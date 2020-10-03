6 октября в Garage Screen пройдет российская премьера фильма «Пот». Фильм Магнуса фон Хорна должен был участвовать в Каннском кинофестивале этого года. Чем интересна картина о несчастной фитнес-инструкторше?

Яркая, энергичная блондинка, одетая во все розовое, проводит фитнес-тренинг по собственной системе Sweat («Пот») в торговом центре Варшавы. Это Сильвия Заяц (Магдалена Колесьник) — успешная блогерка, у нее в инстаграме 600 тысяч подписчиков. После зажигательной тренировки, в которой она выкладывается на все сто, Сильвия жует салат в раздевалке. К ней пытается подкатить хлыщ с усиками Клаудиуш (Юлиан Свежевский), тоже спортивный инструктор, который помогал ей на шоу. Но он ретируется, одаренный ледяным взглядом. Дома Сильвию ждет терьер Джексон, с которым она носится, как с ребенком, и подарки от спонсоров. Еще есть одна проблема. Вчера Сильвия очень грустила и отправила в интернет видео, моментально ставшее вирусным: в нем она в слезах говорит, что очень одинока, и у нее даже нет парня. Теперь не понятно, позовут ли ее на телепередачу из‑за такой излишней искренности. А тут еще мерзкий толстяк в допотопном авто отирается под окнами, глазеет на Сильвию и мастурбирует.

Режиссер Магнус фон Хорн родился в Швеции, а учился в киношколе в Лодзе, первые короткометражки сняв в Польше. Предыдущая его работа «Непрощенный» была полнометражным дебютом о юном правонарушителе, отсидевшем в колонии и пытающемся пристроиться на свободе. Фильм был номинирован на «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля 2015 года. «Пот» снят в Варшаве, на польском языке и с польскими актерами, представляя собой своеобразное возращение Хорна к хорошо изученной в юности натуре. Референсов у фильма немного, но все же некоторые бросаются в глаза. Во-первых, из‑за сходства актрисы Магдалены Колесьник (особенно когда волосы собраны в высокий хвост) с Марго Робби в фильме «Тоня против всех», первоначально остроумно локализованном у нас как «Ледяная стерва» (а Сильвия ведет себя как раз как стерва). Во-вторых, из‑за обилия розового цвета в гардеробе героини, наличия маленькой собачки и в целом аналогичного сюжета, вращающегося вокруг ее одиночества, «Пот» похож на «Бедную богатую девочку» Джейсона Райтмана по сценарию американской Гай Германики, Дьябло Коди. Как и героиня Шарлиз Терон, Сильвия не устроена в личной жизни, но пытается бодриться, записывая бойкие видео для своих фолловеров — из кухни, из ванной комнаты, из салона миниатюрного автомобиля. До определенного момента кажется, что Сильвия, как Терон в фильме Райтмана, от отчаяния даже пойдет на сближение с толстым вуайеристом. Однако, достаточно знать, что за час сорок экранного времени она особенно не изменится, придя в финале к той точке, в которой была в начале. Жизнь Сильвии — упорный труд на благо построения собственного тела, и Хорн в своей трагикомедии высказался в этом направлении с мягкой критикой. Сейчас внимание в инстаграме приковывают сотни фитнес-блогеров, на глазах улучшающих фигуру, считающих калории, следящих за правильным питанием и отвергающих пластиковую посуду (в фильме есть смешной момент, когда Сильвия звонит в доставку еды и выговаривает их за пластик). Хорн с иронией прошелся и по розовому цвету, сняв диалог в маникюрном салоне, когда девушка для улучшения настроения просит покрыть ногти розовым. Под прицелом шведского режиссера — вся современная традиция излучать позитив по правилам психологов.

© Lava Films

В «Поте» также есть совершенно гениальный момент, когда Сильвия приезжает на день рождения к маме. И этот кусок снят примерно как «Сьераневада» Кристи Пую. Не считая трясущейся камеры (которая в фильме трясется постоянно) с румынской картиной «Пот» роднит длинная сцена застолья. Гости за рюмкой поздравляют Басю (так зовут маму), но Сильвия фактически пытается украсть у нее этот праздник. Это ей не удается: Бася как будто не замечает дочку и все ее старания угодить; она увлечена новыми отношениями с мужчиной. Понятно, что Сильвия ревнует, ведь даже мама на старости нашла себе жениха. В целом, у Хорна получилась не столько социальная критика эпохи социальных (простите за каламбур) сетей, но вечная драма о женском одиночестве, которое социальные сети хоть немного спасают. Сильвия называет своих подписчиков, как бы это не было пошло, «мои любимые» и ее финальный монолог пронизывает искренностью и является, как ни крути, победным. Сильвия свободна делать в своей жизни то, что ей нравится. А ей нравится качать мышцы, носить розовое и рыдать на камеру.

7 / 10 Оценка

Натальи Серебряковой