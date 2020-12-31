Список стриминговых онлайн-премьер новогодних каникул — все самое актуальное из мира кино и сериалов, что можно успеть посмотреть на длинных выходных.
«Бриджертоны» («Bridgerton»)
С 25 декабря
Костюмная «Сплетница» по историческим романам американской писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. В центре сюжета окажутся девушка на выданье Дафна Бриджертон и холостяк герцог Гастингс, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. В этом им помогает таинственная леди Уислдаун, которая намерена писать обо всех событиях нового сезона.
«Смерть 2020-му» («Death to 2020»)
С 27 декабря
Мокьюментари-комедия от создателей «Черного зеркала» — отличный способ попрощаться с 2020 годом. Картина состоит из интервью с вымышленными экспертами, которые комментируют различные реальные события, произошедшие в 2020 году. В проекте снялись Лиза Кудроу, Хью Грант, Сэмюэль Л.Джексон, Кумайл Нанджиани («Кремниевая долина»), Кристина Милиоти («Как я встретил вашу маму») и многие другие знакомые лица.
«Леденящие душу приключения Сабрины» («Chilling Adventures of Sabrina»), 4-я часть
C 31 декабря
Под конец года на «Нетфликсе» выходит финальный сезон «Сабрины». Новая доза приключений маленькой ведьмы идеально подходит к праздникам. Дело в том, что за эти сезоны «Сабрина» так и не стала убедительным фэнтези-приключением и полновесной драмой взросления, зато исправно выступала в качестве комфортной праздничной еды и теплого рождественского свитера для всех своих преданных фанатов.
«Кобра Кай» («Cobra Kai»), 3-й сезон
С 1 января
Новые эпизоды популярного шоу о мастерах боевых искусств. В них давние противники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединятся, чтобы положить конец вражде между своими учениками и вместе воспитать новое поколение бойцов. Новый сезон сняли после перехода шоу с YouTube Premium на Netflix. Стриминговый сервис продлил сериал сразу на два сезона после того, как «Кобра Кай» стал одним из самых просматриваемых проектов на платформе.
«Фрагменты женщины» («Pieces of a Woman»)
С 7 января
Вдумчивый венгерский режиссер Корнель Мундруцо вместе с девушкой, сценаристкой Катей Вебер, превратил личный опыт своей пары в поразительно трагичное и в то же время поэтичное произведение. Сюжет здесь построен вокруг одного выкидыша, то есть повседневной, обыденной медицинской жути, которой может закончиться всякая беременность. Сама сцена родов Марты (Ванесса Кирби, главная звезда Венецианского фестиваля-2020) снята без склеек, и эта псевдодокументальность придает происходящему еще больше древнегреческого по накалу трагизма. Впоследствии брак Марты с Шоном (Шайя ЛаБаф) развалится сам собой, а она сама начнет заново искать для себя в жизни, которую не дано было прожить ее сыну, хоть какой‑то смысл.
«КиноПоиск HD»
«Последний министр», специальный эпизод
С 26 декабря
Специальная новогодняя серия комедийного сериала «Последний министр» от режиссера Романа Волобуева. На этот раз министр перспективного планирования Евгений Тихомиров (Ян Цапник) в исполнении Яна Цапника нечаянно замахнется на «святое» и отменит в стране новогодние каникулы. 31 декабря 2020 года министр Тихомиров становится самым ненавистным человеком в стране. Приглашенная звезда спецэпизода — Александр Баширов.
«Проект «Анна Николаевна», специальный эпизод
С 1 января
Новогодняя серия народной сай-фай комедии «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли. Зрители впервые увидят андроида-полицейского Анну Николаевну Королькевич в своей более ранней и не такой совершенной, мужской версии. Приквел перенесет сюжет в конец 2012 года, когда, согласно календарю майя, должен был наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева (Зоя Бербер) из Москвы — опытный образец андроида-полицейского.
«Доктор Кто: Революция далеков» («Doctor Who: Revolution of the Daleks»), специальный эпизод
C 1 января
Праздничный спецвыпуск сериала «Доктор Кто» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». В эпизоде под названием «Революция далеков» безжалостные враги таймлорда вернутся на Земли. Новогодняя серия расскажет о том, как в отсутствии Доктора (Джоди Уиттакер) на планету вновь прибывают Далеки. Теперь друзьям Доктора придется самостоятельно сражаться с пришельцами и спасать Землю, пока таймлорд томится на другом конце Вселенной в тюрьме строгого режима, где она была заперта в финале двенадцатого сезона.
«Постановка» («Staged»)
С 1 января
Компактный ироничный сериал, удаленно снятый во время локдауна и почти полностью разыгранный в окнах программы Zoom. Майкл Шин и Дэвид Теннант, уморительный актерский дуэт из сериала «Благие знамения», играют гипертрофированные версии самих себя и пытаются по видеосвязи устраивать репетиции пьесы, премьера которой отложилась из‑за ограничений, связанных с пандемией. Режиссер пьесы Саймон Эванс безуспешно уговаривает их заняться делом, но вместо отработки реплик двое селебрити-актеров без устали балагурят, подкалывают друга друга и меряются своими эго, споря о том, чье имя должно выше стоять на афише.
«Еще по одной» («Druk»)
С 1 января
Онлайн-премьера алкогольной трагикомедии с Мадсом Миккельсеном состоится аккурат в похмельное 1-го января. Трагикомедия рассказывает о четверке друзей — историке, психологе, экономисте и физруке, которые решают вывести формулу счастья благодаря ежедневному употреблению спиртного. Эксперимент, который начался как удачная шутка, выходит из‑под контроля, и вот тогда начинается самое интересное.
«Мажор. Фильм»
С 2 января
Продолжение успешной сериальной франшизы с Павлом Прилучным в главной роли. Полнометражный сиквел официально подтверждает, что «мажор» выжил после прошлого сезона и теперь про него выходит отдельная самостоятельная история со зрелищностью большого игрового кино. В полномасштабном эпизоде «Мажор. Фильм» вроде как метит на статус нашего народного «Форсажа».
«Настя, соберись!»
С 3 января
Комедийный сериал с Любовью Аксеновой о внутреннем мире девушки, где уживаются пять совершенно разных внутренних «я»: это внутренний ребенок (Ева Смирнова); ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка (Юлия Гришаева); одержимый контролем требовательный родитель (Светлана Камынина); богиня удовольствий (Алина Алексеева) и самоуверенная, дерзкая карьеристка (Рина Гришина). У каждой из них — свои интересы и представления о счастье. Они хитрят, спорят и воюют между собой. Но когда Настя одновременно потеряет работу, мужа и лучшую подругу, пятерку субличностей ждет нелегкая задача.
«Стража» («The Watch»)
C 4 января
Новый фэнтези-сериал по Терри Пратчетту, лишь очень отдаленно напоминающий оригинальную серию «Плоский мир» (показательная цитата Нила Геймана по поводу этой адаптации: «как если бы Бэтмен был криминальным репортером в желтом плаще и с ручной летучей мышью»). Несмотря на все расхождения (или даже благодаря им), сериал «Стража» обладает вполне соблазнительной в вакууме завязкой. Это натуральный полицейский процедурал («по преступлению в неделю»), размещенный в магической вселенной и снятый в эстетике панк-рока. Вполне вероятно, что вопреки всем обстоятельствам нас ждет главный ироничный британский сериал сезона.
«Неадекватные люди-2»
С 5 января
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых. Десять лет назад именно с «Неадекватных людей» началась карьера Романа Каримова, который после успешного дебюта переключился на эпигонство Тарантино, доработку чужих проектов и мокьюментари-комедии. В сиквеле вновь вернутся сдержанный Виталий (Илья Любимов) и бойкая Кристина (Ингрид Олеринская), но появится и потенциальная соперница Соня (Мария Горячева). Комедия займется модной в этом сезоне темой измены в России.
Start
«Чебурашка. Секрет праздника»
C 31 декабря
Под Новый год на видеосервисе Start состоится онлайн-премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника» от киностудии «Союзмультфильм». C самого утра пользователи видеосервиса смогут посмотреть новую картину, главные роли в которой озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.
«Амедиатека»
«Необыкновенный плейлист Зои» («Zoey's Extraordinary Playlist»), 2-й сезон
С 6 января
Нас ждет еще больше песен и танцев в удивительной мюзикл-комедии. Сериал получил признание критиков и любовь зрителей, что позитивно отразилось на цифрах, поэтому мы продолжим наблюдать на удивительной жизнью Зои Кларк во втором сезоне. В новых сериях создатели обещают приоткрыть тайну о необычных способностях Зои, которая слышит желания и мысли людей в формате музыкальных номеров. Кроме того, накаляются любовные страсти: Макс и Саймон по-прежнему бередят сердце девушки.
Okko
«Викинги» («Vikings»), 6-й сезон
С 3 января
Заключительные серии финального 6-го сезона скандинавской саги от создателей «Тюдоров». Сериал подводит итоги интриг в таинственном и опасном мире викингов, мечтающих покорить Запад и Восток. Пытаясь воплотить свои смелые замыслы они впадают в междоусобицы, разгоревшиеся среди вождей своей же родины. Одну из главных ролей в шестом сезоне исполнил актер Данила Козловский, который сыграл Вещего Олега.
Apple TV+
«Дикинсон» («Dickinson»), 2-й сезон
С 8 января
В комедийном сериале смело раскрываются вопросы стереотипов и ограничений общества и семьи с точки зрения молодой бунтующей поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в XIX веке, в котором Эмили становится неожиданным героем для поколения миллениалов. Во втором сезоне Дикинсон вырывается из своей личной литературной жизни и оказывается на виду у публики, борясь с чувством, что погоня за славой может стать для нее опасной игрой. Новый сезон воссоединит Хейли Стейнфилд, Джейн Краковски, Анну Барышникову, Эллу Хант, Тоби Хасса и Эйдриана Блейка Энско, а также всемирно известного рэпера Уиз Халифа, который вернется в роли Смерти.
More.tv
«Мумий Тролль. Морская»
С 4 января
Первый фильм из многосерийного документального проекта о России девяностых. Автором и ведущим выступает журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев. Фильм посвящен выпуску революционного музыкального альбома перевернувшего все представление о рок музыке. Зрителя ждут уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и личные архивы музыканта Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова. Миссия проекта звучит так: «Уйти от стереотипных оценок того времени или нарочито сатирического восприятия «в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые» и сделать максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон».
«Смотрим»
«Теория вероятности»
С 1 января
Первым эксклюзивным сериалом для пользователей платформы ВГТРК «Смотрим» станет «Теория вероятности» — авантюрный сериал режиссера Юрия Мороза (он же снимает 3-й сезон «Содержанок») с Максимом Матвеевым, Артемом Ткаченко, Игорем Миркурбановым и Александрой Ребенок в главных ролях.
Синопсис: чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сам того не подозревая, он вступает в мир, в котором кипят криминальные страсти, царит подпольная роскошь, а любовь и ненависть одинаково жестоки. Сможет ли молодой гений выйти победителем из игры, в которой не существует правил?
«Игрок»
С 29 декабря
«Игрок» — продолжение новогодних традиций фильмов «Елки», которую Тимур Бекмамбетов переосмыслил в формате screenlife. Это спинофф новогодней киноэпопеи — герои «Елок» в исполнении Гоши Куценко, Марии Шукшиной и Александра Робака возвращаются на экран под Новый год. Интерактивная комедия, в которой зрители смогут не только смотреть историю, но и участвовать в ней, доступна на специальной платформе. Здесь же собраны все части «Елок», первая серия которых вышла десять лет назад.
«Клуб «Кастет» («Knuckledust»)
С 4 января
Безбашенная история о подпольном бойцовском клубе с британским юмором и отменными перестрелками. Бойцовский клуб «Кастет» — настоящая подпольная империя для элиты всех мастей. Каждая схватка здесь — убийственное шоу, а заправляет всем настоящая акула теневого бизнеса. Однако с появлением нового бойца адреналин в клубе достигает высшей точки и выливается в массовую бойню. Среди бесчисленных трупов полиция обнаруживает одного единственного выжившего. Но кто он — изощренный убийца или просто чертовски везучий парень? Какова его версия событий?
«Питер Пэн и Алиса в Стране чудес («Come Away»)
С 4 января
Новейшая экранизация сказок Льюиса Кэрролла и Джеймса Барри, в которой собралась целая плеяда звезд: Майкл Кейн, Дэвид Ойелоуо, Анджелина Джоли и другие. Сценаристка-дебютантка Марисса Гудхилл пошла на радикальный шаг: она не только скрестила две сказки, но и сделала Питера и Алису темнокожими братом и сестрой, написав историю об их приключениях в глубоком детстве, задолго до того, как одна упадет в яму и попадет в Страну чудес, а другой мигрирует в Нетландию. Анджелина Джоли сыграла маму главных героев, таким образом вернувшись на большие экраны после продолжительного перерыва. Режиссером сказочного микса выступила Бренда Чапмен — за ее плечами изумительные «Принц Египта» и пиксаровская «Храбрая сердцем», за которую она получила «Оскар», а также сценарии к оригинальным «Королю Льву» и «Красавице и чудовище».