Ночью с 25 на 26 апреля состоится 93-я церемония вручения премии «Оскар». В текстовой трансляции события будет комментировать наш кинокритик Станислав Зельвенский.
93-я церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар».
В России церемонию вручения наград премии «Оскар» официально показывает мультимедийный сервис Okko. Трансляция бесплатна для всех желающих и доступна без подписки на сервис.
Смотрите прямой эфир кинопремии с 25 на 26 февраля в 01:30 по московскому времени, включая традиционную звездную красную дорожку. Сама церемония начнется в 4:00 по Москве.
Традиционную красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, стилист Александр Рогов. В трансляцию премии «Оскар»® в Okko будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта — члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм».
Основные номинанты представлены здесь. Три главные интриги:
1) Лучший фильм — «Земля кочевников» или «Суд над чикагской семеркой»?
2) Лучшая актриса — Кэри Маллиган или Фрэнсис МакДорманд?
2) Как будет выглядеть гибридная церемония в онлайн- и оффлайн-форматах?
Смотреть прямой эфир в Okko и читать текстовый репортаж Станислава Зельвенского, который будет обновляться ниже на этой странице. Оставайтесь на связи.