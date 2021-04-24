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Традиционную красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, стилист Александр Рогов. В трансляцию премии «Оскар»® в Okko будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта — члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм».