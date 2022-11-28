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Книги

48книг, которые стоит купить на non/fiction

Егор Михайлов
Сегодня в 20:24
Ярмарка non/fiction в этом году пройдет с 1 по 5 декабря в Гостином Дворе. Советуем книги, которые стоит там приобрести.
«Стейксизм» Норы Буаззуни

Мясо — для мужчин, овощной салатик — для женщин: откуда берутся гендерно-кулинарные стереотипы и как с ними бороться.

Издательство
«Рипол-классик»
«Рациональность. Что это, почему ее не хватает и чем она важна» Стивена Пинкера

Главный оптимист нашего пессимистичного времени — о том, что разум когда‑нибудь победит.

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
«Битвы с экстрасенсами» Гэри Нанна

Книга о том, как устроен мир ясновидящих, тарологов, интуитов и прочих жуликов.

Издательство
Individuum
«Сердце бури» Хилари Мантел

Ранний роман писательницы, которая навсегда изменила жанр исторической прозы, — про французскую революцию.

Издательство
«Иностранка»
«Конец старинной музыки» Брюса Хейнса

Не пугайтесь названия: в этой книге музыковед Брюс Хейнс объясняет, что конец старинной музыки оказался необходимым условием для ее нового рождения.

Издательство
Ad Marginem
«Зачем люди танцуют» Ирины Сироткиной

История самого телесного искусства — от античности до современных перформансов: и для детей, и для взрослых фанатов танца.

Издательство
А+А и фестиваль Context. Diana Vishneva
«Братья Рябушинские: из миллионщиков в старьевщики» Наталии Семеновой

Очередное — вслед за Морозовыми и Щукиными — жизнеописание великих русских меценатов. Многие архивные материалы здесь публикуются впервые.

Издательство
«Слово»
«2666» Роберто Боланьо

Главный испаноязычный роман XXI века — наконец на русском языке.

Издательство
«АСТ»
«Создатель» Михаила Визеля

Биографический роман про Антона Носика, который придумал отечественную интернет-журналистику, — а заодно и вообще про Россию девяностых и нулевых.

Издательство
«АСТ», Редакция Елены Шубиной
«Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена» Владимира Набокова

Пятнадцатый том эпохального собрания сочинений Набокова: в этой книге — поэтические тексты, включая недавно найденную «Жалобную песнь Супермена».

Издательство
Corpus
«Рыжик на обочине» Энн Тайлер

На пороге обычного компьютерщика вдруг появляется парень, называя себя его сыном. Непростой роман о простых людях, какие умеет писать только Энн Тайлер.

Издательство
«Фантом Пресс»
«Садистская иконография» Алины Никоновой

31 история о христианских мученицах и святых — и о том, как их изображают художники.

Издательство
«Бомбора»
«Алкоголь и винил» Андре и Тенайи Дарлингтон

Идеальное пособие для вечеринок: путеводитель по музыке и коктейлям, подсказывающий, как их лучше всего сочетать.

Издательство
«ХлебСоль»
«Гарторикс. Перенос» Юлии Идлис

К 2241 году земляне научились переносить сознание в звероподобные тела на другой планете — и, конечно, вокруг этого вырастает очень неприятная индустрия.

Издательство
«АСТ», Редакция Елены Шубиной
«Сила культа. Что делает человека фанатиком и как этого избежать» Аманды Монтелл

Как люди попадают под власть культов — от тоталитарных сект до многоуровневого маркетинга.

Издательство
«Бомбора»
«Лондон в компании художников» Ричарда Блэндфорда

Каким видели Лондон художники последних четырех столетий: поразительный альбом, соединяющий историю с искусством.

Издательство
Metamorphoses
«Жизнь в средневековом замке» Джозефа и Фрэнсис Гис

Легендарная книга, в которую подглядывает Джордж Мартин, когда пишет свои романы.

Издательство
«КоЛибри»
«Слон в полном смысле слова» Евгения Клюева

Сборник сказок писателя, который умеет сочинить историю хоть про перчатку, хоть про конфетный фантик.

Издательство
«Самокат»
«Родина» Норы Круг

Своевременная, увы, книга о том, как сложно и как важно выстроить свои отношения с родиной, которая порой делает ужасные вещи.

Издательство
«Бумкнига»
«Море спокойствия» Эмили Сент-Джон Мандел

Многослойный фантастический роман об искусстве, любви и эпидемии, разворачивающийся на протяжении пяти столетий.

Издательство
Inspiria
«Моя жизнь» Лин Хеджинян

Экспериментальная автобиография американской поэтессы: 45 глав по 45 предложений — по возрасту Хеджинян в момент издания книги.

Издательство
«Носорог»
«Безумно богатые русские» Элизабет Шимпфессль

Книга об одной из главных статей российского экспорта — олигархах.

Издательство
Individuum
«Невидимые голоса»

Cборник автофикшен-рассказов — от новых русскоязычных авторов и звезд вроде Евгении Некрасовой и Микиты Франко.

Издательство
Popcorn
«Литературная матрица. Россия глазами иностранцев»

Рассказы иностранцев VI–XVIII веков о славянских землях и их обитателях: не всегда приятные, но всегда любопытные.

Издательство
«Лимбус Пресс»
«1000 лет радостей и печалей» Ай Вейвея

Мемуары самого влиятельного художника современности — об искусстве и жизни в изгнании.

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
«Оборотная сторона любви. История расставаний» Сабин Мельхиор-Бонне

Увлекательный исторический нон-фикшен о том, как менялись наши представления о любви — и точке, в которой она заканчивается.

Издательство
«НЛО»
«Читая „Лолиту“ в Тегеране» Азар Нафиси

В стране бушует цензура, власть борется с иноагентами, и только смелые женщины собираются в подпольный книжный клуб. Речь про Иран, если что.

Издательство
Livebook
«Гойда» Джека Гельба

Страшный сон Ивана Охлобыстина: янг-эдалт-роман про Ивана Грозного и юного опричника Федора Басманова.

Издательство
Like Book
«Быть мужчиной» Николь Краусс

Сборник рассказов одной из лучших американских писательниц — не только о мужчинах, но и об отношениях, памяти и власти.

Издательство
«Книжники»
«Новая мужественность» Джастина Бальдони

Звезда сериала «Девственница Джейн» о том, как меняется наше понимание маскулинности, силы, секса и брака в XXI веке.

Издательство
«МИФ»
«Под многолетним слоем пыли» Валери Джилпир и Эмили Гродин

Книга о том, как живут люди с расстройствами аутистического спектра, — и о том, как обществу научиться слышать их голоса.

Издательство
БФ «Нужна помощь»
«Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии» Карла Ясперса

Есть ли «хорошие немцы» или все граждане ответственны за преступления режима? Трактат, написанный в дни Нюрнбергского процесса, но до сих пор актуальный.

Издательство
«Альпина Паблишер»
«Два писателя, или Ключи от чердака» Марины Голубицкой

Роман о культурной жизни Екатеринбурга на рубеже веков — в эпоху Николая Коляды и Бориса Рыжего.

Издательство
«Русистика»
«Уличные люди» Ирины Кравцовой

Графический репортаж о бездомных людях — тех, кому в любое время тяжелее всего, особенно в наступающие зимние дни.

Издательство
«КомпасГид»
«Это не то» Оксаны Тимофеевой

Карманный сборник философских эссе про войну, порнографию, Гегеля, иноагентов и пандемию.

Издательство
«Издательство Ивана Лимбаха»
«Фактор кролика» Антти Туомайнена

Легкий роман про математика, который внезапно обнаружил, что не весь мир укладывается в формулы.

Издательство
«Синдбад»
«Бетховен и русские меценаты» Ларисы Кириллиной

Книга про лицо, находившееся под иностранным влиянием — Людвига ван Бетховена и его отношения с почитателями из России.

Издательство
«Бослен»
«Юность на экране» Дэвида Бэкингема

Эволюция образов молодежи в поп-культуре — от «Вестсайдской истории» до «Молокососов».

Издательство
«Рипол-классик»
«Игры сюрреалистов»

Сборник сюрреалистических игр, стратегий и процедур — для тех, кому в жизни не хватает абсурда.

Издательство
«Городец»
«Мастер Единорога и его „Апокалипсис“ 1561 года»

Еще одно издание Апокалипсиса — на этот раз с загадочными гравюрами Жана Дюве, созданными в 1561 году.

Издательство
«Арт-Волхонка»
«Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова

Группе подростков шьют дело о подготовке теракта: еще один пугающе актуальный роман от автора «Средней Эдды».

Издательство
«АСТ», Редакция Елены Шубиной
«Взломавшая код» Уолтера Айзексона

Биограф Джобса, Эйнштейна и Да Винчи — о нобелевской лауреатке, создавшей инструмент для редактирования генома.

Издательство
Corpus
«Почему сердце находится слева, а стрелки часов движутся вправо» Криса МакМануса

Книга о том, почему мир такой возмутительно асимметричный: лучший научпоп 2003 года по версии Лондонского королевского общества.

Издательство
«Бомбора»
«Новая эпоха» Питера Акройда

Последний том истории Англии, посвященный последнему столетию (в том числе — времени правления Елизаветы).

Издательство
«КоЛибри»
«Горе от ума. Графический путеводитель» Алексея Олейникова

Автор «Сони из 7 „Буээ“» переоткрывает для юных читателей великую — и невероятно современную — комедию Грибоедова

Издательство
«Самокат»
«Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана» Йохана Икс

Книга об одном из самых противоречивых пап в истории церкви — Пие XII, который был главой Ватикана в годы Второй мировой.

Издательство
«Книжники»
«Тайная исповедь и мемуары оправданного грешника» Джеймса Хогга

Готический шедевр, написанный в начале XIX века, но ставший популярным только сто лет спустя — а на русском выходящий впервые.

Издательство
«Носорог»
«Конрад Морген: Совесть нацистского судьи» Герлинда Пауэра-Штудера и Дэвида Веллемана

Один честный судья против бесчестного мира: история юриста, который расследовал злоупотребления в концлагерях и обвинял коменданта Бухенвальда.

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
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