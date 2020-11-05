Олег (Константин Богомолов) — один из тех сорокалетних москвичей, что одеваются так, будто собираются на рейв в Mutabor (темные одежды и очки с красными стеклами), катаются на электросамокатах и активно стараются походить на тридцатилетних. Олег — психолог, человек много думающий, чаще о других, о себе по остаточному принципу, чаще под воздействием этанола и каннабиноидов, и травмированный исчезновением жены (Евгения Громова), в которое спустя год все никак не может поверить. Мать Олега (Роза Хайруллина), Кира, как он сам ее зовет, профессор-сексолог, укрепляющая свои позиции сильной материнской фигуры в его подсознании своим непосредственным желанием постоянно участвовать в жизни сына, в особенности сексуальной. Так в квартире Олега появляется дорогая и модная секс-кукла в форме бортпроводницы, матерью, в общем-то, и подаренная. В сценах-наваждениях, преследующих героя в моменты крепкого отчаяния, она превращается в жену Марину.

Олегу нужно собраться и понять, как отыскать жену, но вместо этого он продолжает и продолжает принимать наркотики и богатых пациентов в своем красивом кабинете с мягкой кожаной мебелью. А пациенты как назло транслируют и транслируют свои проблемы, каждая из которых отзывается в Олеге. Кажется, психолог сам становится психом, ведь, чтобы помочь другим, ему прежде всего нужно разобраться со своими-чужими проблемами. Ведь все его подопечные — его зеркала .

Артем (Игорь Верник), скрывающий от жены свою гомосексуальность, никак не может слезть с кокаина, как и Олег с травы и алкоголя. Жена Артема, Саша (Марина Александрова), страдает от собственной ненужности и нелюбви, привет Олегу, от которого ушла жена. Однажды на приеме пара отдает Олегу пакет с кокаином, спрячьте, мол, иначе Артем никогда не слезет. Круг замкнулся, человек, неделю не употреблявший, сам становится пациентом у своих клиентов. Дальше — еще интереснее. Лена (Аня Чиповская) — эмоциональная особа, упакованная в Balenciaga, мучается тем, что сделала аборт, параллельно сам Артем, ищущий любую возможность изменить свою жизнь, планирует завести ребенка от суррогатной матери. Проводя свои приемы, Олег постоянно будто бы беседует с собой. Это очень здорово схватывает и слегка отрешенный Константин Богомолов, выдающий что‑то между князем Мышкиным из «Даун Хауса» в исполнении Бондарчука, режиссера «Психа», и доктором Хаусом из «Доктора Хауса».