Правительство займется развитием технологии по вживлению чипов в мозг

Правительство разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», выяснил «Коммерсант». Среди прочего она предполагает развитие технологии, позволяющей вживлять в мозг человека микрокомпьютер для обмена информацией с внешними устройствами.

Программа ориентирована на развитие технологии «мозг-компьютер» и включает в себя создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом, а также устройств, которые помогают принимать решения. Такие нейроинтерфейсы позволят людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе и других.

Проект подготовлен Российской академией наук и МГУ, а в марте его утвердил президент Владимир Путин. Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей — их планируют выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Цифровая экономика».

Директор АНО «Лаборатория „Сенсор-Тех“» Денис Кулешов сказал, что самыми передовыми являются интерфейсы, непосредственно встраиваемые в мозг человека. В будущем, к примеру, они помогут незрячим людям видеть контуры объектов.

Эксперты считают, что у России есть определенные научные преимущества в области создания нейроинтерфейсов. Однако развитие технологии тормозит низкий уровень финансирования.