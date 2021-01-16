На этой неделе не стало бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. «Афиша Daily» вспомнила самые любимые, необычные и просто золотые выпуски из всего многолетнего наследия юмористических миниатюр, которые продолжают выходить до сих пор.

Топ-25 лучших выпусков Выбор редакции «Афиши Daily»

«Мы не двойняшки!»

«Здесь рыбы нет!»

«Если бы у меня был мандарин…»

«Мальчик, а почему ты сам на сцену не выходишь?»

Параллельные прямые не пересекаются

«Вот смеху-то будет!»

«Женская доля»

«Гикнулся» со Спартаком Мишулиным

Бедный Юрик, или Как надо рассказывать о кино

Шикарная пародия на «Мертвый сезон»

«Я с тобой, Вася!», или Золотой забег

«Дядя, я знаю, что у вас сломалось»

Школа сгорела

Сила воли со «Сникерсом»

«Опять двойка»

Про любовь

Про деньги и утюг

Очень злой мальчик

«Что на коробке, то и внутри коробки»

«Макдоналдс» в библиотеке

Школа рока с Дмитрием Нагиевым

«Крик осла» с Сергеем Безруковым

«Горячая картошечка» с Ларисой Гузеевой

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Самые остросоциальные Как «Ералаш» осмыслял реальные проблемы, 90-е и социальную повестку

Девятиклассница забирает сына из яслей

Возрастной ценз в кино

«Ты бы сюда еще Берию привел, придурок»

Пародия на выборы

Пародия на Ельцина

Рэкетиры

Подделка денег

Братан из тюрьмы вернулся

Иностранные компании и наружная реклама

«Беременна в шестнадцать» с Глюкозой

Блэкфейс нашего детства Запрещенный прием, который сейчас вряд ли покажут по телевизору

Главную роль сыграл юный Владимир Сычев — будущая звезда сериала «Физрук»

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Хорроры нашего детства Еще «Ералаш» славился своими страшилками, от которых дети ловили кринж, хотя еще не знали этого слова «Нет здесь никого»

«Вампир Вася»

Чудище в туалете

Нечистая сила в пионерлагере

«Вампир из 5-го отряда»

Привидение в лагере

Фредди Крюгер

«Медный всадник»

Фея-мороженщица

Скелет в шкафу

Оборотень с Ефимом Шифриным

Наша версия «Других» с Владимиром Этушем

Самые странные и необычные выпуски Метаюмор и разрыв шаблона: в конце появляется Бог (!)

Самый грустный эпизод про собаку

«Дуэль»

Очень странная история про муху

«Детство вспоминаю»

«Она же старуха»

Раньше в «Ералаше» могли показать просто картинки с выставки

Еще можно было показывать курящих детей

История про гендер

Очень странные дела и апельсины

Очень странные представления о любви

Признание в любви в наручниках

Связывание, пытки и группа «На-На»

«Как безнадежно устарел ваш хеви-метал в XXI веке»

Печальный эпизод про Деда Мороза

Учим иностранные языки

«I'm travelling down the river»

«Do you speak English?»

Драка с Петром I, Эйнштейном и Толстым

Перестрелка, кровь и оружие

Стриптиз и рэп

Клуб анонимных двоечников

Нечто очень странное

Диалог со снеговиком

«А Бог есть?»

Современность Как «Ералаш» осмыслял новые времена Принято считать, что в наше время «Ералаш» уже не тот: он как бы есть, но его как будто и нет на виду. На самом деле последние годы видеожурнал ведет себя довольно активно и продолжает выходить: сборники дотационно даже показывают на больших экранах в кино, в новых выпусках периодически снимаются звезды уровня Елены Лядовой. Иногда эпизоды начинали повторяться: авторы порой делали ремейки старого наследия с нынешними детьми (например, вот оригинал, а вот современный повтор того же сюжета). Однако «Ералаш» перманентно старался отражать развивающуюся действительность и новые увлечения детей. Вот что из этого выходило.

Мобильники

Дистанционное общение

Веб-свидания

Эмо

Рэп и Пушкин

Эпидемия и маски

«Селфи»

Блогеры и «Скибиди»

Грачевский и сказки Еще в «Ералаше» очень любили переосмыслять на современный лад известные сказки — таких выпусков было очень много (от «Золотой рыбки» до «Спящей красавицы»). Но было бы логично завершить гид сказочным эпизодом с участием самого Бориса Грачевского, который предпочитал оставаться по ту сторону камеры и почти никогда сам не снимался в выпусках киножурнала. Вот исключительный случай, когда Грачевский сыграл джинна.