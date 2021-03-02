В этом году Берлинский кинофестиваль в связи с пандемией пройдет в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Жюри, кинокритики и профессионалы всю неделю будут смотреть новое кино у себя дома. Выбрали самые интересные фильмы из обширной программы столь необычного Берлинале.

«Альбатрос» («Albatros»), реж. Ксавье Бовуа Основной конкурс

© Les Films du Worso

Главный герой «Альбатроса» — шеф местной полиции одного из районов Нормандии Лоран. После десяти лет совместной жизни он решает жениться на своей девушке Мари. У пары уже есть маленькая дочь. В то время как на семейном фронте все гладко, на работе — не совсем. Лорану приходится не только выгонять пьяных нарушителей спокойствия из бара (сам режиссер Ксавье Бовуа в блестящем камео), но и сталкиваться с более серьезными преступлениями. Когда фермер Жюльен намеревается покончить с собой, случается непредвиденное. Далее следует чистый экзистенциализм и архетипический миф о человеке в кризисе. Ксавье Бовуа, начинавший помощником португальского мэтра Мануэла ди Оливейры, в прошлом имеет призы Каннского фестиваля (например, за фильм «Не забудь, что ты скоро умрешь»). В «Альбатросе» режиссер укрепляет свою позицию мастерского наблюдателя человеческих эмоций и рассуждает над понятием ответственности и потери контроля. В фильме снялся любимец братьев Дарденнов, бельгийский актер Жереми Ренье. «Неудачный секс, или Беспечное порно» («Bad Luck Banging or Loony Porn»), реж. Раду Жуде Основной конкурс

Призер Берлинале в 2015 году Раду Жуде («Серебряный медведь» как лучшему режиссеру за фильм «Браво!») почти каждый год представляет свои работы на этом кинофестивале. А в прошлом году в программе «Форум» — сразу две, обе — на политическую тематику. Со своим новым фильмом румынский режиссер возвращается на территорию социальной трагикомедии, подобной тем, что он снимал в начале своей карьеры («Все в нашей семье»). По сюжету видео, на котором мужчина и женщина в масках занимаются сексом, утекает в интернет и становится вирусным. Женщину между тем опознают, и она учительница. Общественность начинает осуждать ее, ведь она должна быть образцом для подражания. Скандал превращается в трибунал о консенсусе секса и порнографии. Как самый настоящий новатор, Жуде создал из своего фильма интеллектуальный сатирический триптих, не забывая упомянуть о том, что значит современный кинематограф в его документальных формах.

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«Фабиан, идущий к собакам» («Fabian oder Der Gang vor die Hunde»), реж. Доминик Граф Основной конкурс

Заслуженный немецкий режиссер Доминик Граф — признанный мастер жанрового кино, триллера и детектива. В 2015 году его фильм «Возлюбленные сестры» о любовном треугольнике между двумя сестрами и поэтом Шиллером был номинирован на «Оскар». На этот раз он взялся за экранизацию автобиографического романа Эриха Кестнера «Фабиан — важнейшего произведения времен Веймарской республики. Действие происходит в Берлине в 1931 году, когда в Германии зарождается фашизм. Главный герой Якоб Фабиан, имеющий докторскую степень по германистике, днем ​​пишет рекламные тексты, а по ночам вместе с другом, Стефаном Лабудом посещает самые диковинные заведения города. В то время как Стефан — энергичный человек, когда дело доходит до коммунизма и секса, Фабиан остается трезвым и отстраненным. Не очень веря в это, он ждет «победы порядочности». «Я твой мужчина» («Ich bin dein Mensch»), реж. Мария Шрадер Основной конкурс

Опытная немецкая актриса и режиссер, недавно получившая премию Primetime Emmy Award за свой сериал «Неортодоксальная» представит фильм со всеобщим любимцем Дэном Стивенсом. Стивенс в картине играет робота-гуманоида, с которым ученая Альма из знаменитого берлинского Пергамского музея будет жить три недели в качестве эксперимента. Цель этого исследования — позволить искусственному интеллекту трансформироваться в ее идеального спутника жизни. За этой завязкой следует трагикомический рассказ, в котором подвергаются сомнению понятия любви, секса, тоски и того, что делает нас людьми. В фильме также снялась Сандра Хюллер, известная по главной роли в «Тони Эрдманне». «Лес, я вижу тебя повсюду» («Rengeteg — mindenhol látlak»), реж. Бенедек Флиегауф Основной конкурс

© Fraktál Film

Предыдущий фильм венгерского режиссера Бенедека Флигауфа «Лилиевая тропа» показывали в программе «Форум» Берлинале-2016. Это была сновидческая семейная драма со скелетами в шкафу. До этого был «Просто ветер» о семье венгерских цыган, подвергшейся геноциду. Теперь Флиегауф снял семь гипнотических миниатюр, объединенных в настоящую симфонию. Вначале кажущиеся безобидными, эти истории становятся все более зловещими, пока не достигают кульминации. Дедушка молчит — он еще жив? Мужчина разговаривает с гардеробом — почему? Молодые люди шокируют своих матерей — один любовью, другой презрением. Наконец, есть шарлатан, который доводит наивных больных людей до смерти. Кто здесь жертва, а кто виноват, понять практически невозможно. Флиегауф умело продолжает свои антропологические исследования в стиле микрореализма, похожего на его дебютный полнометражный фильм «Лес» 2003 года. Аматоры (без образования) работали совместно с профессионалами над этой малобюджетной клаустрофобической картиной, в которой разные источники вдохновения — от Джона Кассаветиса до Раймонда Карвера и Петера Надаша. «Введение» («Inteurodeoksyeon»), реж. Хон Сан Су Основной конкурс

Один из самых плодовитый корейских режиссеров Хон Сан Су, который в минувшем году отметил свое 60-летие и получил «Серебряного медведя» на Берлинале, возвращается в конкурсную программу с очередным, как это можно предположить, шедевром. Свой новый фильм режиссер посвятил молодому поколению корейцев, которое выбирает свой собственный путь в жизни. Это переплетение историй юного Ен Хо и его девушки Чжу Вон, учащейся в Берлине, а также их семей. Снова черно-белая палитра цветов, снова любимая актриса Ким Мин Хи (которая на этот раз играет второстепенную роль), снова пустынные зимние пляжи и маленькие кафе, затерянные в городе. Это 25-й фильм автора, каждый раз удивляющего зрителей своей мудростью, спокойствием и тонким юмором.

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«Что мы видим, когда смотрим на небо?» («Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?»), реж. Александр Коберидзе Основной конкурс

Александр Коберидзе — перспективный грузинский режиссер, учившийся в Германии. Его полнометражным дебютом была трехчасовая гей-история «Пусть лето не наступит никогда», снятая на телефон Sony Ericsson, наполненная волшебством летнего Тбилиси. В новом фильме действие происходит также летом, но уже в Кутаиси. Эта нежная комедия отсылает то к Юджину Грину, то к Аньес Варде, но надо сказать, что у Коберидзе есть свой собственный, совершенно уникальный авторский стиль, напоминающий об эпохе немого кино. У ворот школы случайно встречаются Лиза и Георгий. Ошеломленные внезапно нахлынувшим чувством, они договариваются о свидании на следующий день, даже не назвав друг другу своих имен. Это любовь с первого взгляда, и предметы вокруг начинают оживать: камера наблюдения становится дьявольским глазом, водосточная труба — оракулом. Наступает ночь, и наутро влюбленные просыпаются в других телах. Они прокляты. «Мамочка» («Petite maman»), реж. Селин Сьямма Основной конкурс

© Lilies Films

Очень долго Селин Сьямма держала сюжет своего нового фильма в секрете. Но наконец стали известны подробности картины, с которой режиссерка возвращается на территорию своего фильма «Сорванец» (2011). Восьмилетняя Нелли только что потеряла любимую бабушку и помогает родителям наводить порядок в доме детства своей матери. Она исследует территорию и окружающие леса, где раньше играла ее мама Марион и где она построила домик на дереве, о котором так много слышала Нелли. Но однажды ее мать внезапно уезжает. Тогда Нелли встречает в лесу девочку своего возраста, строящую домик на дереве. Пятый фильм Селин Сьяммы, которая участвует в Берлинале во второй раз, — работа очень зрелая. Взгляд режиссера, выраженный оператором Клэр Матон через яркие осенние краски, исследует важный момент перехода к взрослой жизни. И снова автор феминистского хита «Портрет девушки в огне» рассматривает важные вопросы жизни с чисто женской точки зрения. «Колесо удачи и фантазии» («Wheel of Fortune and Fantasy»), реж. Рюсукэ Хамагути Основной конкурс

Все творчество Рюсукэ Хамагути строится на исследовании феномена двойников и зеркальном отображении персонажей. Но если предыдущие его фильмы («Счастливый час» и «Асако 1 и 2») были своеобразными «романами», то новую работу можно охарактеризовать как сборник новелл. Повторяющийся ритм фильма усиливает этот эффект. Каждый из трех эпизодов фильма вращается вокруг главной героини, и они в свою очередь также разделены на три части, словно музыкальное произведение. В центре внимания — истории о неожиданном любовном треугольнике, неудачном соблазнении и встрече, возникшей в результате недопонимания. Большая часть действия происходит в одном пространстве и включает в себя всего двух актеров, но это непохоже на театр. Секрет кроется не только в сценарии, но и в сложной темпоральности каждого эпизода, последний из которых заигрывает с научной фантастикой.

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«Бестселлеры» («Best Sellers»), реж. Лина Ресслер Гала-премьеры

© Item 7

В прошлом году фильмом открытия Берлинале был «Мой роман с Сэлинджером» о том, как молодая литературная агентка общается с великим автором «Над пропастью во ржи». В этом году зрителям представят еще один «литературный» фильм, в главных ролях — Майкл Кейн и Обри Плаза . По сюжету Харрис Шоу все еще печатает на своей разваливающейся пишущей машинке, хотя ему нравится орать в свой дисковый телефон, что он давно умер. Он кашляет и ругается, пьет и курит. В то же время Люси Стэнбридж, наследница издательства, которое полвека назад добилось успеха благодаря роману автора «Атомная осень», вся в делах. Пока Харрис живет где‑то на дне общества, энергичная молодая женщина получает от своего амбициозного помощника сообщения о падающих показателях продаж и нелестных комментариях блогеров. Книжный тур с Харрисом Шоу и его новой работой призван спасти издательство. Режиссерский дебют Лины Ресслер — временами абсурдный, а иногда и душевный роуд-муви. «Уйти по-французски» («French Exit»), реж. Азазель Джейкобс Гала-премьеры

© Sony Pictures Classics

Хотя новая комедия Азазеля Джейкобса «Уйти по-французски» была встречена неоднозначными отзывами после премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале, почти все критики были согласны с тем, что Мишель Пфайффер очень интересна в роли Фрэнсис Прайс, шестидесятипятилетней вдовы из Нью-Йорка, растрачивающей состояние своего мужа. Сценарист Патрик ДеВитт, адаптируя свой роман, придумал женщину по имени Фрэнсис, которая обнаруживает безжизненное тело мужа Франклина в их шикарной квартире на Манхэттене и решает отправиться в запланированный отпуск в Вейл. Когда вернется, она вызовет скорую. Два десятилетия спустя она уже растратит свое наследство, но, к счастью, у подруги детства Джоан есть свободная пустая квартира в Париже. Фрэнсис продает все свои предметы искусства и мебель, ее сын Малькольм прощается со своей невестой Сьюзен, и они уезжают со своим любимым черным котом Фрэнком . Картину, своим сюрреализмом и юмором похожую на работы Уэса Андерсона, снял сын известного режиссера Кена Джейкобса. «Для Лучо» («Per Lucio»), реж. Пьетро Марчелло Гала-премьеры

© Rai Cinema

Режиссер венецианского хита «Мартин Иден» Марчелло возвращается к документальной форме («Прекрасная и потерянная») с фильмом, который отдает дань уважения не только знаменитому певцу, но и представлению о людях, которые канули в лету вместе с ним. Лучо Далла был одним из самых значительных итальянских певцов, композиторов и актеров современности. Этот фильм — трибьют артисту, песни которого рассказывают об истории Италии во времена стремительных социальных и культурных изменений. Благодаря комментариям менеджера и друга певца Тоби Риги, а также эффективному и уникальному использованию архивных материалов, Пьетро Марчелло воссоздает жизнь Лучо Далла, делая его центром внимания, через который режиссер проливает свет на страну, выросшую из руин после Второй мировой войны. Далла был совсем не красавцем, в отличие от других певцов его поколения, но олицетворял собой иной образец для подражания, более близкий к народу.

«Бета-тест» («The Beta Test»), реж. Джим Каммингс «Столкновения»

Сценарист, актер и режиссер Джим Каммингс известен прежде всего своим фильмом «Дорога грома» о полицейском, столкнувшимся с различными жизненными трудностями. Картина виртуозно лавирует между триллером и комедией. Буквально в прошлом году на экраны вышла очередная его мультижанровая работа — комедийный хоррор-триллер «Оборотень», который вдохнул новую жизнь в легенду об оборотнях. Обычно Каммингс сам исполняет главные роли в своих картинах. Вот и в своем новом фильме «Бета-тест» он сыграет кадрового агента Джордана Хайнса, собирающегося жениться. Накануне свадьбы он получает анонимное письмо с предложением заняться сексом. Любопытство и желание раздирают Хайнса. Но, может быть, его подстерегает опасность? И кто послал ему это письмо? Хайнсу предстоит решить множество загадок, при этом постаравшись не умереть от страха. «Бета-тест» — фильм ужасов, в котором зажигательная комедия сочетается с жесткими политическими комментариями. Каммингс и его сценарист Пи Джей МакКейб следят за тем, чтобы повествование соответствовало захватывающему трипу главного героя, граничащего с нервным срывом. «Кровопийцы» («Blutsauger»), реж. Юлиан Радльмайер «Столкновения»

Режиссер, который создал в кинематографе целое течение синемарксизм, Юлиан Ральдмайер хорошо известен российскому зрителю по фильмам «Зимняя сказка пролетариата» и «Самокритика буржуазного пса». А на этот раз он и вовсе снял часть своего фильма в Москве (в нем множество камео российских кинокритиков). Главный герой картины — Левушка, рабочий на фабрике, которого отбирают на кастинге для фильма Эйзенштейна. В фильме «Октябрь» он играет роль Троцкого. Но когда Троцкий впадает в Советском Союзе в немилость, то все сцены с ним вырезают, и карьера актера оказывается разрушена. Левушка пытается эмигрировать, чтобы продолжить свою актерскую деятельность за границей, где встречает таинственную вампиршу . Главную роль в фильме исполнил Александр Коберидзе, автор фильма «Что мы видим, когда смотрим на небо?». «Социальная гигиена» («Hygiène sociale»), реж. Дени Коте «Столкновения»

Любимец Берлинского кинофестиваля канадский режиссер Дени Коте — завсегдатай различных программ Берлинале. Именно здесь он представлял в 2016 году свой фильм «Борис без Беатрис» с Дени Лаваном о странной болезни женщины по имени Беатрис, которой изменяет муж. И именно здесь два года назад в конкурсе участвовал его фильм «Антология города-призрака», эдакая смесь сериалов «Твин Пикс» и «На зов скорби». По сюжету главный герой его нового фильма Антонин — настоящий денди. У него подвешен язык, что могло сделать бы его писателем, но вместо этого лишь позволяет выбираться из неприятностей. Его обаяние и остроумие подвергаются испытанию пятью женщинами, которые вот-вот потеряют терпение в отношении него: его сестра, его жена, женщина, которую он желает, сборщица налогов и жертва его озорства. Как всегда, герои фильмов Коте харизматичны и не лишены чувства юмора, но на этот раз картина получилась более разговорной, чем обычно. «Rock Bottom Riser», реж. Ферн Сильва «Столкновения»

По мере того как лава продолжает вытекать из ядра Земли на острове Гавайи, что представляет неминуемую опасность, нарастает кризис. Астрономы планируют построить самый большой в мире телескоп на самой священной и почитаемой горе Гавайев — Мауна-Кеа. Фильм основан на древней полинезийской навигации, прибытии христианских миссионеров и способности обсерватории фиксировать происхождение вселенной, обзоре влияния колониализма поселенцев, поиске разумной жизни и открытии новых миров. Ферн Сильва — художник, который начинал работать монтажером и оператором в Нью-Йорке. Его ранние фильмы вращались вокруг его отношений с Португалией и с тех пор расширились, подчеркивая глобальное влияние индустрии на культуру и окружающую среду. На протяжении более десяти лет его 16-миллиметровые фильмы были настоящей находкой различных фестивальных и музейных программ. Новое эссе — для поклонников медитативных экспериментов в духе Паоло Гузмана.

«Кураж» («Courage»), реж. Алексей Полуян Berlinale Special

Пятнадцать лет назад разочарованные нетерпимостью авторитарного режима Марина, Павел и Денис покинули Минский государственный театр, чтобы выступать в недавно созданном Белорусском свободном театре. Репетиции проходят тайно, и режиссер руководит спектаклем по скайпу. Ресурсов мало, а темы взрывоопасны. Точно так же, как настоящая жизнь, зажатая между повседневной рутиной и подпольной деятельностью, их нынешняя пьеса посвящена исчезнувшим оппозиционным политикам. После президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси сотни тысяч людей борются за свою свободу. Они протестуют ненасильственно за мирную передачу власти. Бывший айтишник, а ныне режиссер Алексей Полуян смотрит на этот водоворот, помещая трех своих главных героев в эпицентр событий. Он считает очень символичным попадание документальной картины в программу Берлинского кинофестиваля, ведь именно этот город был разделен стеной по политическим мотивам. «Тина» («Tina»), реж. Дэниел Линдсей, Т.-Дж. Мартин Гала-премьеры

Документальный фильм о певице Тине Тернер содержит огромное количество ранее не публиковавшихся кадров, аудиозаписей, личных фотографий и новых интервью, в том числе с самой певицей. Фильм представляет собой динамичный рассказ без прикрас о жизни и карьере музыкальной иконы. Все изменилось, когда Тина начала рассказывать свою историю травм и выживания, несмотря на то что она всегда была королевой рок-н-ролла. Док показывает период восхождения Тины Тернер на олимп славы, а также освещает личные и профессиональные проблемы, сопутствующие ему. В копилку похожих фильмов о Radiohead и других культовых музыкантов. «Вадим на прогулке» (Vadim on a Walk), реж. Саша Свирский Короткометражные фильмы

Россия представлена на Берлинале в этом году не очень обширно, но вот один из примеров. По сюжету этого анимационного абстрактного фильма его герой Вадим набирается храбрости и покидает свой узкий, знакомый квадрат, выбирая все то неизвестное, что может предложить мир. В широких мазках и ярких красках ему необходимо передать всю красоту и всю жестокость, с которыми он сталкивается. Аниматор Саша Свирский создал более 15 авторских короткометражных фильмов, экспериментируя с техниками, применяя в первую очередь художественный подход. В работе над фильмами часто использует метод импровизации. «Дочь рыбака», реж. Юлдуз Бахтиозина «Форум»

Еще один российский фильм в программе. Торговка рыбой Полина плохо спит, потому что переживает за своего брата. Чай, поданный ей странной старухой, превращает ее сон в сказку. В своего рода преступном мире она участвует в конкурсе, цель которого — определить, есть ли у нее то, что нужно, чтобы стать царевной. Фильм — сказка, в которой Полине предстоит пройти различные испытания, чтобы вернуться в конце другим человеком. Обилие славянских головных уборов и костюмов, помещенных в советские интерьеры, делает картину архетипической для российского зрителя. Таким мог бы быть фильм Ренаты Литвиновой. Картина Юлдуз Бахтиозиной была представлена этим летом на кинофестивале «Зеркало». «Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай Generation