра последнего десятилетия. «Катла» одновременно может напомнить и «Фортитьюд», и «Тьму», два самых заметных нордических нуара последнего времени . Только от одной этой мысли у фанатов жанра должен стремительно подскочить пульс. С первых же кадров создатели «Катлы» погружают зрителя в мрачную и неприветливую, но до боли знакомую атмосферу: замкнутая малолюдная община на краю света, бородатый служитель закона, приметивший труп животного на продуваемом всеми ветрами морском побережье, немногословные местные жители, просыпающиеся в свитерах и умывающиеся мутной водой из-под крана. Просто образцовый «Фортитьюд»! Но дальше в сериале начинает происходит то самое необъяснимое, благодаря которому и вспоминается главный предмет гордости немецкого стримингового экспорта.

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Действие сериала не спеша разворачивается в городке Вик, самом южном поселении в Исландии, который располагается в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика. Именно здесь находится один из самых больших исландских вулканов, название которого и вынесено в название сериала. За всю историю наблюдений Катла извергался двадцать раз, последний раз — в 1918 году. В 882 году крупное извержение вулкана стало причиной того, что в Европе на три года установилась зима: все это время сезоны не сменялись. Если знать это, то завязка «Катлы» уже не будет казаться такой уж фантастической. В самом начале сериала мы видим Вик после того, как Катла извергался в течение целого года. Город опустел — жить там небезопасно для здоровья. Осталась только горстка смельчаков, которые пытаются поддержать в поселении подобие порядка. Девушка Грима (Гудрун Ир Эйфьорд) продолжает жить в этих суровых условиях, потому что не оставляет надежды найти свою сестру Аусу (Ирис Таня Флигенринг), пропавшую в день, когда началось извержение. Ее отец Тор (Ингвар Эггерт Сигюрдссон) безуспешно пытается уговорить дочь переехать вместе с мужем Кьяртаном (Бальтазар Бреки Сампер) в безопасный Рейкьявик, но Грима пока стоит на своем. В тот момент, когда героиня, кажется, совсем теряет надежду отыскать сестру, сотрудники местной научной станции обнаруживают на леднике неизвестно откуда взявшуюся обнаженную женщину, полностью покрытую пеплом . Вскоре в городке появятся и другие неожиданные гости, будто вышедшие из вулкана. Тем временем в исландской столице ученый Дарри (Бьерн Торс), обеспокоенный необычностью очередной порции образцов вулканического пепла из Катлы, срочно отправляется в Вик.

Помимо недавних хитовых скандинуаров, «Катла» порой может напомнить об одном небезызвестном романе Станислава Лема, экранизированном Андреем Тарковским в 1972 году.

Кажется, будто вулкан, подобно разумному океану из «Соляриса», достает из подсознания героев их сокровенное — мечты, желания, страхи, вину, — и возвращает им тех, кого они давно потеряли. Узнав во втором эпизоде, что у столичного ученого погиб сын, легко догадаться, кого он встретит в финале серии. Но после пары эпизодов все равно трудно предсказать, куда клонят создатели «Катлы» и в каком направлении сюжет будет развиваться в дальнейшем. Среди прочего сериал под руководством режиссера Бальтасара Кормакура затрагивает тему доппельгангеров (привет, Линч!) и исследует исландский фольклор. «Что, если за древними сказками скрываются реальные события, имеющие научное обоснование?» — задается вопросом один из героев. Кстати, у «Катлы» есть и еще одно пересечение со вселенной Тарковского. В сериале в одной из ролей — владелицы местного отеля, не выпускающей из рук колоду карт таро, — снялась Гудрун Гисладоттир, актриса, которая в последней картине режиссера, «Жертвоприношении», сыграла горничную Марию. Кажется, что героиня Гисладоттир в «Катле» тоже не так проста и знает больше, чем говорит. Р. Д.

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«Рик и Морти» вернулись с 5-м сезоном

Ваши любимые дед с внуком вернулись после годового перерыва — и сразу же с места в карьер заявили «главного врага Рика», сексуализированного повелителя океанов мистера Нимбуса, которого озвучивает сам создатель сериала Дэн Хармон, что придает ему еще большей важности. При этом за четыре сезона мы слыхом не слыхивали про этого манерного Аквамена в плавках, что, разумеется, сразу же высмеивается в самом шоу, которое в стебе над собой всегда впереди планеты всей. Сколько раз Рик Санчес уже сражался со своими заклятыми врагами, которые брались из ниоткуда и так же бесследно исчезали? Но в этот раз Нимбус, кажется, введен для того, чтобы наконец приблизиться к разгадке прошлого Рика и узнать, что же случилось с бабушкой Морти (то есть матерью Бет). Название открывающего эпизода «Морт ужин с Рикандре» пародирует французский фильм Луи Маля «Мой ужин с Андре» и чуть-чуть смешивает его с сюрреалистической отсылкой к «Шоу Эрика Андре». В этой серии в дом Санчесов одновременно наведываются сразу два непривычных гостя: одноклассница Джессика приходит на свидание с Морти, а морской гад Нимбус соглашается сесть с Риком за стол переговоров, в качестве которого выступает семейный стол Санчесов. Пока злодей щеголяет плавками (оказывается, ими он управляет не только морской стихией, но и полицейскими), соблазняет Бет и Джерри на групповой секс, бедняга Морти пытается не провалить свидание и параллельно подносить вино к столу, которое необходимо добывать через портал в параллельный мир в духе Нарнии, где время течет быстрее. Самое интересное происходит за пределами ужина — масштабная пертурбация разворачивается за «нарнинской» дверью, где одна нерасторопность Морти с вином становится поворотным событием для тысячелетнего развития цивилизации людей с песьими головами. Поскольку события за порталом движутся с большей скоростью, а Морти туда забегает лишь изредка как в погреб, мы видим лишь урывками становление и упадок мира, который проходит этапы от средневекового дозора в духе «Игры престолов» до развитого киберпанка в духе «Трона». За эти короткие 30-секундные погружения в мир за дверью авторам удается поднять столько философских вопросов о вере, прогрессе и поколенческой вражде, сколько в другом бы сериале хватило на целый сезон.

Это классический «Рик и Морти» в лучшем своем виде: в темпе рассказать все то, что в другом шоу становилось бы долгим предметом отдельного разговора.