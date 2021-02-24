В кинотеатрах идет звездная драма «Мавританец» об узнике тюрьмы Гуантанамо. Из зимы 2021 года американские события десятилетней давности покажутся российскому зрителю до боли знакомыми. Фильм номинировали на «Золотые глобусы» и ожидают на «Оскаре». Смотрите эксклюзивный отрывок на «Афише Daily».
Фильм основан на реальной истории Мохамеду Ульд Салахи из Мавритании. Бывший боец мухаджидов-антикоммунистов в Афганистане в 1990-х годах был схвачен и передан властям США после 11 сентября (с разрешения правительства Мавритании) и содержался в Гуантанамо без предъявления обвинений и суда в течение 14 лет (с 2002 по 2016 год). Он был освобожден, когда государство, наконец, признало его свидетельства бесполезными, так как они были получены под пытками.
Фильм Кевин МакДональда снят по сценарию Майкла Броннера, Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани, написанного по книге самого Салахи «Дневник Гуантанамо», опубликованной в 2015 году, когда он еще находился в тюрьме: страницы рукописи регулярно передавались его адвокату Нэнси Холландер.
Франко-алжирская звезда Тахар Рахим играет Салахи; также в фильме снялись Джоди Фостер и Шейлин Вудли. Бенедикт Камбербатч играет военного прокурора, подполковника Стюарта Коуча, который очень увлечен идеей смертной казни.
Фильм номинирован на актерские «Золотые глобусы» в сегментах «Лучший актер в драме» (Тахар Рахим) и «Лучшая актриса второго плана» (Джоди Фостер). Итоги премии станут известны 28 февраля.
Уже в кино — с 18 февраля в российских кинотеатрах.