Звезды сериалов, демоническая девочка из «Реинкарнации» и танцующий Николас Виндинг Рефн: внезапная тикток-подборка от рубрики «Кино» на «Афише Daily».

Банда тиктокеров из «Очень странных дел» Конечно же, юные актеры из «Stranger Things» не смогли обойти тикток стороной и даже активно снимаются друг у друга в видео. Так что если вы, как и весь мир, не можете дождаться далекого 4-го сезона, то эти «странныши» не дадут заскучать. Милли Бобби Браун — подписаться

Ноа Шнапп — подписаться

@noahschnapp I SWEAR this is all my dad says and the waiter has to awkwardly fake laugh everytime ♬ Restaurant Ambience - Finnolia Sound Effects

Сэди Синк — подписаться

Финн Вольфхард — подписаться

Подробности по теме Милли Бобби Браун — о Годзилле, алгебре и других очень странных делах Милли Бобби Браун — о Годзилле, алгебре и других очень странных делах

Лаклан Уотсон из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Подписаться Небинарный актер Лаклан (транс-парень из сериала «Сабрина») в шутку называет свой аккаунт в TikTok неофициальным и записывает вот такие тиктоки под русские песни.

Милли Шапиро из «Реинкарнации» Подписаться Демоническая девочка из арт-хоррора «Реинкарнация» стала звездой тиктока, где выпрыгивает из кустов, перепивает «Коня БоДжека», просит не путать ее с кудряшом из «Очень странных дел», а в первом же своем тиктоке, само собой, притворяется демоном. Не вздумайте щелкать языком.

Томми Вайсо из «Комнаты» Подписаться Автор всеми признанного «самого худшего фильма» на свете «Комната», а также непризнанный Джокер где‑то в альтернативной вселенной DC. Вайсо иногда постит видео о своей нетленке и самом себе.

Кайл МакЛаклан Подписаться Наш любимый агент Купер иногда публикует оммажи к «Твин Пиксу» и размышляет о карантине, попивая вино.

@kyle_maclachlan Diane, it’s 11:30 am, February 24th. Entering the town of ##TwinPeaks…and TikTok.Tag me in your duets today and I’ll share some of my favorites 🌲☕️🚗 ♬ original sound - kyle_maclachlan

Энтони Хопкинс Подписаться Энтони Хопкинс завел аккаунт в тиктоке и уже поучаствовал в челлендже с танцем под песню Дрейка, а также сыграл на пианино для своего котика.

Джуди Денч и ее внук Подписаться Не отстает от своего коллеги и 85-летняя актриса Джуди Денч, но предпочитает лишь эпизодически появляться в тиктоках своего внука.

Николас Виндинг Рефн и его дочь Подписаться Автор прекрасных и суровых фильмов «Драйв» и «Только Бог простит» недавно мило танцевал с дочерью в тиктоке, но она вскоре подчистила свой аккаунт, видимо, сосредоточившись на инстаграме и карьере модели. Но твиттер все помнит.

Бонус: Анна-Мария Ефремова Подписаться Наш герой месяца — Ефремова необычайно адекватно, рассудительно и даже иронично ведет себя на просторах сети в этот непростой период, когда известный отец-актер стал героем всех заголовков. В тиктоке Анна-Мария часто косплеит Тони Старка из «Мстителей», но кроме того обыгрывает свой статус небинарной персоны и затрагивает тему депрессивных состояний.