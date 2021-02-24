Фильм основан на реальной истории Мохамеду Ульд Салахи из Мавритании. Бывший боец мухаджидов-антикоммунистов в Афганистане в 1990-х годах был схвачен и передан властям США после 11 сентября (с разрешения правительства Мавритании) и содержался в Гуантанамо без предъявления обвинений и суда в течение 14 лет (с 2002 по 2016 год). Он был освобожден, когда государство, наконец, признало его свидетельства бесполезными, так как они были получены под пытками .