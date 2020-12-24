Десятка полюбившихся фильмов года, составленная в алфавитном порядке кинокритиком «Афиши Daily» Станиславом Зельвенским.

«Берлин, Александерплац» («Berlin Alexanderplatz»)

Реж. Бурхан Курбани

© Sommerhaus Filmproduktion

Самое запоминающееся высказывание на горячую тему BLM: неоновый криминальный роман, современная поп-версия известной книги Деблина (и сериала Фасбиндера) с главным героем, превратившимся в африканского беженца. Во всех отношениях избыточный, но яркий, сложный, гипнотизирующий фильм — уж всяко интереснее, чем поточный политпросвет.

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«Бескрайняя ночь» («The Vast of Night»)

Реж. Эндрю Паттерсон

© Amazon Studios

Снятый за три копейки фильм на тему инопланетного вторжения, ведущий осмысленный, остроумный и неочевидный диалог с американскими би-муви 50-х (тогда же происходит действие). Чудесная пара молодых актеров, отличный текст, изобретательная постановка с акцентом на длинные проезды камеры и звуковые эффекты — фантастических блокбастеров в этом году почти не было, но с такими дебютами скучать по ним не приходится.

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«Гнездо» («The Nest»)

Реж. Шон Деркин

© Capella Film

Камбэк автора «Марты Марси Мэй Марлен», моралистическая ретро-драма про британские 80-е: Джуд Лоу играет трейдера, который живет на неоправданно широкую ногу и огорчает свою семью. Беспокойный, очень интеллигентный кинофильм про комплексы и амбиции, связанные с американской концепцией жизненного успеха.

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«Гнездо» Шона Деркина: драма с Джудом Лоу про деньги, брак и британские 80-е
«Гнездо» Шона Деркина: драма с Джудом Лоу про деньги, брак и британские 80-е

«Женщина, которая убежала» («Domangchin yeoja»)

Реж. Хон Сан Су

© Jeonwonsa Film

Очередной маленький триумф корейца — как всегда многословный и как всегда чего‑то не договаривающий фильм про женщину, которая по очереди встречается с тремя своими старинными подружками. Мало кто сегодня умеет слушать людей с таким интересом, как Хон, да еще и не перебивать.

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«Женщина, которая убежала» Хон Сан Су: лучшая алкодрама с котиком, курятником и болтовней
«Женщина, которая убежала» Хон Сан Су: лучшая алкодрама с котиком, курятником и болтовней

«Зависнуть в Палм-Спрингс» («Palm Springs»)

Реж. Макс Барбаков

© «Вольга»

Модернизированный «День сурка» про людей, навеки застрявших на дурацкой калифорнийской свадьбе. Спешите видеть: удачное выступление в жанре, который в последние годы по некоторым внешним причинам находится в состоянии клинической смерти.

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«Манк» («Mank»)

Реж. Дэвид Финчер

© Netflix

Приключения сценариста Хермана Манкевича, острослова и алкоголика, в Голливуде Золотого века. Финчер загорает в глубоких тенях «Гражданина Кейна», и присутствовать при этом — фантастическое удовольствие (которое пуристы, впрочем, отвергли: звук испорчен неправильно, Гари Олдман старый, бутон недостаточно розовый).

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«Манк» на «Нетфликс»: Дэвид Финчер за и против классического Голливуда
«Манк» на «Нетфликс»: Дэвид Финчер за и против классического Голливуда

«Охотники за трюфелями» («The Truffle Hunters»)

Реж. Майкл Двек, Грегори Кершоу

© Artemis Rising Productions

Неотразимый документальный фильм, снятый в северной Италии, про старичков, собирающих трюфели, и их любимых собачек. Охвачены и экономическая сторона, и кулинарная, но главное — экзистенциальная: вопреки капитализму, вопреки времени и вопреки женам герои продолжают заниматься любимым делом и потому непобедимы.

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«Поездка в Грецию» («The Trip to Greece»)

Реж. Майкл Уинтерботтом

© Revolution Films

Странное и странно утешительное зрелище в чумном году: хроники очередного (кажется, последнего, увы) совместного отпуска Стива Кугана и Роба Брайдона. C каждым разом их роскошные трапезы, обмены колкостями и передразнивание знаменитостей все больше проникнуты меланхолией, и наблюдать за динамикой в повторяющихся ситуациях — отдельный интерес: кино, как известно, снимает смерть за работой.

«Пусть говорят» («Let Them All Talk»)

Реж. Стивен Содерберг

© HBO

Смешной и неожиданно проникновенный фильм про писательницу и ее окружение, сделанный самыми уверенными руками в Голливуде. Содерберг на территории Вуди Аллена, но в своем духе: легендарные актрисы во главе с Мерил Стрип спешат отсняться, пока лайнер, совершающий реальный трансатлантический рейс, не причалит к английскому берегу.

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Два билета в круиз с Мерил Стрип: «Пусть говорят» Содерберга и «Выпускной» Райана Мерфи
Два билета в круиз с Мерил Стрип: «Пусть говорят» Содерберга и «Выпускной» Райана Мерфи

«Эмма» («Emma»)

Реж. Отем де Уайлд

© Universal Pictures International

«Маленькие женщины», а заодно и «Ход королевы» здорового человека: Аня Тейлор-Джой в веселой, хулиганской (хотя вполне уважительной к первоисточнику) и живописной экранизации Джейн Остин, чьи романы по-прежнему остаются непревзойденным источником знаний о человечестве вообще и женщинах в особенности.

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10 (и еще 3) лучших фильмов 2019 года по версии Станислава Зельвенского
10 (и еще 3) лучших фильмов 2019 года по версии Станислава Зельвенского