Последних в «Люпене» традиционно хватает: каждое значимое событие рассматривается здесь с двух точек зрения, во второй, как правило люпеновской, мы получаем объяснение, как же была провернута очередная авантюра.

И пусть порой эти объяснения нас — опытных и взрослых зрителей — могут не вполне устраивать (подделать голос с помощью современных технологий — так себе объяснение, согласитесь), главное — помните? — это погоня. Изобретательно обставленный экшен. Ну и, конечно, шикарные виды Парижа — глаз не оторвать!

В «Люпене» красиво все : вечно ухмыляющийся Омар Си, городские и сельские пейзажи Франции, уютно обставленные жилища героев. Саундтрек, в конце концов. В одной сцене Диоп гоняет по парижским улочкам с красавицей-подругой Жюльетт (Клотильда Эм) на украденном скутере под «Cuz I Love You» Lizzo, в другой — готовит обед под шестидесятнический хит «Reach Out I’ll Be There» мотаунских звезд Four Tops, пластинку которых герой предварительно поставил на красивый (как же по-другому?) виниловый проигрыватель. Так что выключайте мозг, раскрывайте пошире глаза и вперед — в погоню!

Роман Дранников