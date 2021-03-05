«Золотого медведя» присудили сатирическому фильму румына Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно» — как написано в поэтическом пояснении жюри, за перекличку с цайтгайстом. Фильм, действительно, яркий, формально смелый и чрезвычайно злободневный по фактуре: утекший в интернет порноролик, споры о нравственности, маски наконец. Другой вопрос, что его чем дальше, тем больше заносит в КВН. Но решение жюри, еще раз, понятное и, наверное, не худшее.

Как часто бывает, лучший фильм программы — японское «Колесо фортуны и фантазии» Рюсукэ Хамагути — получил второй по значению приз, Гран-при, на который значительно меньше политического давления. Мы писали про эту тонкую, игривую, очень французскую по духу философскую драму о причудах судьбы, состоящую из трех новелл.

Приз жюри, условная бронза, ушел полюбившейся всем документальной ленте «Мистер Бакманн и его класс». Режиссер Мария Шпет, явно вдохновленная фильмами Фредерика Уайзмана, три с лишним часа наблюдает, не вмешиваясь, за жизнью мини-социума — школьного класса для детей иммигрантов в небольшом немецком городе. Мистер Бакманн, учитель — флегматичный пожилой мужчина с чрезвычайно неформальным гардеробом. Дети, многие из которых еще плохо знают язык, очень симпатичные, и фильм очевидно оптимистичен относительно их — а значит, немецкого — будущего.

Тоже документальный фильм, тоже на тему мультикультурности и интеграции, и тоже поставленный женщиной, Алис Диоп, но обращенный скорее в прошлое, чем в будущее — французский «Мы», — получил главный приз в секции «Столкновения». Диоп (не родственница Мати Диоп; это популярная фамилия в Сенегале) взяла гораздо более личную ноту в этом разговоре про иммигрантский опыт и французские banlieue — речь идет, в частности, и про ее семью. Центральной метафорой фильма выступает ветка парижского метро RER B, которая соединяет север и юг города, проходя через самый центр: каждый, кто был в Париже и ездил в аэропорт Руасси, видел, как меняется вагон по мере отдаления от центральных станций.

Приз за режиссуру получил дебютант в полном метре, венгр Денеш Надь, автор очевидно умело сделанного военного фильма «Естественное освещение» — хотя в его отстраненности есть что‑то клиническое или, может быть, нерешительно ученическое. Это немножко аванс; венгерское кино в последние годы на подъеме.

Прошлогодний лауреат этой награды, великий кореец Хон Сан Су, теперь получил приз за эллиптический, по обыкновению, сценарий фильма «Введение». Что ж, в будущем году с Берлина — «Золотой медведь».

Оргкомитет с этого года решил вместо призов лучшему актеру и актрисе вручать гендерно нейтральные призы за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана. Первый получила немка Марен Эггерт, у которой робкий роман с роботом Дэном Стивенсом в фильме «Я твой мужчина»; выбор неочевидный, но, в принципе, обычная хорошая роль, почему бы нет. Второй достался совсем молодой венгерской актрисе Лилле Кизлингер за пронзительно исполненный монолог в лучшей новелле фильма «Лес — Я тебя вижу»: она обвиняет отца в смерти матери. Пока фильм недоступен, стоит посмотреть ролик про то, как актриса узнает о своей победе.

Нашумевшему в программе «Столкновения» фильму дебютанта Ле Бао «Вкус» про неторопливые приключения голого нигерийца во вьетнамских трущобах достался специальный приз жюри этой секции. Канадец Дени Коте, нашедший в «Социальной гигиене» оригинальный подход к коронавирусному дистанцированию и снявший фильм целиком на лужайках, разделил режиссерский приз со швейцарскими инди-близнецами Цюрхерами, чья картина «Девушка и паук», наоборот, путешествует по квартирам.

Конечно, пандемия оставила отпечаток не только на форме, но и на содержании фестиваля: для такого огромного киносмотра, как Берлинале, программа выглядела несколько куце, в конкурсе не хватило хотя бы еще пары-тройки больших фильмов, могло бы быть поменьше немцев и так далее. С другой стороны, фестиваль стал еще более демократичным, а это, кажется, ровно то, к чему стремится новое руководство.