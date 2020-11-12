Один из неожиданных сериальных итогов года — знаменитый театральный режиссер Константин Богомолов стал звездой стриминговых сервисов и теперь не только режиссирует и продюсирует сериалы, но и играет в них. Вместе с рецензией Гордея Петрика на маньячный хит «Хороший человек» публикуем список других серийных творений Богомолова.

Из реальной истории ангарского маньяка Михаила Попкова, который убил порядка 80 женщин, Константин Юрьевич Богомолов позаимствовал исключительно ситуацию: доброжелательный мент в русской глуши убивает неверных девушек. Богомолов снял сериал не о маньяке, а о России . Как и в случае его спектаклей по Достоевскому, вещь сбивчивую, неровную, но вмещающую все его мизантропические оценки неприглядной отечественной действительности. Маньяк, иррациональное зло (Никита Ефремов, милый и ласковый) — лишь элемент круговой поруки, прикрываемый разной швалью с целью защиты их собственных интересов. На него сваливает убийства местная управа и бизнесмены (не забывайте, детки, что Россия построена на крови!) и покрывает самопровозглашенный священник Тихон — самая дикая инверсия Достоевского: некогда костолом, исповедующий вознесенских авторитетов (Федор Лавров, намастерившийся играть высокопоставленных подлецов).

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Место выдумано — Вознесенск (в жизни такое название гордо несет украинский город, так что не будем поминать эту самую действительность слишком часто). Сюжет гласит: это область, которая не хочет увековечить память гражданских, погибших в немецкую оккупацию, — значит, не хочет помнить. Маньяк Крутихин ни много ни мало обладает чувством божественного и натурально ведет телефонные разговоры с господом Богом. По ночам ловит женщин — тех самых, кого называют «наркоманками-проститутками» на скамейках, сделавших аборт, попросту — сомневающихся в том, что живут по совести. Он сначала соблазняет их, а потом отвозит к себе в гараж и сажает в подвал на привязь, бьет, пока те сами не закричат, что они суки и твари. Потом убивает.

Музыка из сериала — кавер на трек «Такие девчонки» группы «Мумий Тролль»

В городе исчезновения не расследуют. Кому это выгодно? Да и не до того — в правящей элите, как всегда, делят власть. Следствие о серии убийств заводят с подачи Москвы после того, как о маньяке начинает трубить блогер из Вознесенка. Активиста из сети валят люди из местного управления — того самого, в котором служит майором маньяк Крутихин. А в Вознесенск прибывает следователь Ключевская (Юлия Снигирь) — страстная слушательница аудиокниг Бориса Акунина с замашками феминистки. Она хоть городская и побогаче, но тоже с раной на сердце — сфабриковала на отца дело за то, что он все ее детство бил мать. Родители маньяка Крутихина тоже не бог весть кто, а зарабатывающие копейку на производстве amateur porn члены свидетелей Иеговы. Театральная труппа Богомолова собралась здесь в полном составе. Хотя бы в эпизодах, но обязательно мелькают Андрей Бурковский в роли надоедливого бывшего главной героини, вечно пьяное государственное лицо Дмитрий Куличков, Игорь Миркурбанов — отец одной из жертв с заготовленными брутальными монологами о том, как тягостна доля альфа-самца, сексуальная сотрудница органов Александра Ребенок и ну очень противный мент в исполнении ее супруга Алексея Верткова. Безумная мамаша Елена Морозова и Евгений Перевалов в роли психиатра с тиком. Властолюбивую собственницу-богачку — героиню эффектную, но вовсе необязательную — играет Ксения Анатольевна Собчак.

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Пространство «Хорошего человека» такое же не по-киношному разухабистое, как и богомоловские спектакли, — и в этом плане режиссера заслуженно обвиняют в том, что он не окончательно принял порядки другого медиума. С другой стороны, это совершенно лаконичное продолжение его мультидисциплинарной вселенной. Несуразность большинства его гэгов и грубость метафоры — в данном случае ни много ни мало узнаваемый почерк самого эпатажного постмодерниста российской сцены, хоть и — не будем скрывать — скрытый за нагромождением сценарных и производственных недоделок. Моральных уродов здесь играют актеры внешне непривлекательные, герои говорят с мхатовским причитанием и крайне нереалистично употребляют обсценную лексику в разговорах. Присутствуют пенетрации библейской и эротической анимации . «Как хорошо без женщин…» Вертинского играет перед сценой пыток и надругательства в первой серии, когда непонятно еще решительно ничего, а композиции Федора Чистякова периода группы «Ноль» про любовь — когда напряжение нагнетается до предела. Из аллюзий к кино — заставка, которая напрямую отсылает к картине «Семь». Также в программе: камео Романа Волобуева в роли заправщика-синефила и дуэт Константина Мурзенко и Александра Семчева, которые приходят на помощь двум героиням в опасности в момент, когда сериал окончательно и бесповоротно меняет жанр на ироничный слешер. Богомолов, как ему и свойственно, на протяжении девяти серий все время производит впечатление жуткого сноба, но в 2020-м к его скепсису не может быть претензий чисто этически. По финансовым возможностям он почти единственным среди российских режиссеров дошел до статуса столь почитаемых им русских писателей, не находящихся в близком эмпирическом контакте с действительностью, а посему способных рассуждать о ней беспристрастно. Будучи представителем буржуазной общественной страты, к которой принадлежит режиссер, можно ругать абсолютно всех — в диапазоне от полицейских до видеоблогеров и хипстеров-неолибов — и не быть обвиненным в противоречиях. Цинизм — признак честности, как вторят Богомолову персонажи . Зло пожирает добро. Бог не поможет, если ты сидишь прикованная в каком‑то подвале (молитвы, произнесенные шепотом женским голосом, — издевательский лейтмотив «Хорошего человека»). А справедливость, если когда‑либо и свершится, то соответствующие органы окажутся ни при чем. Богомолов игриво повторяет трюизмы, и с ним соглашаешься.

Еще несколько сериальных воплощений Богомолова-2020 «Содержанки», соавтор второго сезона В принципе, несмотря на явное художественное сходство со «Сладкой жизнью» и «Изменами», Богомолов сумел сделать самобытное произведение, в котором довольно много правды. Кстати, даже то, за что «Содержанок» основательно отругали — подчеркнуто малоэмоциональная игра актеров, — также свидетельствует о близости к жизни: в этих потухших глазах, негромких голосах на фоне безликих роскошных интерьеров и есть нерв сегодняшней светской Москвы. Вяловатость, пресыщенность и никакого намека на настоящие чувства — да, так оно и есть. Даже несколько довольно откровенных сексуальных сцен (Богомолов расширяет границы допустимого не только в театре, но и в кино) не могут сделать эту жизнь острее и влить новую кровь в этих людей. «Безопасные связи», режиссер за кадром гаджетов Не миновал Богомолова и заразный тренд этого года на скринлайф-сериалы. Режиссер со своими приближенными актерами (Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Александра Ребенок, Надежда Маркина и другие) соорудил скетчком по мотивам жизни на карантине. Вооружившись не только быстро надоевшим приемом малого экрана, но и скальпелем французского эпистолярного жанра, Богомолов рисует неожиданно объективные портреты современности, заключенных в собственных квартирах москвичей. «Псих», психолог на грани Постистеричная драма Федора Бондарчука с Богомоловым в главной роли. Олег (Константин Богомолов) — психолог, человек много думающий, чаще о других, о себе по остаточному принципу, чаще под воздействием этанола и каннабиноидов, и травмированный исчезновением жены (Евгения Громова), в которое спустя год все никак не может поверить. Олегу нужно собраться и понять, как отыскать жену, но вместо этого он продолжает и продолжает принимать наркотики и богатых пациентов в своем красивом кабинете с мягкой кожаной мебелью. А пациенты как назло транслируют и транслируют свои проблемы, каждая из которых отзывается в Олеге. Кажется, психолог сам становится психом, ведь, чтобы помочь другим, ему прежде всего нужно разобраться со своими-чужими проблемами. Ведь все его подопечные — его зеркала. Проводя свои приемы, Олег постоянно будто бы беседует с собой. Это очень здорово схватывает и слегка отрешенный Константин Богомолов, выдающий что‑то между князем Мышкиным из «Даун Хауса» в исполнении Бондарчука, режиссера «Психа», и доктором Хаусом из «Доктора Хауса». «Шерлок в России», русский Мориарти По сюжету Шерлок Холмс пытается поймать маньяка Джека-потрошителя. После схватки с убийцей, в которой ранят доктора Ватсона, сыщик понимает, что противник сбежал в Российскую империю, и отправляется вслед за ним. Найти опасного преступника ему помогает доктор Карцев (Владимир Мишуков), у которого Холмс снимает комнату на Пекарской улице. Что касается детективной интриги, то тут дело вряд ли ограничится только Потрошителем. Неспроста же нам уже в первой серии представили обер-полицмейстера Знаменского, «русского Мориарти», в хладнокровном исполнении театрального режиссера Константина Богомолова.