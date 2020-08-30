Еще в старшей школе Теодор Логан по прозвищу Тед (Киану Ривз) и Уилльям С.Престон, эсквайр по прозвищу Билл (Алекс Уинтер) узнали, что музыка их рок-ансамбля «Wyld Stallyns» через много веков ляжет в основу утопического общества. Они путешествовали во времени и вскоре действительно прославились, но потом успех куда‑то пропал, и в предпенсионном возрасте Билл и Тед снова никому, кажется, особенно не нужны, кроме упавших недалеко от яблони дочерей-меломанок (Самара Уивинг и Бриджит Ланди-Пейн). И вот однажды их снова вызывают в двадцать восьмой век, и сообщают, что за час с небольшим им нужно сочинить песню, которая объединит весь мир — а иначе пространство и время закончатся.

Дилогия про Билла и Теда, жизнерадостных олухов, виртуозно играющих на воздушных гитарах и путешествующих во времени с помощью телефонной будки (не они первые, не они последние) — популярнейшая на рубеже 90-х фантастическая комедия для школьников, удачно паразитирующая на успехе «Назад в будущее» и очень помогшая карьере Ривза (но не Уинтера) еще до Бигелоу и Ван Сента. Это что‑то среднее между «Терминатором» и «Бивисом и Баттхедом», милейшее кино, по невинности сравнимое разве что с «Приключениями Электроника». Если бы у «Электроника» был сиквел, в котором герои сражались бы своими злыми двойниками, отправлялись в ад и обыгрывали Смерть в «Морской бой» и «Твистер»: самая, пожалуй, неожиданная цитата из Бергмана в истории кино .