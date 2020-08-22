«Довод» полон амбиций и изобретательности. Но в фильме все же отсутствует искра. У Нолана как всегда проблемы с юмором и подачей материала. Поэтому иногда когда кино пытается тебя развлечь — получается плохо. Вдобавок, даже сейчас «Довод» кажется архаично мужским, поскольку главная женская линия здесь — традиционная история про девушку в беде», — Джонатан Ромни, LA Times.

«В целом, у режиссера получилось создать холодный, интеллектуальный фильм, которым легко восхищаться. Тем более, что дерзости и оригинальности там с достатком. Но почти невозможно любить, поскольку в «Доводе» отсутствует человечность», — Лесли Фелперин, The Hollywood Reporter.

«Вы выходите из кинотеатра немного менее возбужденным, чем входили. Есть что‑то неприятное в фильме, который настаивает на детализации своей псевдонаучности, но при этом признает, что вы, вероятно, ни за чем не следили. Вашу голову забивают умными разговорами, а потом утешают не убедительной проповедью, разжевывая что и как произошло. Мир более чем готов к блокбастеру, в котором герои носят маски и рассуждают о возвращении во времени, как о способе избежать катастрофу. Жаль, что «Довод» не такое кино», — Кэтрин Шоард, The Gurdian.

«Он скорее запутанный, чем сложный, скорее стремительный, чем глубокий», — Гай Лодж, Variety.