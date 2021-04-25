В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе раздадут «Оскары». Болеть за фильмы можно будет во время прямой трансляции в мультимедийном сервисе Okko. Кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский предсказывает исход в основных номинациях.

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В этом году в России трансляцию церемонии «Оскар» официально показывает только мультимедийный сервис Okko. Трансляция бесплатна для всех и доступна без подписки на сервис. Смотрите прямой эфир кинопремии с 25 на 26 апреля в 1:30, а также не пропустите текстовый репортаж Станислава Зельвенского на «Афише Daily».

Лучший фильм Кто получит: «Земля кочевников»

Драма Хлои Чжао про симпатичных бедняков уже полгода кажется безальтернативным фаворитом «Оскара» — тем более, что несмотря на растягивание наградного сезона, студии предпочли не связываться с черной дырой ковидного кинопроката и почти ничего заметного за эти месяцы не выпустили. У «Земли» есть «Золотой лев» Венеции, ставший в последние годы оскаровским трамплином (правда, до самого конца долетела только «Форма воды»), главная премия Торонто (тоже важный индикатор), главная премия Британской киноакадемии, «лучшая драма» на «Золотом глобусе», призы режиссерской и продюсерской гильдии, и так далее. Это серьезное кино с определенной (не слишком громкой) художественной претензией и с актуальным социальным месседжем — то, что доктор прописал; вдобавок титры выглядят в политическом смысле очень удачно. Аналитики в последний месяц фантазировали о том, что конкуренцию «Земле» может составить «Суд над чикагской семеркой», фаворит крупной актерской гильдии, или даже «Минари», но, кажется, это просто чтобы было о чем поговорить. Впрочем, голосование в главной категории в последние годы нередко оканчивалось неожиданно. Как минимум, против «Земли» может сыграть кажущаяся предопределенность — никому не нравится штамповать готовые решения.

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Лучшая режиссура Кто получит: Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Все идет к тому, что второй раз подряд в этой категории победит азиат (до прошлого года получалось только у Энга Ли), и второй раз в истории — женщина: проведшая детство в Китае, но выросшая на Западе 39-летняя Хлоя Чжао. Причем среди конкурентов — этнический кореец Ли Айзек Чун и англичанка Эмералд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). Уже (или всего лишь) третья режиссерская номинация — у Дэвида Финчера («Манк»). Замыкает пятерку, несколько неожиданно, датчанин Винтерберг.

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Лучший актер Кто получит: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Академия несомненно почтит память рано умершего Боузмана, исполнившего в экранизации пьесы Августа Уилсона сложную и нехарактерную для себя роль. При других обстоятельствах мог бы, вероятно, победить Риз Ахмед, тоже сыгравший музыканта, теряющего слух барабанщика, или теряющий рассудок в «Отце» Энтони Хопкинс. Лучшая актриса Кто получит: Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») В этой категории сразу две черные актрисы играют музыкальных легенд: Дэвис — блюзовую певицу Ма Рэйни, Андра Дэй — джазовую певицу Билли Холлидей, но у Дэвис поярче и роль, и сам фильм. Фрэнсис МакДорманд — естественно, душа «Земли», но ее недавно награждали. Многие верят в победу Кэри Маллиган за «Девушку, подающую надежды» .

Лучший актер второго плана Кто получит: Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)

В этой категории каким‑то непостижимым образом очутились оба актера из «Иуды», Калуя и Лейкит Стэнфилд (кто же, интересно, играет в этом фильме главную роль?). У Калуи, со страстью сыгравшего красноречивого маоиста Фреда Хэмптона, павшего жертвой фэбэровцев — все шансы на победу. Рядом еще два политических фильма, «Суд над чикагской семеркой» и «Одна ночь в Майами», и, соответственно, Саша Барон Коэн и Лесли Одом-мл. в ролях активиста Эбби Хоффмана и певца Сэма Кука. Единственного выдуманного персонажа в пятерке, лидера общества глухих в «Звуке металла», сыграл ветеран Пол Рэйси. Лучшая актриса второго плана Кто получит: Юн Е Чжон («Минари»)

У 73-летней корейской актрисы, до сих пор не известной за пределами родины — идеальная оскаровская роль: человечная, смешная, с драматическим поворотом. В компании с ней — недавно побеждавшая Колман, никогда не побеждавшая (восьмая номинация!) Гленн Клоуз, Аманда Сайфрид, сыгравшая бедняжку Марион Дэвис в «Манке», и, конечно, отважная болгарская актриса Мария Бакалова, после безобразий в «Борате» проснувшаяся знаменитой.

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Лучший оригинальный сценарий Кто получит: Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой») Фаворитом в этой категории считается «Девушка, подающая надежды», но поставим на то, что разум и вкус возобладают — когда речь идет о сценарных призах , Соркина никогда не стоит сбрасывать со счетов, и если у «Суда» в Академии есть поклонники (а почему бы им там не быть), здесь сказать свое слово логичнее всего. Лучший адаптированный сценарий Кто получит: Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон («Отец») Тоже логичный выбор для любителей этой популярной пьесы, раз уж с актерскими призами не получится. Хорошие шансы, впрочем, и у «Земли кочевников», если вечер будет складываться в ее пользу. Другие претенденты — «Борат» (у первой серии тоже была номинация), «Одна ночь в Майами» (драматург Кэмп Пауэрс адаптировал, как и Зеллер, собственную пьесу) и квазидиккенсовская социальная драма про Индию «Белый тигр» Рамина Бахрани по получившему «Букера» роману.

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Лучшая операторская работа Кто получит: Эрик Мессершмидт («Манк»)

Здесь фаворит — молодой и никому не известный Джошуа Джеймс Ричардс, оператор (а заодно, как ни странно, художник-постановщик) «Земли кочевников», с которым Чжао училась в киношколе. Но ради интереса поставим на оператора «Манка» (а до этого — «Охотника за разумом»), очевидно решавшего сложнейшние технические и художественные задачи. Лучший международный фильм Кто получит: «Еще по одной»

Самый вероятный (что в этой категории редко подводит) победитель — всеми любимая черная комедия Винтерберга про алкоголизм и кризис среднего возраста, у которой уже есть приз БАФТА и главные призы Европейской киноакадемии. Конкуренты — боснийская драма про резню в Сребренице «Куда идешь, Аида?», румынский документальный «Коллектив» про коррумпированное здравоохранение, «Лучшие дни», хитовая гонконгская мелодрама про школьный буллинг, и, наконец, тунисский «Человек, который продал свою кожу», одновременно драма о беженцах и сатира на арт-мир. Кончаловский, которого многие здесь ждали, пролетел.

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Лучший полнометражный анимационный фильм Кто получит: «Душа»

Где «Пиксар», там победа — тем более, что это первый пиксаровский фильм про афроамериканца. Один из конкурентов — «Вперед» той же студии, но его судьба до сих пор складывалась гораздо тяжелее. Лучший полнометражный документальный фильм Кто получит: «Мой учитель-осьминог»

Выбор между фильмом про дружбу мужчины и осьминожки и любым другим фильмом — согласимся, не очень сложный. Хотя шорт-лист в этом году очень сильный: румынский «Коллектив», американский «Лагерь калек», тоже про здоровье и активизм, чилийский (скорее полудокументальный) «Агент-крот» про «крота» в доме престарелых и обласканное критикой «Время», пронзительный черно-белый дневник женщины, муж которой сидит в тюрьме. У последнего тоже, наверное, есть шансы.



Другие номинации: Лучший саундтрек Кто получит: Трент Резнок, Аттикус Финч, Джон Батист («Душа») Резнор и Финч соревнуются сами с собой: саундтрек к «Манку» тоже вошел в пятерку. Также в этой категории — единственная номинация фильма Спайка Ли «Пятеро одной крови», который когда‑то казался одним из будущих фаворитов сезона наград. Лучшая песня Кто получит: «Speak Now» («Одна ночь в Майами») Вероятный утешительный приз для фильма Регины Кинг, который тоже выступает ниже ожиданий — за сладкую, но с политическим подтекстом песню Лесли Одома-младшего, соул-балладу в духе Сэма Кука, которого он здесь играет. Мы все, конечно, болеем за «Husavik» из фильма про Евровидение — ее поет шведка Молли Санден (а не Рэчел МакАдамс, увы) при небольшом участии Уилла Феррелла. Лучший монтаж Кто получит: Миккел И.Дж. Нилсен («Звук металла») Британская киноакадемия в ровно такой же пятерке наградила «Звук» — поставим на него, хотя у «Чикагской семерки» тоже отличные шансы. Лучшая работа художника-постановщика Кто получит: Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль («Манк») Если не выгорит с операторской работой — единственная более или менее надежная номинация «Манка»: за воссоздание Голливуда золотого века. Лучший дизайн костюма, лучший грим Кто получит: Энн Рот, Серхио Лопес-Ривера, Миа Нил, Джамика Уилсон («Ма Рэйни: Мать блюза») В обеих категориях фаворит — «Ма Рэйни», получившая призы соответствующих гильдий. В обеих также присутствуют «Манк», чудесная «Эмма», а также «Пиноккио» Гарроне. Лучший звук Кто получит: Джейми Бакшт («Звук металла») Академия в этом году наконец милосердно сделала из двух звуковых номинаций, понятных только профессионалам — одну. И кому давать этот приз, если не фильму про глохнущего музыканта. Лучшие визуальные эффекты Кто получит: Скотт Р. Фишер, Эндрю Джексон («Довод») В категории, где обычно толкутся блокбастеры — всеми ненавидимое «Полночное небо» Клуни, скромные (но очень милые) «Любовь и монстры», диснеевские «Мулан» и фильм про гориллу Ивану, который никто не видел. Если Нолан и тут провалится, его не поймут.

В России церемонию вручения наград премии «Оскар» официально показывает мультимедийный сервис Okko. Трансляция бесплатна для всех желающих и доступна без подписки на сервис. Традиционную красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, стилист Александр Рогов. Трансляция вручения наград самой престижной кинопремии будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. В трансляцию премии «Оскар»® в Okko будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта — члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм». Смотрите прямой эфир кинопремии в ночь с 25 на 26 апреля в 1.30 по московскому времени.

