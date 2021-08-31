По всей России в театрах ставят пьесы белорусских драматургов — Павла Пряжко, Константина Стешика, Андрея Иванова, Дмитрия Богославского и других. Анастасия Жукова рассказывает, о чем они пишут и почему так востребованы в России.

Спектакль «Поле» © «Театр Post»

Родился в 1975 году и живет в Минске. Драматург экспериментирует с формой текста, иногда вовсе отказываясь от драматических категорий в привычном виде — например, конфликта, события, сюжета. У него есть пьесы, состоящие из смонтированного набора треков («Диджей Павел» и «Диджей Павел. Два перстня»), из фотографий и подписей к ним («Я свободен»), из двух предложений («Солдат»). Пряжко сосредоточен на исследовании повседневности и формировании нового драматургического языка. Один из свойственных ему приемов — имитация словно записанной на диктофон речи персонажей. В ней можно найти обилие междометий, вводных слов, незаконченные фразы, повторы: «Так вот я тебе скажу, что вот этот логотип был у нас на заводе до 2003 года. А потом сменили уже в 2003 году, и пошел совсем новый уже логотип». Пряжко не первый автор, как бы документально воспроизводящий разговорную речь, однако она характеризует не только героя как личность, но и мир как изменяющуюся знаковую систему, да и синтаксически он доводит конструкции до предела, отказываясь от части знаков препинания. Не всегда легко сразу сказать, о чем текст Павла Пряжко. Бывает, ждешь события, конфликта, а их как будто бы и нет — как, например, в пьесе «Сосед», за которую драматург получил «Золотую маску» в 2020 году. Или пытаешься уловить отношение автора к происходящему и подключиться к какому‑то из персонажей, а драматург лишь делится наблюдениями — как в пьесе «Поле».

Тут взгляд автора как дрон, перемещающийся в некоем пространстве и фиксирующий действия людей, их разговоры и даже мысли. Пряжко в принципе присущи бессобытийность и позиция наблюдателя.

В «Поле» речь идет о деревенских жителях, которые занимаются «уборкой зерновых культур». В какой‑то момент они осознают, что обрабатывают не свою территорию, а европейскую, — однако в итоге продолжают это делать. Последние сцены рисуют множественность одновременных миров, в которых существуют персонажи. Эту пьесу Павел Пряжко посвятил современной физике, а режиссер и основатель «Театр Post» Дмитрий Волкострелов поставил, опираясь на квантовую теорию: порядок сцен в спектакле определяет генератор случайных чисел. Новая премьера творческого тандема — постановка «Ленточки» по одноименной пьесе драматурга. Текст о «хладнокровно запечатленной реальности в эпоху пандемии» в 2021 году вошел во внеконкурсную программу «Любимовки» — как и пьесы Дмитрия Богославского и Константина Стешика, о которых речь пойдет дальше. Спектакли: «Поле» Дмитрия Волкострелова, «Пушечное мясо» Филиппа Григорьяна, «Сосед» Леры Сурковой (Москва), «Урожай» Вячеслава Зайчикова в Городском драматическом театре (Нижневартовск), «Сосед» Евгения Маленчева (Нижний Новгород). Константин Стешик

Спектакль «Летели качели» © Театр «Практика»

Принадлежит тому же поколению, что и Пряжко, родился в 1979 году в Солигорске, а сейчас живет в Минске. Константин Стешик исследует темы идентичности и насилия, мастерски передает состояние тревоги и шутит по-черному. Герой его пьесы, обычно маргинальная личность, проходит некий путь, и читатель или зритель делает это вместе с ним.

Пространство драматургической вселенной, в которую можно объединить некоторые тексты Константина Стешика, населено неслучайными прохожими — полумистическими персонажами, персонажами-знаками.

Даже сам герой иногда воспринимает незнакомца как инфернального типа. Такие люди могут встретиться в реальности каждому: старушки в парках, которые любят поучить жизни, подвыпившие незнакомцы, начинающие разговор, чтобы поделиться своими философскими наблюдениями. Их функции разнообразны: они или влияют на самочувствие героя и ход сюжета, или подсвечивают общую проблему. Драматург может описывать случайных, на первый взгляд, прохожих в мифологично-ироничном ключе. Например, в пьесе «Мы будем жить с тобой»: «Рядом с Андреем останавливается компания из трех веселых мужиков в одинаковых лохматых шапках. Мужики похожи на братьев, такие они одинаково круглолицые, розовощекие и пьяные, причем пьяные настолько, что вместо слов используют для коммуникации между собой плаксивые подвывания, перемежаемые взрывами хохота. Андрей отходит чуть в сторону». Истории Константина Стешика в разной степени условны и реалистичны, в них можно найти отсылки к определенным философским и религиозным концепциям. Например, в пьесе «Ловушка для птиц» речь идет о ритуале небесного погребения в Тибете, а в «Камне глупости» — об одноименном символе времен Средневековья: считалось, что, достав камень из головы, можно излечить человека от сумасшествия. Язык драматурга крепкий и ритмичный, в нем есть и юмор, и поэзия, и провокация: «Это не наш друг, сказал я и встал, а мужик перевел пистолет на меня. Это просто человек, мы его на улице нашли, под фонарем, сказал я» (цитата из пьесы «Мой друг»). В общем-то тексты Стешика приятно и просто почитать, насладившись его слогом, — это добротная литература. Спектакли: «Летели качели» Марфы Горвиц (Москва), «Спички» Артема Устинова (Санкт-Петербург), «Летели качели» Марины Оленевой (Пермь), «Ловушка для птиц» Ивана Миневцева (Ачинск), аудиоспектакль Артема Терехина «Мой друг» на ютьюбе. Андрей Иванов

Спектакль «С_училища» © Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

Андрей Иванов говорил в интервью о своем увлечении психоанализом — влияние этой теории ощущается в его работах. Ход его пьес определяется внутриличностными конфликтами и особенностями персонажей и их взаимодействием друг с другом, а точнее, их попытками взаимодействия.

Его героями движут огромной силы желания, и они стремятся их достигнуть, проявляя себя радикально в поступках — чаще сомнительных или неприемлемых в обществе.

Пьесы «С_училища» (про зависимые отношения между студенткой Танькой и преподавателем философии) и «Это все она» (про мать и сына после смерти главы семьи) реалистичны, любопытны и словно осязаемы: стремишься ухватить действие, раз — а его уже нет, так и идешь вдоль этой бурной реки, заинтригованный. А в конце — водопад, как будто заранее ожидаемый, но от этого падение, потрясение не становится менее болезненным. На первый взгляд все его пьесы о любви, но скорее они о том, чем может подменяться это чувство. Есть у Андрея Иванова и более условные с точки зрения сюжета пьесы: «Красные волки» и «Крестовый поход детей» — но и они говорят о проблемах внутриличностных. Спектакли: «С_училища» Семена Серзина, «Это все она» Филиппа Виноградова (Москва), «Это все она» Александра Созонова (Санкт-Петербург), «С училища» Арсения Фогелева (Краснодар), «Танго морген, танго пли» Анастасии Патлай (Новосибирск). Дмитрий Богославский

Спектакль «Любовь людей» © «Этюд-театр»

Минчанин, родившийся в 1985 году, — романтик и гуманист, не ограничивающий себя формами и жанрами. Пишет бытовую драму «Любовь людей» и экзистенциальную философскую пьесу «Blondi» о щенятах собаки Гитлера, рассказывает историю о герое в борьбе с обстоятельствами в «Катапульте» и о дружбе и желании быть необходимым в «А если завтра нет?». Язык Богославского легкий, живой, поэтичный, добрый и ласковый, что ли. Через некоторые свои тексты он приглашает читателей и зрителей на разговор по душам. В пьесе «Тихий шорох уходящих шагов» мужчина стремится отстоять родовой дом, который планируют продать его сестры. Самый значимый для него человек — умерший отец, с которым он ведет беседы в своих снах. Жанр пьесы так и обозначен: «сон в двух действиях». Это история про память, семейственность и прощение. А в пьесе «Точки на временной оси» по десяти документальным фотографиям Богославский говорит о ценности жизни, мира, любви и веры.

Провозглашение таких идей может показаться банальным или наивным, но в неравнодушии и смелости говорить о том, что волнует, — сила Дмитрия Богославского как драматурга и человека.

Павел Руднев Театральный критик, доцент Школы-студии МХАТ, кандидат искусствоведения