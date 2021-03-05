Вы попали в уголок Берлинского кинофестиваля на «Афише Daily» — здесь можно найти все, что мы пиcали о Берлинале 2021 года.

— 71-й Берлинский кинофестиваль состоялся с 1 по 5 марта 2021 года.

— Впервые киносмотр прошел дистанционно в онлайн-формате. Из‑за авторских прав и региональных ограничений не все фильмы конкурсной программы были доступны для просмотра из России.

— Фестиваль отказался от деления актерских наград на «мужские» и «женские», поэтому впервые установил гендерно-нейтральный призы за «Лучшую роль» и за «Лучшую роль второго плана».

— Жюри основного конкурса этого года равноправно обошлось без председателя. В него вошли: иранский победитель прошлого года Мохаммад Расулоф («Зла не существует»), позапрошлая победительница Адина Пинтилие («Недотрога»), режиссер «Синонимов» Надав Лапид, создательница «О теле и душе» Ильдико Эньеди, итальянский документалист Джанфранко Рози и боснийская режиссерка Ясмила Жбанич.

Победители


Берлинале-2021
Дневники веб-Берлинале — день 1-й: Хон Сан Су, вьетнамский «Вкус» и скайп-кино
Дневники веб-Берлинале — день 1-й: Хон Сан Су, вьетнамский «Вкус» и скайп-кино
Берлинале-2021
Дневники веб-Берлинале — день 2-й: хоррор про Эпштейна, румынское порно и Дени Коте
Дневники веб-Берлинале — день 2-й: хоррор про Эпштейна, румынское порно и Дени Коте
Берлинале-2021
Дневники веб-Берлинале — день 3-й: грузинский футбол, маньяк в Гонконге, новая Сьямма
Дневники веб-Берлинале — день 3-й: грузинский футбол, маньяк в Гонконге, новая Сьямма
Берлинале-2021
Дневники веб-Берлинале — день 4-й: японские случайности и иранский апокалипсис
Дневники веб-Берлинале — день 4-й: японские случайности и иранский апокалипсис
Берлинале-2021
Вампиры, секс и роботы: чего ждать от Берлинского кинофестиваля 2021 года
Вампиры, секс и роботы: чего ждать от Берлинского кинофестиваля 2021 года
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