Вы попали в уголок Берлинского кинофестиваля на «Афише Daily» — здесь можно найти все, что мы пиcали о Берлинале 2021 года.
— 71-й Берлинский кинофестиваль состоялся с 1 по 5 марта 2021 года.
— Впервые киносмотр прошел дистанционно в онлайн-формате. Из‑за авторских прав и региональных ограничений не все фильмы конкурсной программы были доступны для просмотра из России.
— Фестиваль отказался от деления актерских наград на «мужские» и «женские», поэтому впервые установил гендерно-нейтральный призы за «Лучшую роль» и за «Лучшую роль второго плана».
— Жюри основного конкурса этого года равноправно обошлось без председателя. В него вошли: иранский победитель прошлого года Мохаммад Расулоф («Зла не существует»), позапрошлая победительница Адина Пинтилие («Недотрога»), режиссер «Синонимов» Надав Лапид, создательница «О теле и душе» Ильдико Эньеди, итальянский документалист Джанфранко Рози и боснийская режиссерка Ясмила Жбанич.
Победители
- «Золотой медведь» — «Неудачный трах, или Безумное порно», реж. Раду Жуде
- Гран-при жюри («Серебряный медведь») — «Колесо фортуны и фантазии», реж. Рюсукэ Хамагути
- Спецприз («Серебряный медведь») — «Мистер Бахманн и его класс», реж Мария Шпет
- «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру — Денеш Надь («Естественный свет»)
- «Серебряный медведь» за лучшую роль — Марен Эггерт («Я твой мужчина»)
- «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана — Лилла Кицлингер («Лес — Я вижу тебя повсюду»)
- «Серебряный медведь» за лучший сценарий — Хон Сан Су («Вступление»)
- «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад — монтаж «Полицейского кино»
- Победитель конкурса «Столкновения» — «Мы», реж. Элис Диоп
- Лучшая режиссура в конкурсе «Столкновения» — Дени Коте («Социальная гигиена») // Рамон Цюрхер и Сильван Цюрхер («Девушка и паук»)
- Спецприз жюри конкурса «Столкновения» — «Вкус» Ле Бао