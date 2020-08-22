В кинотеатры ворвался зомби-боевик «Поезд в Пусан-2: Полуостров». Чем постапокалиптический мир фильма может быть близок сегодняшней ситуации? Откуда в сюжете столько автомобильных сцен? Почему весь мир полюбил корейское кино? На вопросы «Афиши Daily» отвечает режиссер трилогии («Станция «Сеул», «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан-2») Ен Сан Хо.

— Фильм выходит в очень необычное время — в период пандемии, которая началась в Азии. Наблюдаете ли вы некую параллель между апокалиптическим настроем фильма и событиями, которые разворачиваются в мире? — Мне кажется, что у каждого фильма есть своя судьба. И то, что у «Поезда в Пусан-2: Полуостров» мировая премьера происходит именно сейчас, предначертано судьбой. «Полуостров» — картина, в которой я попытался раскрыть вопрос «А какую надежду мы сможем обрести в изолированном мире, полном отчаяния?». Думаю, что этот вопрос сейчас волнует весь мир как никогда раньше. — Во многих странах фильм выходит в прокат под названием «Поезд в Пусан-2», хотя по сюжету события происходят в порту. Что вы думаете о таком переводе названия? — Пожалуй, кинодистрибьюторы каждой из стран смогут выбрать наиболее подходящее название, чтобы сделать фильм ближе к зрителям. — Известно, что вы снимали гонконгские эпизоды на самом деле в Корее. Что стало причиной такого выбора локаций? — Это были довольно короткие сцены, к тому же наш бюджет не был столь большим, чтобы снимать в зарубежных локациях. Зато команда художников визуальных эффектов хорошо потрудилась, чтобы воссоздать атмосферу Гонконга внутри Кореи.

— В фильме везде очень темная обстановка и царит мрачная атмосфера. Из каких фильмов вы черпали вдохновение в процессе создания «Поезда в Пусан-2: Полуостров»? — Я хотел сделать постапокалиптический фильм вроде «Безумного Макса-2», а при создании антуража и истории я обратился к манге «Акира» — к той ее части, что ближе к концовке. — Да, атмосфера фильма и сцены гонок на авто действительно очень напоминают фильм «Безумный Макс». Хотя, разумеется, по колориту фильмы различаются. Как у вас возникла идея о создании сиквела «Полуостров»? — Если фильм с зомби смешать с другим жанром, они становятся еще одним новым самостоятельным жанром, и в этом своя прелесть. Если «Поезд в Пусан» имел очертания фильма-катастрофы, то «Полуостров» я хотел сделать гибридом с фильмом про ограбление. Так что я планировал создать фильм с зомби, в котором также присутствуют сцены грабежа и большие гонки. И это должно было стать визитной карточкой «Поезда в Пусан-2». — Откуда у вас появились новые герои и как вы сочиняли их истории? — В фильме нужен был взгляд постороннего героя, проникнувшего извне, поэтому появился Чон Сок (его играет Кан Дон Вон. — Прим. ред.). Помимо него, мне пришла идея о маленьком ребенке за рулем огромной машины, так я создал героиню Чжун И (Ли Ре). А потом я сочинил истории о ее семье. — Использовали ли вы компьютерную графику? Все актеры, игравшие зомби, снимались живьем? — Мы снимали настоящих актеров в роли зомби, а также использовали компьютерную графику. Пожалуй, во многих сценах присутствуют вместе и актеры, и компьютерная графика. Так как было много сложных сцен, мы решили, что использование графики будет все же безопаснее.

Нарезка видео со съемок « Поезда в Пусан-2: Полуостров»

— Вы также рисуете комиксы и снимаете в различных жанрах. Как вам удается справляться со всей работой в столь обширных областях? — Наоборот, работа в разных сферах дается мне легче и никак не усложняет дела. Мне кажется, что если бы я работал в одной сфере, я был бы более ограничен. А так, придумывая историю и работая над ней, я представляю, будет ли лучше ее нарисовать в виде комикса, или снять сериал на ее основе, или же снять полнометражный фильм. — В «Поезде в Пусан-2: Полуостров» больше экшен-сцен, чем в предыдущем фильме. Почему вы решили снять такой остросюжетный триллер? — Ну да, в «Полуострове» гораздо больше экшен-сцен, чем реплик. Мне интересны именно такие фильмы, в которых действия образуют основу фильма и ведут повествование, словно в немом кино. — Смотрели ли вы вышедшие недавно зомби-сериалы? Что вы можете о них сказать, какой сериал понравился вам? — К сожалению, я пропустил многие последние зомби-сериалы. Последним сериалом, который я смотрел, были «Ходячие мертвецы». Кстати, среди героев «Ходячих мертвецов» мне нравится персонаж Ниган — я даже купил его миниатюрную фигурку!

— А что думаете насчет фильмов, в которых апокалипсис происходит внутри поезда? Например, как в фильме «Сквозь снег». — Поезд — пространство, полное кинематографического очарования. Это свойство закрытого помещения, находящегося в движении. В это пространство можно поместить множество метафор о социальных явлениях, как, например, в фильме «Сквозь снег». Было бы здорово, если бы когда‑нибудь я смог снять еще фильм о поездах! — Смогут ли в Корее, на ваш взгляд, снять новый фильм, который повторит успех картины «Паразиты»? — Уверен, что будут еще режиссеры, которые, как Пон Чжун Хо, будут представлять корейский кинематограф [на мировой арене]. Поверьте, в Корее много режиссеров с большим потенциалом. — Что вы думаете о тренде, когда снимают американские и голливудские ремейки корейских фильмов? — Ремейк корейских фильмов на американский лад — тоже своего рода увлекательная работа. Я думаю, это может быть интересным, когда какая‑либо история из отдельно взятой страны превращается в картину более глобального масштаба. — Как вы считаете, почему европейцы и европейские кинофестивали так любят корейский кинематограф? — Не знаю, не могу дать точный ответ. В корейской индустрии кино так быстро принимаются решения об инвестициях, а бюджеты фильмов имеют такой широкий диапазон, что порой вложения в фильм могут быть весьма смелыми. Мне остается лишь предполагать: может, конъюнктура индустрии, поощряющая смелые и динамичные задумки режиссера, позволяет создавать уникальные фильмы. И это нравится европейским кинематографистам. — Фильм был приглашен на Каннский кинофестиваль, но, к сожалению, не был показан на нем. Что это решение организаторов означало для вас и что вы также думаете об отмене проведения кинофестиваля? — Ох, Каннский фестиваль — самый почетный среди кинофестивалей. Да, очень жаль, что я не смог присутствовать и ощутить восторг и энергию от такого события. Сейчас самое главное — чтобы работа над организацией кинофестиваля вернулась в прежнее русло. В общем, я не знаю, выпадет ли мне еще шанс, но, конечно, очень бы хотелось еще раз поучаствовать в нем.