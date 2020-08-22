У «Довода» появились первые оценки.
Вечером 21 августа спало эмбарго на «Довод». Многие западные критики уже посмотрели фильм, поэтому сеть заполонили разнообразные отзывы. Большинство хвалит картину Нолана, сравнивая ее с «Началом» и лучшими фильмами «бондианы». Но нашлись и сдержанные рецензии — в них картину ругают за эмоциональную сдержанность и претенциозность.
В России премьера «Довода» состоится 3 сентября. А пока мы собрали выдержки из наиболее интересных мнений.
Оценка «Довода» на сайте Rotten Tomatoes на момент публикации
Оценка «Довода» на сайте Metacritic на момент публикации
О чем кино?
Сюжет «Довода» до сих пор держат в секрете. Известен лишь синопсис: некая шпионская организация использует для своих целей инверсию времени, которая заставляет уже произошедшие события идти вспять. Критики слегка прояснили ситуацию.
«Сюжет крутится вокруг агента ЦРУ, который объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием», — Шарлотта Салливан, London Evening.
«После теракта в киевском оперном театре, шпионы должны взять под контроль само время и спасти человечество от всепоглощающей угрозы», — Джессика Кианг, New York Times.
Что говорят про актеров?
В «Доводе» играют прекрасные артисты: Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Роберт Паттинсон («Воды слонам!», «Хорошее время», «Маяк»), Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Вдовы»), Кеннет Брана («7 дней и ночей с Мэрилин»).
«От того, как Элизабет Дебики приставляет пистолеты к голове захватывает дух. Остальные тоже хороши. Паттинсон вообще вышел безумным и обаятельным. Но персонажам мешает раскрыться сам режиссер. Видимо, теперь Нолан интересуется людьми только как фигурами для постеров», — Майк МакКахилл, IndieWire.
«Вашингтон беспомощен. От природы харизматичный исполнитель он странно приглушен на фоне остальных и заткнут намордником. В его отношениях с Элизабет Дебики нет нужной искры. Что касается Паттинсона — на него никогда не было так приятно смотреть», — Кэтрин Шоард, The Gurdian.
«Роберт Паттинсон, в целом, остроумен. В одной из сцен появится Майкл Кейн — давний талисман Нолана. Но его новым вдохновением является Элизабет Дебики — английская жена русского олигарха Браны. Вдохновляющая образ хичкоковской блондинки 21-го века», — Робби Коллин, The Telegraph.
От чего критики в восторге?
«Это очень энергичный фильм и настоящее противоядие от изоляции и общественной клаустрофобии. Сюжет отправляет зрителей в Мумбаи, Осло, Таллин, Лондон и Вьетнам. Оператор Хойте ВаниХойтема придает итальянскому побережью Амальфи особенно восторженный блеск, из‑за которого разгульная роскошь недавнего Бонда выглядит как дешевый отпуск. Это также фильм, который по своей абсолютной монументальности требует, чтобы его видели в кинотеатре и на самом большом экране (он был снят в IMAX и на 70-миллиметровую пленку)», — Джонатан Ромни, LA Times.
«Настоящий двигатель «Довода» скрыт в хореографической слаженности всех его действий: от перестрелки на грузовом самолете до погони. Экшен хорош. Особенно удалась идея с палиндромом. Это значит, что вы можете увидеть одни и те же сцены дважды», — Кэтрин Шоард, The Gurdian.
«Темп, хореография и монтаж этого фильма могли стать живым кошмаром для зрителя, но в итоге смотреть «Довод» завораживающе просто», — Робби Коллин, The Telegraph.
А что им не понравилось?
«Довод» полон амбиций и изобретательности. Но в фильме все же отсутствует искра. У Нолана как всегда проблемы с юмором и подачей материала. Поэтому иногда когда кино пытается тебя развлечь — получается плохо. Вдобавок, даже сейчас «Довод» кажется архаично мужским, поскольку главная женская линия здесь — традиционная история про девушку в беде», — Джонатан Ромни, LA Times.
«В целом, у режиссера получилось создать холодный, интеллектуальный фильм, которым легко восхищаться. Тем более, что дерзости и оригинальности там с достатком. Но почти невозможно любить, поскольку в «Доводе» отсутствует человечность», — Лесли Фелперин, The Hollywood Reporter.
«Вы выходите из кинотеатра немного менее возбужденным, чем входили. Есть что‑то неприятное в фильме, который настаивает на детализации своей псевдонаучности, но при этом признает, что вы, вероятно, ни за чем не следили. Вашу голову забивают умными разговорами, а потом утешают не убедительной проповедью, разжевывая что и как произошло. Мир более чем готов к блокбастеру, в котором герои носят маски и рассуждают о возвращении во времени, как о способе избежать катастрофу. Жаль, что «Довод» не такое кино», — Кэтрин Шоард, The Gurdian.
«Он скорее запутанный, чем сложный, скорее стремительный, чем глубокий», — Гай Лодж, Variety.
Нужно ли смотреть «Довод»?
Определенно! Все критики отметили, что это кино для большого (желательно IMAX) экрана, которое из‑за пандемии и долгого простоя в кинопрокате рискует стать главным зрелищем года.
«Довод» — идеальный фильм для большого экрана. Но готовы ли зрители возвращаться в кинотеатры там, где залы уже открыта — совершенно другой вопрос. Конечно, «Довод» может стать для вас испытанием в усидчивости, особенно после пятимесячного перерыва. В любом случае, это редкий пример того, как режиссёр с собственным видением ставит на кон все. И выигрывает. Сейчас «Довод» — это именно то, что нужно кинотеатрам», — Джордан Форели, Total Film.
«Большой, красивый, грандиозный фильм, спаситель для всех зрителей, давно ждавших настолько мощное, сделанное под IMAX зрелище», — Гай Лодж, Variety.
«Идеально представленный в 70-миллиметровом IMAX-формате, великолепно снятый в нескольких глобальных локациях и разворачивающихся на упругой, изменяющей время сюжетной петле блокбастер. Но его головокружительная грандиозность лишь подчеркивает хрупкость его предполагаемой умственной деятельности», — Джессика Кинг, New York Times.