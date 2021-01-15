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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:18

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер после госпитализации с COVID-19. Об этом сообщили «РБК» и ТАСС.

Грачевский заразился коронавирусом в конце декабря. Первоначально он лечился дома, однако затем был госпитализирован. «Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует», — говорил режиссер 28 декабря.

На прошлой неделе супруга кинематографиста Екатерина Белоцерковская сообщала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого к тому моменту уже перевели в реанимацию. Она призвала молиться за здоровье мужа.

Грачевскому был 71 год. Помимо «Ералаша», он известен как автор документальных фильмов и режиссер художественных картин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

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