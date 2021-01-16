На этой неделе не стало бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. «Афиша Daily» вспомнила самые любимые, необычные и просто золотые выпуски из всего многолетнего наследия юмористических миниатюр, которые продолжают выходить до сих пор.
Топ-25 лучших выпусков
Выбор редакции «Афиши Daily»
«Мы не двойняшки!»
«Здесь рыбы нет!»
«Если бы у меня был мандарин…»
«Мальчик, а почему ты сам на сцену не выходишь?»
Параллельные прямые не пересекаются
«Вот смеху-то будет!»
«Женская доля»
«Гикнулся» со Спартаком Мишулиным
Бедный Юрик, или Как надо рассказывать о кино
Шикарная пародия на «Мертвый сезон»
«Я с тобой, Вася!», или Золотой забег
«Дядя, я знаю, что у вас сломалось»
Школа сгорела
Сила воли со «Сникерсом»
«Опять двойка»
Про любовь
Про деньги и утюг
Очень злой мальчик
«Что на коробке, то и внутри коробки»
«Макдоналдс» в библиотеке
Школа рока с Дмитрием Нагиевым
«Крик осла» с Сергеем Безруковым
«Горячая картошечка» с Ларисой Гузеевой
Самые остросоциальные
Как «Ералаш» осмыслял реальные проблемы, 90-е и социальную повестку
Девятиклассница забирает сына из яслей
Возрастной ценз в кино
«Ты бы сюда еще Берию привел, придурок»
Пародия на выборы
Пародия на Ельцина
Рэкетиры
Подделка денег
Братан из тюрьмы вернулся
Иностранные компании и наружная реклама
«Беременна в шестнадцать» с Глюкозой
Наталья Ионова (она же Глюк'oZa) участвовала в нескольких сериях «Ералаша» не только в детстве («Поганки», «Переселение душ»), но и уже в статусе взрослой звезды («Стрекоза и муравей»).
Блэкфейс нашего детства
Запрещенный прием, который сейчас вряд ли покажут по телевизору
Хорроры нашего детства
Еще «Ералаш» славился своими страшилками, от которых дети ловили кринж, хотя еще не знали этого слова
«Нет здесь никого»
«Вампир Вася»
Чудище в туалете
Нечистая сила в пионерлагере
«Вампир из 5-го отряда»
Привидение в лагере
Фредди Крюгер
«Медный всадник»
Фея-мороженщица
Скелет в шкафу
Оборотень с Ефимом Шифриным
Наша версия «Других» с Владимиром Этушем
Самые странные и необычные выпуски
Метаюмор и разрыв шаблона: в конце появляется Бог (!)
Самый грустный эпизод про собаку
«Дуэль»
Очень странная история про муху
«Детство вспоминаю»
«Она же старуха»
Раньше в «Ералаше» могли показать просто картинки с выставки
Еще можно было показывать курящих детей
История про гендер
Очень странные дела и апельсины
Очень странные представления о любви
Признание в любви в наручниках
Связывание, пытки и группа «На-На»
«Как безнадежно устарел ваш хеви-метал в XXI веке»
Печальный эпизод про Деда Мороза
Учим иностранные языки
«I'm travelling down the river»
«Do you speak English?»
Драка с Петром I, Эйнштейном и Толстым
Перестрелка, кровь и оружие
Стриптиз и рэп
Клуб анонимных двоечников
Нечто очень странное
Диалог со снеговиком
«А Бог есть?»
Современность
Как «Ералаш» осмыслял новые времена
Принято считать, что в наше время «Ералаш» уже не тот: он как бы есть, но его как будто и нет на виду. На самом деле последние годы видеожурнал ведет себя довольно активно и продолжает выходить: сборники дотационно даже показывают на больших экранах в кино, в новых выпусках периодически снимаются звезды уровня Елены Лядовой.
Иногда эпизоды начинали повторяться: авторы порой делали ремейки старого наследия с нынешними детьми (например, вот оригинал, а вот современный повтор того же сюжета). Однако «Ералаш» перманентно старался отражать развивающуюся действительность и новые увлечения детей. Вот что из этого выходило.
Мобильники
Дистанционное общение
Веб-свидания
Эмо
Рэп и Пушкин
Эпидемия и маски
«Селфи»
Блогеры и «Скибиди»
Грачевский и сказки
Еще в «Ералаше» очень любили переосмыслять на современный лад известные сказки — таких выпусков было очень много (от «Золотой рыбки» до «Спящей красавицы»). Но было бы логично завершить гид сказочным эпизодом с участием самого Бориса Грачевского, который предпочитал оставаться по ту сторону камеры и почти никогда сам не снимался в выпусках киножурнала. Вот исключительный случай, когда Грачевский сыграл джинна.