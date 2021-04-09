«Тотальный диктант» в этом году можно будет написать не только на русском, но и на английском языке, он пройдет по всей стране 10 апреля. «Афиша Daily» попросила Марию Ковину-Горелик, автора проекта «How to Know How» о бережном изучении английского языка, рассказать, какие сериалы стоит смотреть на языке оригинала, чтобы подтянуть свой английский.

Мария Ковина-Горелик English Language Wizard

Когда‑то их не было совсем. В эпоху стриминга и бинджвотчинга это сложно себе представить, но многие сегодняшние подписчики Netflix или Okko еще помнят время, когда интернет работал по карточкам, а программу телепередач следовало искать в газете. Не было не только сериалов, но и никакого аутентичного контента на английском языке, и единственным шансом познакомиться с этой речью на слух были записи с кассет и дисков к иностранным учебникам. С тех пор мы узнали многое. Мы узнали, что так, как нас учат, настоящие носители не говорят . Узнали, что быстрая английская речь может вогнать в ступор даже выпускника филологического факультета. Узнали, что наши представления о «британском» и «американском» акцентах, взращенные в стенах английских спецшкол, никуда не годятся, а некоторые акценты звучат так, как будто это и не английский язык вообще. Открытия сыпались на нас из разных источников: для кого‑то поворотной точкой становились поездки, кто‑то постигал истину через видеоигры, социальные сети или подкасты, и, конечно, многие из нас впервые познакомились с истинным разнообразием языка через самый, на мой взгляд, совершенный и увлекательный инструмент — сериалы. В то время как профессионалы киноиндустрии отмечают рост уровня мастерства современных сериалов во всем, для преподавателей английского языка есть свои показатели качества: например, сейчас редкий сериал снимается без детальной проработки речевой характеристики героев и без подготовки по акцентам.

Речь для героя создают, как костюм, как грим, как предметно-художественный мир, в котором разворачивается действие.

Специалисты по региональным акцентам и преподаватели по технике речи — практически обязательный элемент сегодняшнего кинопроизводства, наравне с другими консультантами, чья забота — обеспечить соответствие платьев исторической эпохе, а движений рук актера движениям рук опытного хирурга. Я не занимаюсь кинокритикой или обзором новинок, мое дело — язык. В этом тексте вы не найдете горячих хитов или жанровых списков. В сегодняшней подборке — пять сериалов с выдающейся языковой составляющей. Скажу сразу: не каждому изучающему английский язык эти выкрутасы придутся по зубам, но уж если вам удастся вскрыть эту сокровищницу, удовольствию и пользе, пожалуй, не будет предела.

«Корона» и аристократический английский

Начнем с золотого стандарта — настолько золотого, что приблизиться к нему не удается практически никому, включая носителей английского языка. Хорошая новость в том, что это, слава богу, и невозможно, и не нужно. Блистательный сериал «Корона», повествующий о жизни королевской семьи с момента незадолго до восшествия на престол королевы Елизаветы II, следует смотреть с пометкой для всех неанглоязычных людей: «Так, на самом деле, почти никто не говорит» . Это касается акцента: нормативное британское произношение, так называемый RP, но с рядом особенных черт, присущих, с одной стороны, членам королевской семьи, а с другой — уже ушедшей исторической эпохе. Это касается манеры выражаться:

герои изъясняются на языке, который куда более похож на письменный, нежели обычный разговорный.

Зато! Этот сериал прекрасно подойдет тем, что изучал английский язык классическими методами: по учебникам и аудиозаписям с «правильным» произношением. Понравится он и тем, у кого английский язык ассоциируется со старой доброй Англией — чопорной, безукоризненной, имперской, недосягаемой. Сериал «Корона» — прекрасный способ набрать себе в копилку полезных выражений, которые, при условии правильной фильтрации и адаптации, помогут в развитии действительно хорошей речи, обходительности, соблюдению социальных ритуалов и навыков сложного жанра «настоящий британский small talk». Еще раз подчеркну, что с материалом следует обращаться осторожно и не брать на вооружение все подряд: английская аристократия — тем более королевский двор — система закрытая, и никакие речевые ухищрения не обеспечат вам принятия в этом кругу. Тут уж ничего не попишешь. Этот сериал показывает, как живут высшие сферы аристократического британского общества, где все немножко слишком для обычного человека, но идеалы — они на то и идеалы, чтобы равняться, стремиться и с облегчением не достигать.

Подробности по теме «Короны» вирус: 10 сериалов о королевских семьях и власти «Короны» вирус: 10 сериалов о королевских семьях и власти

«Теория большого взрыва» и искрометный английский

Говорят, что понять английский юмор невозможно. Это не совсем так, но для его понимания нужно действительно хорошо знать язык, причем не только его лингвистическую составляющую, но и социальную и культурологическую. Американский юмор, к счастью, чуть более доступен — что никак не умаляет его отменного качества. Съемки сериала «Теория большого взрыва» были закончены в 2019 году, и самое время начать смотреть его по новой: во-первых, потому что кто там помнит, что было в первых сезонах, во-вторых, потому что со второго раза текст лучше понимается, в-третьих, потому что устареть он не успел, а равных ему пока не сняли. Ситком — жанр особенный: в нем мало визуального и действенного разнообразия, поэтому речь героев оказывается фактически единственным развлекательным элементом, несущим колоссальную нагрузку. Именно поэтому так важно, чтобы она была искрометна, ритмична, экономична. Минимальный набор слов обязан обеспечить максимальный эффект . В «Теории большого взрыва» говорят на очень хорошем американском английском. Единственный, кто вносит в эту палитру акцентное разнообразие, — герой Радж Кутраппали, индиец по происхождению, но его мы слышим нечасто: Радж крайне застенчив, особенно в присутствии девушек. Основной изюм сериала — блистательный скоростной обмен репликами, многие из которых достойны быть заученными целиком. Можно просто смотреть и наслаждаться, а можно ставить на паузу и записывать ценнейший материал. Если займетесь стенографией, вместо перевода на русский (который не всегда легко подобрать) лучше подписывайте рядом информацию о том, кто это говорит, кому, в какой ситуации и с каким эффектом. Эта информация будет более полезна в том случае, если вы решите воспользоваться словесными формулами сериала в настоящих контактах с живыми людьми.

Подробности по теме Конец «Теории Большого взрыва»: почему нам будет не хватать долгоиграющего сериала Конец «Теории Большого взрыва»: почему нам будет не хватать долгоиграющего сериала

«Шетланд» и шотландский английский

Если есть у меня любимый жанр среди сериалов, то это криминальная драма. Здесь множество достойных кандидатов для нашего маленького хит-парада, но раз уж я взялась двигаться по траектории языкового великолепия, то я выбираю «Шетланд». Шотландский английский — это та разновидность английского, которая для многих изучающих этот язык звучит неузнаваемо. Именно на нем говорят герои драмы «Шетланд», жители Шетландских островов, расположенных к северу от Шотландии. В зависимости от областей акцент слегка варьируется — но он варьируется и в Шотландии (есть даже видео на ютьюбе, где специалист по шотландским диалектам наглядно демонстрирует разницу между, например, Эдинбургом и Глазго или Абердином). Для нашего уха это все примерно одинаково и в большинстве, действительно, не похоже на то, к чему мы привыкли. Научиться расшифровывать именно шотландский английский со слуха, возможно, задача не для каждого, однако дать мозгу опыт соприкосновения с тотально неузнаваемой речью на знакомом языке — это колоссальный толчок к построению новых нейронных связей . После такой тренировки студенту будет гораздо проще вслушаться в любые ранее незнакомые или странно звучащие акценты: индийский, итальянский, нортумберлендский, техасский. Такая тренировка — дело почетное и полезное. Кстати, многие американцы, например, шотландцев на слух не понимают совершенно. Надо сказать, это фантастическое чувство, когда ты, иностранец, можешь в английском языке то, чего не могут некоторые его носители. Сериал очень достойно представляет свой жанр, а с точки зрения языка поставляет много прекрасного материала нейтрального, бытового толка, много тонких социальных и культурологических аспектов, и все это — в необычной упаковке редкого по красоте шотландского звучания языка. Бонусом сверху прилагаются умопомрачительные виды живой природы, от которых кружится голова и хочется немедленно оказаться там, среди этих зеленых пастбищ и розовых закатов, в компании мохнатых шетландских пони.

«Нормальные люди» и чувственный английский

И куда же мы без любви. И без новинок. И без Ирландии — раз уж шотландская версия попала в наш список языковых жемчужин. В 2020 году на экраны вышел трогательный и глубокий мини-сериал «Нормальные люди» — история первой любви между старшеклассниками Марианной Шеридан и Коннелом Уордроном. С точки зрения языкового материала, мы имеем дело с ирландской версией английского языка, которая звучит чуть более внятно у Марианны и чуть менее понятно у Коннела, но в целом более узнаваемо, чем шотландская его разновидность. Помимо акцента в речи используются типично ирландские словечки, но общему пониманию они не мешают: их значение легко вывести из контекста. Однако основной интерес, на мой строгий взгляд, составляют в этом сериале не звуки и не диалектизмы. Молодые герои сериала прямо на наших глазах нащупывают, ищут и создают язык своих по-настоящему глубоких и ценных отношений . Они говорят о чувствах — не только положительных или романтических, о любых. Они проявляют нежность и заботу. Они проживают уязвимость. Они завершают и восстанавливают взаимоотношения. Иногда мы не знаем, как говорить о подобных вещах даже на родном языке. Как донести смысл, но не обидеть, не оскорбить, не привести к разрыву? Как заявить о своих желаниях и потребностях, одновременно проявив заботу и внимание по отношению к другому человеку? Какие слова выбирать для всех этих случаев? Понятно, что многим зрителям уже далеко не 20 лет и они не собираются заниматься выяснением отношений с возлюбленными на иностранном языке (с ирландским акцентом). Но язык — он всегда шире его утилитарного применения, надо только знать, как с ним обойтись. Многое, очень многое из уст героев сериала «Нормальные люди» можно вполне использовать в других ситуациях, разговорах, взаимоотношениях. Ну а уши тем часом с пользой и, я надеюсь, удовольствием потренируются на еще одной разновидности красивого английского акцента.

Подробности по теме «Нормальные люди» и еще три новых британских сериала «Нормальные люди» и еще три новых британских сериала

«Прослушка» и уличный английский

Закончим на классике. Этот сериал уже давно стал фаворитом американского телевизионного экрана. Его производство запустило значимые изменения в Балтиморе (город, где разворачивается действие сериала и где проходили съемки), вывело на орбиту целую плеяду молодых актеров, многие из которых стали суперзвездами (Доминик Уэст, Идрис Эльба, Майкл Б.Джордан, Майкл Кеннет Уилльямс и другие), и дало жизнь ряду университетских спецкурсов на разные темы: от кинематографии до социальных наук. Легендарная «Прослушка». Отношение к этому сериалу обычно полярное: зрители либо считают это кино слишком медленным и чужим (первый сезон вышел аж в 2002 году и повествовал о наркоторговле в неблагополучных районах Балтимора), либо, напротив, влюбляются в происходящее на экране и с удивлением наблюдают за собственными переживаниями по поводу совсем не столь уж положительных персонажей. «Прослушка» — социальный портрет той Америки, которую мы редко видим, плохо знаем и мало понимаем. В сердце создания сериала — два балтиморца: бывший корреспондент местной газеты и бывший полицейский. Именно их жизненный и профессиональный опыт легли в основу широчайшего полотна, которое на протяжении пяти сезонов показывает основные язвы американского общества в разных сферах: наркотики, экономика, система школьного образования, политика и пресса. Получается масштабное пестрое полотно с множеством героев и сюжетных линий. Язык в сериале, как вы, вероятно, догадываетесь, представляет собой полную противоположность языку «Короны». Однако схожи они вот в чем: такой язык очень четко определен социально-географическими рамками и не терпит посягательств чужаков. Тем не менее образовательная сила «Прослушки» и ее диалогов велика. Не все, что мы слышим, нужно запоминать, копировать и использовать в своей речи. Пассивное восприятие и понимание никто не отменял, тем более что ряд черт разговорного стиля «Прослушки» можно легко услышать в самых разных обстоятельствах и компаниях.

Говорить так не следует, научиться понимать подобную речь — дело совсем не лишнее.

Акцент там, конечно, аховый, зато можно утешаться тем, что если вы сможете расшифровать вот это, все остальное быстро покажется мармеладкой . Если станет совсем тяжко, послушайте интервью с британским актером Домиником Уэстом, который сыграл в этом сериале одну из главных ролей. Уж он-то с вами поделится тяготами постановки балтиморского акцента на истинно британскую почву и житья в чужой языковой идентичности на протяжении целых шести лет.

Подробности по теме 5 причин, почему «Прослушка» один из лучших сериалов на свете 5 причин, почему «Прослушка» один из лучших сериалов на свете

Чем сериалы полезны для изучения языка Вряд ли стоит утверждать, что язык можно выучить, сутками пялясь в сериалы. Во-первых, диалоги в них написаны профессионалами и служат художественным целям, а значит, не совсем похожи на разговоры обычных людей. Во-вторых, чтобы успевать отлавливать слова и выражения на такой скорости, нужно иметь очень большой опыт лингвистического анализа, который не растет из потокового слушания, а растет из формального подхода к речи и ее составляющим, и этому нужно учиться. В третьих, инстинктивно почти все студенты, когда смотрят сериал, обращают внимание только на лексику, полностью игнорируя грамматику. Это закрепляет распространенную ситуацию: даже если студент знает какие‑то грамматические формы и правила, в речи они обнаруживаются далеко не все, потому что связи между страницей учебника и нормальным разговором так и не родилось. Тем не менее открытый доступ к огромному количеству сериалов с большим жанровым и речевым разнообразием — это подарок всем, кто язык изучает или преподает. Они расширяют границы наших представлений и возможностей. Они показывают речь людей, включенных в систему социальных связей и жизненных ситуаций, и этим кардинально отличаются от любого учебного материала, где разговорная речь обусловлена формальными ролями «клиент — официант» или, например, «соседи» (что говорить, если один из соседей не может вернуть мангал, взятый на выходные месяц назад, а другой спит с его женой, вы не найдете ни в одном учебнике).

Сериалы помогают нам ориентироваться не на школьно-ученическое «как сказать правильно», а на куда более жизненное «что будет, если я скажу так».



Вовсе необязательно ограничиваться только сериалами про жизнь офисных работников с семьей и увлечениями, руководствуясь тем, что именно такой языковой материал вам и сгодится в вашей реальности. Никто не хочет говорить до такой степени безлико — и никто, будем честны, не станет смотреть такое скучное кино. Чтобы найти себя через другой язык, нужно больше — гораздо больше — материала, включая тот, который никогда не войдет в ваш личный речевой портрет. Чем шире палитра возможностей, тем точнее и оригинальнее выбор языковых средств в каждой конкретной жизненной ситуации. Поэтому смотрите как можно больше и разнообразнее . И да не оскудеет поток новинок от Netflix, BBC, HBO и прочих лучших производителей аутентичного англоязычного контента, о котором когда‑то трудно было даже мечтать.