Литературовед Андрей Бабиков рассказывает о найденном им стихотворении Владимира Набокова, написанном от лица Супермена, — и представляет свой перевод этого текста. Это первый перевод, публикуемый с разрешения Nabokov Literary Foundation.

Андрей Бабиков Поэт, переводчик, автор книги «Прочтение Набокова»

В июне 1942 года Владимир Набоков, тогда еще неизвестный американской публике писатель, всего два года проживший в США, сочинил длинное стихотворение «The Man of To-Morrow’s Lament», буквально — «Сетованье человека будущего». Человек из стали или Человек будущего — официальные названия героя комиксов Супермена, ставшего необыкновенно популярным в Америке к началу 40-х годов. Стихотворение написано от имени влюбленного Супермена, вынужденного обуздывать свое могучее желание, поскольку Лоис Лейн едва ли вынесет «взрыв его страсти». Русский читатель может вспомнить только того Супермена у Набокова, которого упоминает Гумберт Гумберт в стихах, обращенных к сбежавшей от него Лолите: Кто твой герой, Долорес Гейз?

Супермен в голубой пелерине? «Супермен» же 1942 года до сих пор никому не был известен. Журнал «Нью-Йоркер», в который Набоков оптимистично послал свое новое произведение, отказался его печатать из‑за его сложного и рискованного содержания. Отказ привел к тому, что первое, по-видимому, в истории стихотворение о Супермене так и не было опубликовано при жизни автора. Рукопись его многие годы считалась утерянной. Мне удалось отыскать машинописную копию «Супермена» с набоковскими правками в архиве американского критика и писателя Эдмунда Уилсона, близкого друга Набокова в 1940–1960-х годах. Несколько месяцев спустя, изучая обстоятельства создания этого неожиданного шедевра, я установил и его непосредственный источник — майский выпуск 1942 года комиксов о Супермене, которым увлекался восьмилетний сын Набокова Дмитрий. Набокова вдохновила сцена на обложке с гуляющими в парке Кларком Кентом и Лоис Лейн, причем приведенные там же слова подруги Супермена («Ах, Кларк… Разве он не чудесен!?!») Набоков повторил слово в слово в конце своего стихотворения.

Комикс о Супермене, выпуск № 16. 1942

Мой русский подстрочный перевод набоковского «Супермена» с большой статьей, посвященной удивительной находке, должен был выйти в новом выпуске великолепного альманаха Ивана Толстого «Connaisseur» в январе этого года, до английской публикации. К моему большому сожалению, этого не произошло, издание отложено до осени.

Рифмованный перевод сложных, наполненных до краев набоковских стихов — всегда «плач об утерянных сокровищах». Памятуя об этом и о том, что сам Набоков предпочитал бедный, но честный дословный перевод стихов, без рифм, а порой и без соблюдения метрики, я подготовил свой перевод «Супермена» именно в таком скромном полупрозаическом виде. Однако еще на ранних стадиях работы над своей статьей о Супермене я взял несколько аккордов на пробу, после чего решил все же доиграть эту мелодию до конца. В русском переводе необыкновенно трудно выдержать гнетуще-монотонный строй оригинала. Трудно сохранить политические (в самый разгар Второй мировой войны Набоков упоминает Берхтесгаден, где находилась резиденция Гитлера) и литературные отсылки в этих стихах. К примеру, слово lament в самом их названии означает не только «горестное стенание» или «причитание», но и «жалобную песнь» — старинный элегический жанр лирико-драматической импровизации в стихах, связанный с похоронами, свадьбами, неурожаем и разными бедствиями. Слова Супермена о своей скромной человеческой эманации, Кларке Кенте, — a banished trunk («отверженное тулово») отсылают к первому акту шекспировской трагедии, в которой король Лир изгоняет графа Кента, предостерегая его: «если на десятый день/Твое отверженное тулово заметят в наших владениях,/В тот же миг тебя ждет смерть». Или другое место, в котором набоковский Супермен представляет себе игры своего чудовищного ребенка и которое так напоминает историю о гигантских детях в «Пище богов» Г.Уэллса: «Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей Коссара: эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки! Бросают на сотни ярдов громадные куски железа! Прыгают в длину на двести футов! Говорили, что они копают глубокий колодец, глубже всех колодцев и шахт на свете <…> Ходкие журналы уверяли, что эти дети сровняют горы с землей, перекинут мосты через моря и изроют туннелями вдоль и поперек весь шар земной. <…> Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день ото дня <…>»

Владимир и Вера Набоковы с сыном Дмитрием. 1930-е © Topfoto/FOTODOM