В себя Дори приходит уже в новом, четвертом и финальном, сезоне в багажнике автомобиля, связанная и с кляпом во рту. Ее похитителем оказывается некий Чип (Коул Эскола), экстравагантный молодой психопат, слетевший с катушек представитель привилегированных слоев общества с высшим образованием психолога. Чип обожает танцевальную музыку из 1990-х, в частности незабвенный хит Deee-Lite «Groove Is in the Heart», живет в одиночестве в особняке своей тетушки и время от времени переодевается в ее одежду (привет, Хичкок!). Чип считает, что все проблемы Дори, ставшей настоящей медийной персоной благодаря громкому судебному процессу из третьего сезона, связаны с ее друзьями — Эллиотом, Поршей и экс-бойфрендом Дрю. Психолог-маньяк уверен, что героиня стала жертвой «неадекватной созависимости», и твердо намерен избавить ее от этого психического недуга. Естественно, даже против воли пленницы.

Не менее кардинальные изменения произошли и в жизни друзей Дори.

Дрю (Джон Рейнолдс), облачившись в ростовой плюшевый костюм, изображает Принца-Чудище в каком‑то задрипанном детском парке развлечений. После всех потрясений предыдущих сезонов золотой мальчик не придумал ничего лучше, чем укрыться от жестокого мира под плюшевой маской героя детской сказки, сбежав от своей преуспевающей нью-йоркской семьи и карьеры на Уолл-стрит. Дрю просто на седьмом небе от счастья: ответственность на новом месте минимальная, мыслей еще меньше, новая девушка, изображающая в том же парке Принцессу, не задает вопросов, а коллег по парку герой убедил, что он самый обычный парень, «такой же, как и они».

Карьера актрисы Порши (Мередит Хагнер) находится в настолько плачевном состоянии, что героиня решается на отчаянный шаг — пробуется на роль самой себя (!) в байопик о Дори и ее поисках пропавшей однокурсницы Шанталь. В результате Порша получает роль самой Дори, но самодовольная режиссерка картины ее ненавидит и всячески пытается выжить из проекта.

Но самая печальная участь постигла самовлюбленного гея Эллиота (Джон Эрли), с недавних пор устроившегося работать оппонентом агрессивной республиканки в телешоу на консервативном телеканале. Боссы канала решают, что Эллиот, отказавшийся в прямом эфире от своих демократических убеждений, принесет им гораздо больше очков в информационной войне. Жадный до славы и денег Эллиот соглашается, и новоявленный гей-республиканец в одночасье становится новым символом консервативных ценностей американцев.

Третий сезон «В поиске» был посвящен современному медиапространству в эпоху постправды, когда общественным мнением манипулируют нечистые на руку СМИ, превратившиеся в идеологические машины. «Мы живем в мире, в котором, кажется, нет правды, только шум, — говорил в момент выхода третьего сезона Джон Эрли, исполнитель роли Эллиота. — Мы все живем в шуме, который не имеет никакой связи с фактами. Это приводит к тому, что люди перестают нести ответственность».

Четвертый сезон продолжает эту тему, но при этом «В поиске» мутирует из судебной драмы в психологический триллер . Создатели сериала заранее предупреждали, что финальная глава их детища будет самой мрачной. Так оно и получилось. Что неудивительно, учитывая, что их главным источником вдохновения стал знаменитый роман Стивена Кинга «Мизери». Финальный сезон «В поиске» — наполненный политической сатирой и абсурдистскими поворотами сюжета психоделический трип, в котором «Комната» Ленни Абрахамсона встречается с «Молчанием ягнят».

Из сюрпризов — Сьюзан Сарандон, играющая ту самую тетю Чипа, в чью одежду он наряжается, и Энн Дауд («Рассказ служанки») в роли его назойливой соседки, на чьи причитания так и хочется пробубнить про себя «Ок, бумер».