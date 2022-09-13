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Искусство
Что посмотреть на Cosmoscow 2022
Дарья Мартыненко
Сегодня в 13:32
С 15 по 17 сентября в Гостином Дворе пройдет 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, где 65 российских галерей представят новые работы своих художников — хорошая возможность не только приобрести искусство, но и познакомиться с нашим арт-рынком. «Афиша Daily» подготовила гид по интересным секциям, участникам и спецпроектам.

Секции основной экспозиции

В пространстве Cosmoscow галереи традиционно распределены в зависимости от своей специализации. В главной и самой большой секции — Main — представлены известные галереи с собственным выставочным пространством: в основном это старожилы современной арт-сцены, которые участвуют в ярмарке чуть ли не все десять лет. По правилам на одном стенде представлены не более трех художников — традиционно это самые востребованные сегодня авторы, чье искусство стремительно растет в цене. Например, специально к ярмарке новые работы создали Тимофей Радя (Artwin Gallery), Ольга Чернышева (Iragui), Алена Ракова (Sample) и Ринат Волигамси (11.12 Gallery). Прошлогодний победитель приза за «Лучший стенд» — московская галерея «Сцена» — представит моностенд Кирилла Гаршина, а Who I Am Gallery — соло-проект Юлии Агеносовой.

© Cosmoscow

Среди нестоличных галерей выделяются стенды екатеринбургской Ural Vision Gallery с работами Людмилы Барониной и Осипа Тоффа и петербургская Myth Gallery, которая привезла произведения Лизы Бобковой, Петра Кирюши и Ульяны Подкорытовой. В сегодняшней ситуации радует присутствие на ярмарке и иностранных авторов. Например, покажут эстонца Марко Мяэтамма (Iragui), живущего в Венеции пекинца Джингге Донга (галерея «Треугольник») и француза Жана Кристофа (галерея «Глаз»).

Особенно интригует новая постоянная секция Digital, для которой международная кураторская группа Investigators отобрала шесть галерей, работающих с цифровым искусством. Здесь представлено все самое прогрессивное: сайенс-арт, интернет-арт, нейроэстетика, флюидные цифровые изображения и, конечно, NFT. Центральный проект «Phygital Is the New Digital» объединяет работы шести художников, которые размышляют об оправданности использования блокчейн-технологии в искусстве и взаимосвязи цифровых и физических объектов. Например, Ута Бекая и Денис Давыдов, реагируя на растущую популярность лимитированных технологичных аватаров для метавселенных, разрабатывают на основе акварельных скетчей серию анимированных скульптур. А Кирилл Рейв с помощью компьютерных алгоритмов «реставрирует» череп древнего человека и загружает его в пространство блокчейна, где информация фиксируется математически точно и уже никогда не будет утеряна.

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© Cosmoscow

Секция Frame объединяет молодые развивающиеся галереи, которые не имеют постоянного пространства или работают как шоурумы. В Editions представлены галереи, занимающиеся тиражным искусством — в основном это графика, фотография и мелкая пластика. В Design демонстрируют сложносочиненные предметы современного и коллекционного дизайна — хорошая возможность узнать о последних мировых трендах в этой сфере. А в еще одной новой секции — Network — можно познакомиться с институциями, развивающими инфраструктуру, образование и коммуникации в области современного искусства, среди них — Арт-пространство Paola Gallery, «Школа Masters» и Ассоциация галерей. Лучше разобраться в участниках на месте поможет бесплатный аудиогид, подготовленный Cosmoscow совместно с «Радио 7».

Спецпроекты фонда Cosmoscow

Точно нельзя пропустить проект «Художника года» по версии Cosmoscow Валерия Чтака «Выставка одинаковых картин». Иронизируя над частой критикой в свой адрес, он отвечает: «Говорите, я рисую одинаковые картины? Ну окей, вот вам выставка одинаковых картин». И объединяет в одну инсталляцию более 30 работ в своем узнаваемом стиле. На его минималистичных полотнах персонажи изображены в упрощенной манере, пространство отсутствует, а среди постоянных элементов — птицы, кошки, атрибуты скейтерской культуры, городской пейзаж и обязательно текст. Можно перепутать со стрит-артом, однако художник всегда подчеркивает, что не имеет отношения к уличному искусству.

«Институцией года» по традиции выбрали одну из стремительно развивающихся региональных арт-площадок — костромскую «Станцию». В духе времени она продвигает междисциплинарность, объединяя танец, театр, кино, музыку и изобразительное искусство. «Станция» существует с 2009 года в пространстве бывших Льняных мануфактур и в последние годы проводит арт-резиденции для российских хореографов. Один из постоянных резидентов «Станции» Тарик Бурнашев покажет на ярмарке хореографический перформанс «Несколько способов начать разговор».

На ежегодном стенде «Глазами коллекционера» разместилась выставка «— И вдали, и возле — // как было до нас. И как будет после» (название отсылает к стихотворению Бродского). Показывают избранные произведения из частных коллекций Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне, приобретенные после 24 февраля. Среди них — работы Ивана Горшкова, Полины Канис, Петра Кирюши, Андрея Кузькина, Вадима Сидура, Хаима Сокола и других. Как всегда, в этом разделе купить искусство нельзя — только потренировать насмотренность и вдохновиться на коллекционирование. Но в этом году куратор проекта Алексей Масляев еще и отдельно акцентирует на социальной значимости коллекционирования для поддержки художников и институций в непростые времена.

© Cosmoscow

Активности для Cosmoscow Kids на этот раз подготовили «Художник года» Валерий Чтак и Международная школа «Алгоритм». В творческом пространстве «Мастерские +» юные гости ярмарки смогут посетить архитектурные и керамические мастерские и познакомится с современным искусством через игру. Альтернатива для взрослых — дискуссионная программа Cosmoscow Talks о цене и ценности искусства в сегодняшних реалиях. В числе спикеров — Эмилия Кабакова, Дмитрий Гутов, Андрей Мизиано, Александра Паперно, Анна Савицкая, а также галеристы, участвующие в ярмарке. Они обсудят заметные явления и тенденции в общественной жизни и искусстве: NFT, новые образовательные подходы, инклюзию, междисциплинарность и будущее российского глянца.

Независимые спецпроекты

Художница Саша Пирогова и психотерапевт Марина Фридман, работающие в творческом тандеме, представят на ярмарке две видеоработы: «Сад», который был создан для павильона России на 57-й Венецианской биеннале 2017 года, и «Вне времени» — его продолжение. Это, можно сказать, терапевтическое высказывание о любви, которое стремиться дать всем нуждающимся надежду и показать, что выход все-таки есть.

Еще один сильный проект о том, как ощущается современность, — «Помпея» Людмилы Барониной и Евгения Гранильщикова. Он состоит из детализированных персональных историй, представленных через фиксацию телесных состояний в графике и скульптурных объектах. Таким способом художницы рассуждают о плотности времени в период кризисов и катастроф.

© Cosmoscow

Концерт Sound Up «Piano Theatre для 6 роялей»

Вечером 15 сентября в честь открытия в амфитеатре Гостиного Двора пройдет концерт фестиваля Sound Up «Piano Theatre», который сами организаторы называют музыкально-инструментальным аттракционом. На шести роялях одновременно исполнят новаторские партитуры XX и XXI века. Например, знаменитую пьесу «Six Pianos» отца-основателя минимализма Стива Райха и знаковый опус «Evil Nigger» афроамериканского панка Джулиуса Истмана. Лайфхак — по билету на концерт можно бесплатно посетить ярмарку в любой из публичных дней. С другими категориями билетов можно познакомится на сайте.

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