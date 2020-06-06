Каждую неделю Станислав Зельвенский отслеживает интересные фильмы, которые доступны для домашнего просмотра. Сигналы из космоса на Amazon, облучение от правительственных вышек, норвежский Тор, красивая Ирландия и женская хоррор-версия «Один дома».

«Последние дни американской преступности» («The Last Days of American Crime»)

«Дни» эффектно совпадают по картинке с последними новостными сводками из США, но это единственное, кажется, что можно сказать в оправдание фильма. Дело происходит в скором будущем накануне окончательного решения американским правительством вопроса преступности: специальные вышки по всей стране протранслируют сигнал, блокирующий прямо в мозгах готовность нарушать закон. Кто может, бежит в Канаду, остальные из последних сил грабят и убивают. Угрюмый бандит (Эдгар Рамиреc), эксцентричный сын гангстера, питающий слабость к «Армани» (Майкл Питт), и их общая, так получается, девушка (малоизвестная англичанка Анна Брюстер) собираются в последние минуты свободы украсть миллиард долларов. Все в лучших нетфликсовских традициях: режиссер из Европы (француз Оливье Мегатон, один из старинных протеже Люка Бессона), неплохая завязка в духе Стругацких (из одноименного комикса), социальная злободневность (полицейская жестокость!) и чудовищный, ни в какие ворота не лезущий результат. Ни одна обычная киностудия в жизни бы не позволила этому фильму идти в два с половиной часа — и, к сожалению, была бы права: только за счет глубокомысленных пауз можно вырезать минут сорок. Играют все ужасно, в том числе паясничающий Питт, которому, видимо, снится роль Джокера. Реплики в духе «я просто девчонка, которая любит быстрые тачки и крупные числа». Музыкальные решения — за гранью пародии (секс в сортире под «I Wanna Be Your Dog», например). И даже экшена обидно маловато. Есть пара абсурдно смешных сцен, впрочем, и по-своему мило, что такое кино сегодня можно не только снять, но и выпустить.

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«Бог грома» («Mortal»)

Работа делающего карьеру в Голливуде норвежца Андре Эвредаля («Охотник на троллей», «Страшные истории для рассказа в темноте»), очень долго шедшая к зрителю и неспроста дошедшая пока только до норвежцев и русских. Сюжет такой: молодой американец (Нат Вулфф из «Тетради смерти») приехал в Норвегию искать свои корни, и оказалось, что его скандинавский родственник — Тор. Это формально выясняется в конце, но учитывая название фильма и то, что юноша в моменты волнения начинает бросаться молниями, едва ли может считаться полноценным сюрпризом. Больше всего похоже на фильм Филиппа Янковского «Меченосец» . Заросший красавчик Вулфф в лохмотьях бродит по Норвегии, ему помогает добросердечная блондинка-терапевт, а виноваты во всем, разумеется, американцы (их представляет почему‑то актриса из Индии). Идея монетизировать национальную мифологию — пока все не забрал «Марвел» — похвальная, но, например, у шведов в «На границе миров» это получилось куда интереснее, чем в этой живописной, но сонной и банальной фантастической драме.

«Бескрайняя ночь» («The Vast of Night»)

А вот совершенно восхитительный, для разнообразия, дебют — снятый за три копейки фильм про контакт с пришельцами. 1950-е годы, крошечный городок в Нью-Мексико, вечером почти все жители собираются в школе на первой в сезоне баскетбольной игре, а тем временем двое молодых людей, самоуверенный радиодиджей и его приятельница, работающая телефонным оператором, слышат странные помехи, засоряющие эфир. Фильм оформлен как эпизод старого телешоу в духе «Сумеречной зоны», но это не стилизация под би-муви 50-х, а диалог с ними, и вдохновенная, не перестающая удивлять и парадоксально современная фантазия на главные темы той эпохи: ожидание технологического прорыва (герои, в частности, смешно спорят о смартфонах), боязнь вторжения — то ли коммунистического, то ли инопланетного, восторг и ужас перед неизвестным. Записывать начинающих фантастов в будущие Спилберги — давно уже дурной тон (и потом их все равно пожирает какая‑нибудь франшиза), но трудно не заметить способность автора «Ночи» Эндрю Паттерсона оставаться одновременно гиком и лириком. Плюс замечательная работа с артистами, со звуком, с камерой (в фильме много длинных планов включая один головокружительный операторский спринт), умение не замечать бюджетные ограничения. Пока лучшая в этом году фантастика .

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«Конец предложения» («End of Sentence»)

После смерти жены тихий американец средних лет (Джон Хокс) вместе с сыном (Логан Лерман), только освободившимся из тюрьмы, летит в ее родную Ирландию, чтобы развеять прах над каким‑то озером. Роуд-муви в проверенном веками жанре «путешествие с урной для праха» , не особенно амбициозном, но редко всерьез разочаровывающем. Отец с сыном, разумеется, в ужасных отношениях из‑за застарелых травм, но дорога ведет их к неизбежному примирению. Хокс — прекрасный актер, Ирландия — очень красивая страна, представленная тут полным туристическим набором, включая исполнение в пабе песни «Dirty Old Town», и в этом нехитром и нарочито, может быть, душевном фильме большинству из нас нетрудно будет найти какие‑то точки соприкосновения.

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«Бекки» («Becky»)

Довольно странный маленький триллер: 13-летняя девочка против фашистов. Бекки (Лулу Уилсон), переживающая относительно недавнюю смерть матери, едет с папой на дачу, куда тот зачем‑то притащил свою новую подругу с сыном. Но не успевает она как следует на них разозлиться, как в дом вламываются четверо сбежавших зэков из «Арийского братства», разыскивающих некий ключ (это Макгаффин, но ключ, судя по намекам, как‑то решает расовые проблемы США). Главного фашиста играет комик Кевин Джеймс — кто не захочет посмотреть на Джеймса с гигантской свастикой на бритом затылке? Увы, других радостей не много. Это как бы женская хоррор-версия «Один дома», но смотреть, как голубоглазый ребенок в смешной шапке кому‑то загоняет линейку в артерию, а кому‑то выковыривает глаз, далеко не так весело и увлекательно, как может показаться. И мы слишком поздно понимаем, что фильм не про Кевина Маккалистера, а про Джейсона Вурхиза.

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