Что посмотреть на Cosmoscow 2022

Секции основной экспозиции

В пространстве Cosmoscow галереи традиционно распределены в зависимости от своей специализации. В главной и самой большой секции — Main — представлены известные галереи с собственным выставочным пространством: в основном это старожилы современной арт-сцены, которые участвуют в ярмарке чуть ли не все десять лет. По правилам на одном стенде представлены не более трех художников — традиционно это самые востребованные сегодня авторы, чье искусство стремительно растет в цене. Например, специально к ярмарке новые работы создали Тимофей Радя (Artwin Gallery), Ольга Чернышева (Iragui), Алена Ракова (Sample) и Ринат Волигамси (11.12 Gallery). Прошлогодний победитель приза за «Лучший стенд» — московская галерея «Сцена» — представит моностенд Кирилла Гаршина, а Who I Am Gallery — соло-проект Юлии Агеносовой.