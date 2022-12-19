«Если меня арестуют, мне есть что показать сокамерникам»: памяти Алексея Стрельникова

Мы общались нечасто. Месяц назад он позвонил мне. Полчаса мы говорили о книге Флориана Иллиеса. Это было какое‑то удивительное совпадение. Я читаю сейчас эту книгу — «1913. Лето целого века». И тут звонит Леша и говорит: «Хочу делать аудиоспектакль по „Лету целого века“, читал?» Интересно, что нас вообще не удивило это совпадение, и мы просто полчаса обсуждали, как этот текст положить на улицы современного Минска. Мы обсуждали, насколько возможно выпускать спектакли в «Мобильном художественном театре» анонимно, поскольку в Беларуси сейчас совсем стремно светиться. Я иду по улице, думаю, рука уже мерзнет, телефон садится, и не очень-то я сейчас готов все бросить и поехать в Минск — зачем мы продолжаем этот разговор? Но очевидно зачем: это же Стрельников звонит и бубнит как‑то неспешно и удивительно хорошо.