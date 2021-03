Саму идею написать стихи от имени Супермена Набоков мог почерпнуть в том же майском выпуске комиксов. Находясь с Лоис в типографии, Кент требует печатать сенсационный материал, и его речь комичным образом становится подозрительно ритмичной: «We’ve heard your warnings, here’s the answer: we’ll print that story despite you, mister!» («Нам ваши опасения известны, и вот ответ: сюжет мы этот тиснем, — хотите, мистер, вы того иль нет!»), на что Лоис немедленно обращает внимание: «Why, Clark — you’re a poet!» («Ну и ну, Кларк, да ты поэт!»).

Владимир Набоков

Жалобная песнь Супермена

Перевод Андрея Бабикова

Я вынужден носить очки, иначе

состав ее для суперглаз прозрачен —

желудок, легкие рисуются извне,

как каракатицы, дрожащие на дне,

между костей. Изгой я в этом мире —

«отверженное тело» (тезка в «Лире»),

но и трико надев, кляну судьбу,

свой торс могучий, мышцы, прядь на лбу

иссиня-черную, поскольку мне положен

губительный предел… Теперь изложим.

Нет, речь не о суровых пунктах пакта

меж двух миров, Фантазии и Факта,

мешающего мне, будь он неладен,

наведаться, к примеру, в Берхтесгаден,

и не о миссии моей, но хуже, да, —

несоответствие, трагедия, беда.

Я полон соков, силы небывалой,

и я влюблен, как всякий крепкий малый,

и эту мощь я обуздать обязан,

поскольку брачной ночи предуказан

один исход — сгубив свою жену,

землетрясеньем я отель смету,

ряд пальм, электростанцию, шоссе,

армейских тягачей пять-шесть иль все.

Пусть даже страсти взрыв она снесет,

что за детей союз наш принесет?

Что за чудовище, свалив хирурга с ног,

в оцепеневший выйдет городок?

Двух лет всего, разнес бы наш малыш

полдома; год спустя — сигал бы с крыш;

обследовал кипящий горн лет в пять,

в колодец стал бы, жив-здоров, нырять;

лет в семь его игрушка — паровоз

со станции; он в девять бы подрос

и всех моих врагов пустил на волю,

тогда схвачусь я с сорванцом — и взвою.

Вот почему, где б в красной епанче,

в рейтузах синих, на златом луче,

я ни летал, преследуя громил,

я холоден — и мрачно Кент набил

бак мусорный: обычная замена —

пиджак берет, плащ прячет Супермена;

когда ж она вздыхает где‑то в парке,

мой монумент завидев тошно-яркий:

«Ну разве он не диво, Кларк!?!» — молчу,

обычным парнем я лишь быть хочу.

© А.А.Бабиков, перевод на русский язык, 2021