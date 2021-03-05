— 71-й Берлинский кинофестиваль состоялся с 1 по 5 марта 2021 года.

— Впервые киносмотр прошел дистанционно в онлайн-формате. Из‑за авторских прав и региональных ограничений не все фильмы конкурсной программы были доступны для просмотра из России.

— Фестиваль отказался от деления актерских наград на «мужские» и «женские», поэтому впервые установил гендерно-нейтральный призы за «Лучшую роль» и за «Лучшую роль второго плана».

— Жюри основного конкурса этого года равноправно обошлось без председателя. В него вошли: иранский победитель прошлого года Мохаммад Расулоф («Зла не существует»), позапрошлая победительница Адина Пинтилие («Недотрога»), режиссер «Синонимов» Надав Лапид, создательница «О теле и душе» Ильдико Эньеди, итальянский документалист Джанфранко Рози и боснийская режиссерка Ясмила Жбанич.

Победители