На канале Paramount Comedy стартовала российская премьера сериала-триумфатора «Эмми» и «Золотого Глобуса» «Шиттс Крик» — в 23.05 с понедельника по четверг. Отвечаем, почему это одно из главных шоу прямо сейчас.

О чем сериал? Богатое семейство вынуждено жить в обычном городке В центре сюжета — некогда имевшее миллиардное состояние семейство Роуз. В один момент они потеряли все: и деньги, и свой прекрасный коттедж, и престижную жизнь. Маленький городок под названием Шиттс Крик, куда вынуждены перебраться члены семьи, остался последним активом в их собственности. Новая реальность — настоящее испытание для героев. Им надо вновь научиться общаться друг с другом, ведь дешевый мотель, где вынуждены на первое время поселиться герои, слишком тесен для четырех человек, привыкших к светскому обществу, особнякам с террасами и прислуге. Глава семейства Джонни Роуз (Дэн Леви) придумал решение, как им вернуть свою беззаботную жизнь: необходимо продать городок, чтобы получить стартовый капитал для новых вложений. Только вот есть одна проблема. Городок действительно захолустный, а местные жители очень грубы и негостеприимны. Так что покупатели для такой сделки найдутся не скоро. Поэтому семейство Роуз решает благоустроить Шиттс Крик, помочь его обитателям улучшить свои жизни, параллельно с этим они учатся понимать друг друга и вновь становятся семьей. Как был придуман сюжет? Сериал спас от забвения Netflix Первая серия вышла в 2015 году — реальные отец и сын (Юджин и Дэн Леви) сыграли в сериале родителя и отпрыска, воплотив в жизнь свою задумку: историю о том, как избалованные люди, привыкшие к миллионным состояниям и роскошной жизни, выживают без своих богатств в забытом, никому не нужном городке. Но у сериала не все сразу срослось: первый сезон шоу был выкуплен канадским телеканалом CBC Television, который позднее перепродал его мелкой американской сети Pop TV. Не самый яркий старт отчасти был вызван названием ситкома: слово «Schitt» созвучно с английским ругательством shit . И для того чтобы «Шиттс Крик» пустили в эфир, Дэну Леви даже пришлось приносить телефонные справочники продюсерам телеканалов, доказывая, что фамилия Шитт очень распространена по всей Северной Америке.

Популярность к проекту пришла только к началу третьего сезона, когда «Шиттс Крик» выкупил американский стриминговый сервис Netflix.

Обширная сеть компании позволила людям со всего мира посмотреть канадское шоу, и уже к четвертому сезону кинокритики оценили детище Леви и номинировали его на различные престижные кинопремии.

© Paramount Comedy

Чем отличается от других комедий? Юджин и Дэн Леви — отец и сын и в жизни, и в кадре Концептуально сюжет ситкома похож, например, на ту же «Американскую семейку», в которой повествуется о приключениях незадачливой семьи. Однако главное отличие «Шиттс Крик» в том, что у него есть заметный сквозной сюжет — пошаговое воссоздание семьи . Люди, жившие под одной крышей, преодолевая сложившиеся перед ними тяжелые обстоятельства, становятся опорой и поддержкой друг для друга. Отношения между персонажами довольно напряженные, но, попав в новые условия, они вынуждены пересмотреть свои взгляды на то, какими должны быть семейные связи и ценности, они научатся поддерживать друг друга и вместе выходить из сложных жизненных ситуаций. Все это позволяет и зрителю ощутить близость с главными героями. Особенно интересно наблюдать за отношениями Джонни и Дэвида Роузов, которые и в реальной жизни являются отцом и сыном. Благодаря их близости создается иллюзия, что «Шиттс Крик» — это реалити-шоу, где все происходит на самом деле. Еще одной визитной карточкой сериала являются фразы героев и их выразительная мимика. По интернету гуляет множество гифок с моментами из сериала.

Кого можно увидеть в сериале? Родителей играют папа из «Американского пирога» и мама из «Один дома» Главные герои — старшие члены семейства Роуз — известны по ролям в других, не менее известных кинолентах. Взять, к примеру, актера Юджина Леви, который знаменит всему миру благодаря фильму «Американский пирог». Его герой, Джонни Роуз, — вечно потерянный мужчина, не понимающий, как он и его семья попали в такую передрягу. Его сына Дэна Леви опытным кинематографистом не назовешь: несмотря на то, что он выступил главным идейным вдохновителем шоу, до «Шиттс Крика» актер появлялся лишь в пяти проектах на второстепенных ролях. Его герой, Дэвид Роуз, вечный модник-ипохондрик, вступающий в гей-брак и даже в условиях нищеты не снимающий с себя маску высокомерия, часто отпуская саркастические шутки в адрес жителей Шиттс Крика. В самом ситкоме, помимо отца и сына Леви, приняли участие и другие члены актерского семейства. Дебора Дивайн, жена Леви-старшего, выступила в роли сценаристки; а младшая дочь актера сыграла официантку местной кафешки в Шиттс Крик. Еще одно знакомое всем лицо в сериале — Кэтрин О’Хара, сыгравшая Мойру Роуз. Известная по роли мамы Кевина из новогодней комедии «Один дома», актриса изначально отказалась от роли в сериале, аргументируя это тем, что ей «лень подписываться на многосерийные проекты». Однако дружба с Юджином Леви, зародившаяся на прошлых совместных проектах, все же подтолкнула актрису к участию в съемках. Ее героиня — эксцентричная и высокомерная женщина, бывшая звезда мыльных опер. И это не только про профессию, а про весь образ ее жизни, от которого она не может отказаться, даже будучи заточенной со своей семьей в американской глубинке. А ее дочь, избалованная светская львица Алексис, которую сыграла Энни Мерфи, никак не может принять тот факт, что ей не удастся вернуться к той роскоши, к которой она так привыкла, и поэтому она не упускает возможности рассказать о том, как она жила в замке саудовского принца, или о том, как встречалась с греческим миллиардером или даже с Заком Эфроном. Сама актриса была замечена благодаря съемкам в таких проектах, как «Копы-новобранцы» и «Лицом к стене». Однако «Шиттс Крик» стал точкой взлета ее популярности, и, как утверждает сама Энни Мерфи, если бы ей не предложили роль в ситкоме, она бы завершила свою кинокарьеру.

© Paramount Comedy

Чем сериал покорил кинонаграды? Сериал побил рекорд «Друзей» Первой сезон шоу «Шиттс Крик», хоть и не произвел ошеломительного успеха для его создателей, тем не менее встретил большое количество положительных отзывов со стороны зрителей, которые отметили актерскую игру старшего поколения семьи Роуз. Однако после покупки проекта компанией Netflix и распространением ситкома по всему миру не только фанаты сериала, но и многие критики по достоинству оценили задумку Дэна Леви. Поэтому не удивительно, что уже в 2020 году сериал получил пятнадцать номинаций на премию «Эмми» и взял девять из них , обогнав в количестве статуэток за один раз даже «Друзей». Интересный факт: четыре статуэтки «Эмми» «Шиттс Крик» получил в номинациях на лучшие женские и мужские роли первого и второго планов, не уступив другим сериалам в этой категории. А уже в марте 2021 года на онлайн-вручении премии «Золотой глобус» «Шиттс Крик» был признан лучшим комедийным сериалом, а Кэтрин О’Хара — лучшей актрисой за свою роль Мойры Роуз. Многие кинокритики также высказывают точку зрения о том, что среди основных причин победы ситкома на церемонии «Эмми» — универсальность его сюжета, понятного как старшему, так и молодому поколению. В отличие от стандартных ситкомов, «Шиттс Крик» стал пронзительным высказыванием о современном обществе, необходимости принятия себя и других, принятии любви, а также уроком о важности уважительного отношения к людям, принадлежащим к разным расам, ориентации и социальному положению. Почему ситком до сих пор не стал суперхитом в России? Все еще впереди Этим вопросом мы задаемся сами. «Шиттс Крик» — во всех смыслах великолепное шоу: оно не устаревшее, но классическое; в кадре много новых свежих лиц, но вместе с ними мелькает и папаша Джима Левенстайна из «Американского пирога»; юмор главных героев абсурден и заставляет смеяться до слез. Но и драматическая линия не отстает по накалу. Возможно, сериал пока не обрел популярности среди российских зрителей в силу того, что он пока не вышел на ТВ или платформах. Но у «Шиттс Крика» все впереди, потому как легендарный ситком наконец-то выпустили на российском канале. Вполне вероятно, что в скором времени он взберется на одну ступень с такими легендарными сериалами, как «Друзья», «Офис» и «Теория Большого взрыва», станет бессмертной классикой. Тем более что этот ситком уже смог доказать всем, что даже при не очень бодром старте можно взлететь и добиться признания.

«Шиттс Крик» на Paramount Comedy пн-чт 23.05