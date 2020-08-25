Мы уже писали о том, как новый фильм Кристофера Нолана встретили западные критики. Настало время сложить собственное мнение. Эдуард Голубев уже посмотрел «Довод» и теперь рассказывает о том, как режиссер «Интерстеллара» связал теорему Эмми Нётер с Трэвисом Скоттом.

Безымянный агент ЦРУ, которого все зовут Протагонистом (Джон Дэвид Вашингтон), во время спецоперации в Киеве становится свидетелем странного события (о нем, как и о многом другом, мы умолчим, чтобы избежать лишних спойлеров). Позже жующий стейк Майкл Кейн — в фильмах Нолана великий британский артист традиционно изображает «Википедию» — объясняет шпиону, что тот увидел инверсию времени. Эта технология будет изобретена в будущем, но так как время бежит вперед и назад одновременно, ей уже пользуется тайная организация . Цель подпольщиков — предотвратить глобальную катастрофу, которая обязательно случится когда‑нибудь потом . Чтобы спасти мир, Протагонист объединяется с учтивым разведчиком из МИ-6 (Роберт Паттинсон). Вместе они выходят на Кэт (Элизабет Дебики) — жену российского олигарха Андрея Сатора. У мужчины есть коллекция оружия из будущего, садистские наклонности, чудовищный акцент и лицо Кеннета Браны.

Русский трейлер «Довода»

«Довод» невероятно богат на локации. Герои побывают в Скандинавии, Мумбае, Лондоне, Таллине. Но до этого нужно дожить. По традиции из 150 минут хронометража Нолан выделяет целый академический час на лекцию, чтобы объяснить всем, как работает его кино. Субъективная реальность, теорема Эмми Нётер, псевдориманово многообразие. В визуализации научных терминов режиссер чувствует себя явно увереннее, чем в межличностных отношениях. Именно поэтому в персонажей «Довода» лучше не всматриваться. Хороших тут видно за версту, а плохиши обозначают себя фразами в духе «Кьак ты хочешь здохнуть?». Другое дело — актеры явно стараются. Паттинсон шикарен. Всего полгода назад он дул щеки и дрался с чайкой в «Маяке», а теперь сложно представить кого‑то другого в роли Бонда после Крейга. Элизабет Дебики («Макбет», «Вдовы») вновь выступает в образе хичкоковской блондинки. И пусть ее роль ощущается цитатой Нолана из своих же прошлых фильмов — в центре личной драмы вновь дети — александритовые глаза девушки будут сниться вам по ночам. Иронично, что на фоне этого дуэта местами теряется Протагонист. У Дензела Вашингтона очень талантливый сын — после «Черного клановца» сложно утверждать обратное. Но в «Доводе» Джону катастрофически нечего играть. Его герой — не самостоятельная личность, а аватар, сюжетная функция, через которую режиссер диктует зрителям свою задумку. Именно поэтому в самом начале Протагонист «обнуляется» — так Нолан объясняет его дальнейшую аморфность. И больше не тратит время на развитие главного героя, уделяя внимание лозунгам и перестрелкам.

© Warner Bros.

Хорошая новость: Нолан наконец-то научился делать экшен. Правда, в самый ответственный момент с экрана зачем‑то начинает выть заавтотюненный Трэвис Скотт и все портит. Драки, погони, взрывы — лучшее, что есть в «Доводе». Оператор Хойте Ван Хойтема («Интерстеллар», «Дюнкерк») внимательно изучил лучшие боевики последних лет и понемножку набрал отовсюду. Поэтому рукопашные бои, без шуток, напоминают «Рейд». А когда в дело вступают крупные калибры, на ум приходит «Убийца» Вильнева. Вдобавок игры со временем и тотальный палиндром (если не знаете значение этого слова, не гуглите до просмотра, будет сюрприз) привносят в баталии выразительности. И, конечно, смотреть как взрывается самолет, а пули возвращаются в дуло пистолета, желательно в IMAX — под него все и затачивалось. Но в нынешних обстоятельствах найти работающим любой кинотеатр — уже праздник. И поверьте, «Доводу» необходим именно большой формат. Несмотря на всю претенциозность и запутанность — чтобы полностью разобраться в финале нужно как минимум пересмотреть фильм со знанием всех твистов — у Нолана получилась действительно увлекательная приключенческая история с ворохом нетривиальных идей. Злая ирония заключается в том, что титул автора блокбастера — очевидно, на миллиард сборов — режиссера явно не устраивает. Он изо всех сил старается показать, что не в игрушки играет, а строит кинематографический небоскреб имени себя. Поэтому даже цветовая гамма тут придерживается суровой палитры — никаких ярких красок. У нас тут не Майкл Бэй, а автор интеллектуального кино. Этим почти олимпийским усердием легко восхищаться, но трудно полюбить. Нолан и дальше может возводить своих смысловых колоссов. Без элементарной искренности, которую режиссер куда‑то дел в период между «Престижем» и «Темным рыцарем», все они окажутся на глиняных ногах.

7 / 10 Оценка

Эдуарда Голубева