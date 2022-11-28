Мясо — для мужчин, овощной салатик — для женщин: откуда берутся гендерно-кулинарные стереотипы и как с ними бороться.
Главный оптимист нашего пессимистичного времени — о том, что разум когда‑нибудь победит.
Книга о том, как устроен мир ясновидящих, тарологов, интуитов и прочих жуликов.
Ранний роман писательницы, которая навсегда изменила жанр исторической прозы, — про французскую революцию.
Не пугайтесь названия: в этой книге музыковед Брюс Хейнс объясняет, что конец старинной музыки оказался необходимым условием для ее нового рождения.
История самого телесного искусства — от античности до современных перформансов: и для детей, и для взрослых фанатов танца.
Очередное — вслед за Морозовыми и Щукиными — жизнеописание великих русских меценатов. Многие архивные материалы здесь публикуются впервые.
Биографический роман про Антона Носика, который придумал отечественную интернет-журналистику, — а заодно и вообще про Россию девяностых и нулевых.
Пятнадцатый том эпохального собрания сочинений Набокова: в этой книге — поэтические тексты, включая недавно найденную «Жалобную песнь Супермена».
На пороге обычного компьютерщика вдруг появляется парень, называя себя его сыном. Непростой роман о простых людях, какие умеет писать только Энн Тайлер.
31 история о христианских мученицах и святых — и о том, как их изображают художники.
Идеальное пособие для вечеринок: путеводитель по музыке и коктейлям, подсказывающий, как их лучше всего сочетать.
К 2241 году земляне научились переносить сознание в звероподобные тела на другой планете — и, конечно, вокруг этого вырастает очень неприятная индустрия.
Как люди попадают под власть культов — от тоталитарных сект до многоуровневого маркетинга.
Каким видели Лондон художники последних четырех столетий: поразительный альбом, соединяющий историю с искусством.
Легендарная книга, в которую подглядывает Джордж Мартин, когда пишет свои романы.
Сборник сказок писателя, который умеет сочинить историю хоть про перчатку, хоть про конфетный фантик.
Своевременная, увы, книга о том, как сложно и как важно выстроить свои отношения с родиной, которая порой делает ужасные вещи.
Многослойный фантастический роман об искусстве, любви и эпидемии, разворачивающийся на протяжении пяти столетий.
Экспериментальная автобиография американской поэтессы: 45 глав по 45 предложений — по возрасту Хеджинян в момент издания книги.
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Cборник автофикшен-рассказов — от новых русскоязычных авторов и звезд вроде Евгении Некрасовой и Микиты Франко.
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Мемуары самого влиятельного художника современности — об искусстве и жизни в изгнании.
Увлекательный исторический нон-фикшен о том, как менялись наши представления о любви — и точке, в которой она заканчивается.
В стране бушует цензура, власть борется с иноагентами, и только смелые женщины собираются в подпольный книжный клуб. Речь про Иран, если что.
Страшный сон Ивана Охлобыстина: янг-эдалт-роман про Ивана Грозного и юного опричника Федора Басманова.
Сборник рассказов одной из лучших американских писательниц — не только о мужчинах, но и об отношениях, памяти и власти.
Звезда сериала «Девственница Джейн» о том, как меняется наше понимание маскулинности, силы, секса и брака в XXI веке.
Книга о том, как живут люди с расстройствами аутистического спектра, — и о том, как обществу научиться слышать их голоса.
Есть ли «хорошие немцы» или все граждане ответственны за преступления режима? Трактат, написанный в дни Нюрнбергского процесса, но до сих пор актуальный.
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Графический репортаж о бездомных людях — тех, кому в любое время тяжелее всего, особенно в наступающие зимние дни.
Карманный сборник философских эссе про войну, порнографию, Гегеля, иноагентов и пандемию.
Легкий роман про математика, который внезапно обнаружил, что не весь мир укладывается в формулы.
Книга про лицо, находившееся под иностранным влиянием — Людвига ван Бетховена и его отношения с почитателями из России.
Эволюция образов молодежи в поп-культуре — от «Вестсайдской истории» до «Молокососов».
Сборник сюрреалистических игр, стратегий и процедур — для тех, кому в жизни не хватает абсурда.
Еще одно издание Апокалипсиса — на этот раз с загадочными гравюрами Жана Дюве, созданными в 1561 году.
Группе подростков шьют дело о подготовке теракта: еще один пугающе актуальный роман от автора «Средней Эдды».
Биограф Джобса, Эйнштейна и Да Винчи — о нобелевской лауреатке, создавшей инструмент для редактирования генома.
Книга о том, почему мир такой возмутительно асимметричный: лучший научпоп 2003 года по версии Лондонского королевского общества.
Последний том истории Англии, посвященный последнему столетию (в том числе — времени правления Елизаветы).
Автор «Сони из 7 „Буээ“» переоткрывает для юных читателей великую — и невероятно современную — комедию Грибоедова
Книга об одном из самых противоречивых пап в истории церкви — Пие XII, который был главой Ватикана в годы Второй мировой.
Готический шедевр, написанный в начале XIX века, но ставший популярным только сто лет спустя — а на русском выходящий впервые.
Один честный судья против бесчестного мира: история юриста, который расследовал злоупотребления в концлагерях и обвинял коменданта Бухенвальда.