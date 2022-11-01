На какие выставки стоит сходить в ноябре 2022-го

В Еврейский музей и центр толерантности привезли экспозицию о новаторской школе авангарда Казимира Малевича, год назад представленную кураторами Андреем Сарабьяновым и Натальей Мюррей в «Ельцин-центре». Хорошие новости: пострадавшую там от акта вандализма картину «Три фигуры» Лепорской восстановили и покажут на выставке. Московский вариант дополнили графикой из Третьяковки, витебской живописью и супрематистским фарфором из Эрмитажа и Кусково. Всего в экспозиции 98 работ из главных российских собраний, среди авторов — Шагал, Малевич, Юдин, Рождественский, Суетин, Филонов, Матюшин, Фальк и другие. Они проиллюстрируют историю супрематизма: от формирования объединения УНОВИС в Витебском художественном училище, куда Малевича пригласили преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х. А разобраться в формальных и неформальных связях художников круга Малевича помогут дневники его ученика Льва Юдина, опубликованные научным консультантом проекта Ириной Карасик в 2017 году.