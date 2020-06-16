Звезды сериалов, демоническая девочка из «Реинкарнации» и танцующий Николас Виндинг Рефн: внезапная тикток-подборка от рубрики «Кино» на «Афише Daily».

Банда тиктокеров из «Очень странных дел»

Конечно же, юные актеры из «Stranger Things» не смогли обойти тикток стороной и даже активно снимаются друг у друга в видео. Так что если вы, как и весь мир, не можете дождаться далекого 4-го сезона, то эти «странныши» не дадут заскучать.

Милли Бобби Браун — подписаться

@milliebobbybrown

just sitting in my car for fun 🙃

♬ original sound - joejonas

Ноа Шнапп — подписаться

@noahschnapp

I SWEAR this is all my dad says and the waiter has to awkwardly fake laugh everytime

♬ Restaurant Ambience - Finnolia Sound Effects

Сэди Синк — подписаться

@sadie_sinkz

Love you guys 💕

♬ original sound - sådie_sink

Финн Вольфхард — подписаться

@bruised_soup

♬ original sound - bruised_soup

Калеб МакЛоклин — подписаться

@therealcalebmclaughlin_

Don’t mind if I join this trend👍🏿

♬ The Git Up - Blanco Brown
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Милли Бобби Браун — о Годзилле, алгебре и других очень странных делах
Милли Бобби Браун — о Годзилле, алгебре и других очень странных делах

Лаклан Уотсон из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

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Небинарный актер Лаклан (транс-парень из сериала «Сабрина») в шутку называет свой аккаунт в TikTok неофициальным и записывает вот такие тиктоки под русские песни.

@unofficiallachwatson

✌️👼✌️##fashion ##mycloset ##styling

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma

Милли Шапиро из «Реинкарнации»

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Демоническая девочка из арт-хоррора «Реинкарнация» стала звездой тиктока, где выпрыгивает из кустов, перепивает «Коня БоДжека», просит не путать ее с кудряшом из «Очень странных дел», а в первом же своем тиктоке, само собой, притворяется демоном. Не вздумайте щелкать языком.

@millyshaparoni

♬ original sound - giddywenis

Томми Вайсо из «Комнаты»

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Автор всеми признанного «самого худшего фильма» на свете «Комната», а также непризнанный Джокер где‑то в альтернативной вселенной DC. Вайсо иногда постит видео о своей нетленке и самом себе.

@tommywiseau

♬ original sound - tommywiseau

Кайл МакЛаклан

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Наш любимый агент Купер иногда публикует оммажи к «Твин Пиксу» и размышляет о карантине, попивая вино.

@kyle_maclachlan

Diane, it’s 11:30 am, February 24th. Entering the town of ##TwinPeaks…and TikTok.Tag me in your duets today and I’ll share some of my favorites 🌲☕️🚗

♬ original sound - kyle_maclachlan

Энтони Хопкинс

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Энтони Хопкинс завел аккаунт в тиктоке и уже поучаствовал в челлендже с танцем под песню Дрейка, а также сыграл на пианино для своего котика.

@anthonyhopkins

##Drake I’m late to the party... but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge

♬ original sound - officialanthonyhopkins

Джуди Денч и ее внук

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Не отстает от своего коллеги и 85-летняя актриса Джуди Денч, но предпочитает лишь эпизодически появляться в тиктоках своего внука.

@sam.williams1

When Bojo let’s you film a family TikTok ##fyp ##fy ##foryou ##mother ##grandmother ##viral ##dance @finty.williams1

♬ Laxed (Siren Beat) - Jawsh 685

Николас Виндинг Рефн и его дочь

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Автор прекрасных и суровых фильмов «Драйв» и «Только Бог простит» недавно мило танцевал с дочерью в тиктоке, но она вскоре подчистила свой аккаунт, видимо, сосредоточившись на инстаграме и карьере модели. Но твиттер все помнит.

Бонус: Анна-Мария Ефремова

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Наш герой месяца — Ефремова необычайно адекватно, рассудительно и даже иронично ведет себя на просторах сети в этот непростой период, когда известный отец-актер стал героем всех заголовков. В тиктоке Анна-Мария часто косплеит Тони Старка из «Мстителей», но кроме того обыгрывает свой статус небинарной персоны и затрагивает тему депрессивных состояний.

@tony_tofu

Локи - @kaoruu.cosplay ##тонистарк ##косплей ##марвел ##локи ##локикосплей ##фростайрон ##лгбт

♬ оригинальный звук - tvou_huesos