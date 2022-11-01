На какие выставки стоит сходить в ноябре 2022-го

Москва
«Носороги на черепашьих бегах в Москве» в Музее АЗ
До 20 ноября
К 85-летию советского нонконформиста Дмитрия Плавинского в Музее AЗ показывают его живопись и графику из частных собраний, главные герои которых — черепахи и носороги. Для создателя «структурного символизма» эти образы неслучайны. Носороги отсылают к известной работе Дюрера, которую художник тщательно изучал в студенческие годы в гравюрном кабинете Пушкинского. Нарочно увеличенные офорты Плавинского ничуть не уступают в технике мастеру Возрождения — детали и символы на них можно изучать бесконечно. А декоративные панцири космической, священной, древнерусской и других живописных черепах Плавинского не только символизируют мироздание, но и олицетворяют синтез русской, древнегреческой и китайской культур в его творчестве. Экспозицию дополняют фотопортреты художника из семейного архива (многие показывают впервые), мультимедийная инсталляция Серафима Инфанте и шуточная анимация Михаила Шепилова и Александры Анохиной о носорогах на черепашьих бегах.
«Великое искусство рядом. Шагал» в галерее «Беляево»
До 27 ноября
В преддверии своего десятилетия «Выставочные залы Москвы» запустили цикл проектов «Великое искусство рядом». Его идея непростая в реализации, но прогрессивная: экспонировать шедевры мирового искусства из частных коллекций (не представленные ранее в московских музеях) в спальных районах. Первая выставка проходит в галерее «Беляево» и приурочена к 135-летию Марка Шагала. На ней показывают тиражную графику юбиляра и других представителей парижской школы, повлиявших на его творчество: Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро и Сальвадора Дали. Экспозицию дополняют арт-объекты современных московских художников, вдохновленные Шагалом.
«Центр исследований Оттепели. Эпизод II» в Центре Вознесенского
С 3 ноября по 11 декабря
Второй эпизод большого проекта Центра Вознесенского об оттепельных книжных дизайнерах в первую очередь знакомит с творчеством Соломона Телингатера. Кураторы показывают его малоизвестные эксперименты 60-х годов, например идею унификации латинского и греческого алфавита, и рассказывают истории журналов «Искусство кино» и «Иностранная литература», формировавших интеллектуальную повестку оттепели. В экспозиции представлены обложки обоих журналов, созданные Теленгатером, а еще плакаты знаковых фильмов, цитаты кинематографистов-шестидесятников, редкие документы из редакционного архива «Искусства кино» и истории о звездных переводчиках «Иностранной литературы» — Анне Ахматовой и Роберте Рождественском.
«Александр Савинов. Миражи» в Музее русского импрессионизма
До 22 января
В Музее русского импрессионизма пройдет ретроспектива Александра Савинова, которого за характерные масштабные картины-панно, напоминающие ажурное полотно, современники называли «умиротворенным Врубелем». В его уникальном стиле соединились призрачные силуэты-миражи Саратовской школы живописи, классическая итальянская монументальная роспись, элементы древнерусского искусства и французского импрессионизма. На выставке можно увидеть работы разных периодов: от ученических экспериментов до зрелых произведений из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Радищевского музея, а также редкие работы из частных и региональных собраний. Например, специально отреставрированные «Балкон, увитый цветами. Рим», «Портрет Надежды Неслуховской» и «Окно» и другие картины о путешествиях художника по Франции, Италии и Англии.
«Мельников/Melnikoff» в Музее архитектуры им. Щусева
До 23 января
В МУАР наконец-то открывается много раз перенесенная выставка о советском архитекторе Константине Мельникове. Чтобы рассказать о его жизни и творчестве максимально полно, провели масштабное исследование. Впервые представят более 200 экспонатов: архитектурную графику, портреты, живопись, личные вещи и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, сохраненного сыном архитектора. Например, покажут ученические работы в контексте творчества учителей — Алексея Щусева и Ивана Жолтовского, а также мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого павильона СССР 1925 года: медаль за участие в Международной выставке и фотоаппарат фирмы Kodak. Но, пожалуй, особенно интригуют архитектурные макеты нереализованных проектов, изготовленные специально к выставке, — обычно именно они лучше всего иллюстрирует новаторские идеи великих.
«Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
До 5 февраля
Выставка сезона в Новой Третьяковке — проект о Сергее Дягилеве, импресарио и создателе знаменитых «Русских балетов». Это своего рода генеральная репетиция будущего зала Дягилева, для которого несколько лет назад в Великобритании приобрели коллекцию оригинальных сценических костюмов, созданных по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Наталии Гончаровой и Николая Рериха. Помимо них, на выставке показывают фотографии балетных спектаклей и репетиций, а также более двухсот графических работ: эскизы костюмов и декораций, портреты хореографов Леонида Мясина, Сержа Лифаря, Михаила Фокина и знаменитых этуалей Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой, Анны Павловой и Ирины Бароновой из коллекции Михаила Ларионова.
«Мир как беспредметность» в Еврейском музее
До 19 февраля
В Еврейский музей и центр толерантности привезли экспозицию о новаторской школе авангарда Казимира Малевича, год назад представленную кураторами Андреем Сарабьяновым и Натальей Мюррей в «Ельцин-центре». Хорошие новости: пострадавшую там от акта вандализма картину «Три фигуры» Лепорской восстановили и покажут на выставке. Московский вариант дополнили графикой из Третьяковки, витебской живописью и супрематистским фарфором из Эрмитажа и Кусково. Всего в экспозиции 98 работ из главных российских собраний, среди авторов — Шагал, Малевич, Юдин, Рождественский, Суетин, Филонов, Матюшин, Фальк и другие. Они проиллюстрируют историю супрематизма: от формирования объединения УНОВИС в Витебском художественном училище, куда Малевича пригласили преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х. А разобраться в формальных и неформальных связях художников круга Малевича помогут дневники его ученика Льва Юдина, опубликованные научным консультантом проекта Ириной Карасик в 2017 году.
«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»
С 18 ноября до 26 февраля
Традиционным осенним блокбастером Третьяковки станет ретроспектива лучших живописных работ Игоря Грабаря — одного из основоположников русского импрессионизма. Основываясь на опыте европейского искусства начала XX века, он создавал яркие жизнеутверждающие пейзажи и натюрморты, в 1930-е годы писал портреты известных личностей, а под конец жизни стал мастером соцреализма. В экспозиции представят более 100 картин из Третьяковки, Русского музея (где год назад уже показывали этот проект) и других российских собраний. Выставка познакомит и с музейно-исследовательской деятельностью Грабаря — он написал первую многотомную историю русского искусства, монографии о Серове и Левитане, а в 1910-е годы, став директором Третьяковки, превратил частную галерею в музей европейского типа.
Петербург
«Как поймать мотылька?» в Музее-квартире Набокова
До 26 ноября
В трех залах Музея Набокова — в малой столовой, недавно открытой «Зеленой гостиной» и библиотеке — проходит выставка об эскапизме, памяти и миграции. Отталкиваясь от увлечения писателя (ловли и изучения бабочек), современные художники Лера Лернер, Галя Фадеева, Марья Дмитриева, Алина Кугуш, Женя Музалевский, Денис Прасолов и Наталья Федорова дополнили мемориальное пространство сайт-специфик-работами. Все они осмысляют опыт физического и духовного спасательного побега в современном обществе, выстраивая диалог с произведениями и биографией Набокова.
«Зерцало» в Манеже
До 4 декабря
Выставка «Зерцало» — совместный проект петербургского Манежа, Третьяковки, Угличского и Рыбинского историко-архитектурных и художественных музеев. С помощью региональных портретов XVIII–XIX веков кураторы предлагают по-новому взглянуть на нравы и традиции провинциальной культуры. Так, в экспозиции можно узнать о традиционном быте и ремесленничестве, жизни купечества, знати и духовенства, создании портретных хроник семьи и эволюции этого жанра. А также взглянуть на себя без прикрас и условностей в специальном зеркальном пространстве.
«Балабанов» в «Севкабель Порту»
До 15 января
В «Севкабель Порту» открывается выставка — путешествие по киновселенной Алексея Балабанова. С помощью мультимедийных инсталляций, архивных материалов и сценографии от Planet 9 можно будет познакомиться с полной фильмографией режиссера: от ученических работ для Свердловской студии документального кино и ранних короткометражек до знаменитых «Брат», «Груз 200», «Я тоже хочу» и неснятых картин. Проводником на выставке станет специальное аудиосопровождение от сыновей режиссера — Петра и Федора Балабановых. Они помогут разобраться в его художественных кодах и проследить взаимосвязи в личной жизни и творчестве Балабанова.
«Альберта Тибурци. Блестящая мода. Итальянская мода 80-х» в музее «Эрарта»
С 10 ноября по 12 марта
Первая персоналка культовой итальянской модели и фешен-фотографа Альберты Тибурци прошла в МАММ в 2021 году, а теперь приехала в петербургскую «Эрарту». На выставке представлено около ста фотографий, демонстрирующих взгляд Тибурци на моду 1970–1980-х. В своих снимках для глянца она добивалась особой, «химической» связи между нарядом, моделью и окружающим пространством, а также изображала женщин без привычного намека на мужской фетишизм. Кроме того, в экспозицию вошли ее знаменитые лаконичные фотопортреты Энди Уорхола, Джорджо Армани, Бернардо Бертолуччи, Романа Полански, Шарлотты Рэмплинг и других культовых представителей эпохи.
«Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Шампольоном» в Эрмитаже
До 9 апреля
С расшифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном 200 лет назад в Европе началось увлечение Древним Египтом. К юбилею этого события в главном экспозиционном пространстве Эрмитажа — Николаевском зале Зимнего дворца — показывают памятники сформировавшегося тогда египетского стиля: скульптуры, картины, мебель, костюмы, камнерезное и ювелирное искусство из крупных российских музейных собраний. В их числе — знаменитый Египетский сервиз, подаренный Наполеону Александром I во время их встречи в Тильзите. Все экспонаты сопровождают научные комментарии. А в отдельном разделе выставки можно узнать историю расшифровки египетской письменности и становления египтологии в России.